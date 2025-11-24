На eGov.kz появился новый способ авторизации

Портал eGov.kz и связанные с ним сервисы получили новый способ авторизации пользователей, сообщили в Национальных информационных технологиях (НИТ). Нововведение затрагивает платформы eOtinish, Smart Bridge и «Открытое правительство», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov4c.kz

Цель обновления — предоставить казахстанцам альтернативные варианты идентификации и упростить доступ к цифровым госуслугам.

Новые способы авторизации

Теперь пользователи портала могут выбрать один из нескольких вариантов входа:

eGov QR

Вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile. Рекомендуется для тех, кто активно использует мобильное приложение.

Позволяет быстро и безопасно авторизоваться без ввода пароля. Электронная цифровая подпись (ЭЦП)

Подтверждение личности выполняется через SMS-код, привязанный к ЭЦП пользователя. Удобно для пользователей, предпочитающих подтверждение через мобильный номер. Логин и пароль

Пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности осуществляется с помощью ЭЦП. Полезно, если нет доступа к мобильной связи, так как SMS-код не требуется .

Если пароль забыт, его можно восстановить через систему.

Система сама определяет доступные данные и предлагает нужные поля для заполнения.

Рекомендации по выбору способа входа

Пользователи, которые регулярно используют мобильное приложение eGov Mobile , получат удобство и скорость при входе через QR-код .

В случае отсутствия мобильной связи или проблем с приложением целесообразно использовать логин и пароль , завершая авторизацию через ЭЦП .

Все способы обеспечивают безопасность личного кабинета и гарантируют корректное подтверждение личности при доступе к госуслугам.

Цель обновления

Как отметили в компании, обновление было внедрено для:

предоставления альтернативного способа идентификации ,

повышения удобства пользователей,

сохранения высокого уровня безопасности при доступе к цифровым сервисам eGov.kz.

Теперь казахстанцы могут гибко выбирать метод авторизации, исходя из своих возможностей и привычек, и без проблем получать доступ к государственным услугам онлайн.