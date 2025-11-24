На eGov.kz появился новый способ авторизации

Портал eGov.kz и связанные с ним сервисы получили новый способ авторизации пользователей, сообщили в Национальных информационных технологиях (НИТ). Нововведение затрагивает платформы eOtinish, Smart Bridge и «Открытое правительство», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Цель обновления — предоставить казахстанцам альтернативные варианты идентификации и упростить доступ к цифровым госуслугам.
Теперь пользователи портала могут выбрать один из нескольких вариантов входа:
eGov QR
Вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile.
Рекомендуется для тех, кто активно использует мобильное приложение.
Позволяет быстро и безопасно авторизоваться без ввода пароля.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
Подтверждение личности выполняется через SMS-код, привязанный к ЭЦП пользователя.
Удобно для пользователей, предпочитающих подтверждение через мобильный номер.
Логин и пароль
Пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности осуществляется с помощью ЭЦП.
Полезно, если нет доступа к мобильной связи, так как SMS-код не требуется.
Если пароль забыт, его можно восстановить через систему.
Система сама определяет доступные данные и предлагает нужные поля для заполнения.
Пользователи, которые регулярно используют мобильное приложение eGov Mobile, получат удобство и скорость при входе через QR-код.
В случае отсутствия мобильной связи или проблем с приложением целесообразно использовать логин и пароль, завершая авторизацию через ЭЦП.
Все способы обеспечивают безопасность личного кабинета и гарантируют корректное подтверждение личности при доступе к госуслугам.
Как отметили в компании, обновление было внедрено для:
предоставления альтернативного способа идентификации,
повышения удобства пользователей,
сохранения высокого уровня безопасности при доступе к цифровым сервисам eGov.kz.
Теперь казахстанцы могут гибко выбирать метод авторизации, исходя из своих возможностей и привычек, и без проблем получать доступ к государственным услугам онлайн.
