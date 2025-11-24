18+
На eGov.kz появился новый способ авторизации

Портал eGov.kz и связанные с ним сервисы получили новый способ авторизации пользователей, сообщили в Национальных информационных технологиях (НИТ). Нововведение затрагивает платформы eOtinish, Smart Bridge и «Открытое правительство», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov4c.kz
Цель обновления — предоставить казахстанцам альтернативные варианты идентификации и упростить доступ к цифровым госуслугам.

Новые способы авторизации

Теперь пользователи портала могут выбрать один из нескольких вариантов входа:

  1. eGov QR
    Вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile.

    • Рекомендуется для тех, кто активно использует мобильное приложение.

    • Позволяет быстро и безопасно авторизоваться без ввода пароля.

  2. Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
    Подтверждение личности выполняется через SMS-код, привязанный к ЭЦП пользователя.

    • Удобно для пользователей, предпочитающих подтверждение через мобильный номер.

  3. Логин и пароль
    Пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности осуществляется с помощью ЭЦП.

    • Полезно, если нет доступа к мобильной связи, так как SMS-код не требуется.

    • Если пароль забыт, его можно восстановить через систему.

    • Система сама определяет доступные данные и предлагает нужные поля для заполнения.

Рекомендации по выбору способа входа

  • Пользователи, которые регулярно используют мобильное приложение eGov Mobile, получат удобство и скорость при входе через QR-код.

  • В случае отсутствия мобильной связи или проблем с приложением целесообразно использовать логин и пароль, завершая авторизацию через ЭЦП.

  • Все способы обеспечивают безопасность личного кабинета и гарантируют корректное подтверждение личности при доступе к госуслугам.

Цель обновления

Как отметили в компании, обновление было внедрено для:

  • предоставления альтернативного способа идентификации,

  • повышения удобства пользователей,

  • сохранения высокого уровня безопасности при доступе к цифровым сервисам eGov.kz.

Теперь казахстанцы могут гибко выбирать метод авторизации, исходя из своих возможностей и привычек, и без проблем получать доступ к государственным услугам онлайн.

