Как быстро и безопасно отправить деньги в Россию: лучшие варианты от казахстанских банков

Сентябрь 2025 года стал рекордным по объему денежных переводов из Казахстана в Россию за последние 19 месяцев. Согласно данным Нацбанка, казахстанцы отправили через международные системы переводов 20,3 млрд тенге — всего на 0,5 млрд тенге меньше, чем рекорд февраля 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: amixstudio/Getty Images

Рост относительно августа 2025 года составил 10,3%, а в годовом выражении — 41,9%. Активный спрос на переводы отражает как необходимость регулярных денежных переводов в Россию, так и доступность современных сервисов, несмотря на бытовые сложности.

Предложения казахстанских банков и обзор основных способов отправки денег.

Bereke Bank: переводы по номеру счета

Bereke Bank предлагает отправку средств в Россию по номеру счета, с возможностью управления переводами через мобильное приложение и отделения банка.

Срок исполнения: до 3 рабочих дней (без учета выходных и праздников).

Комиссия через приложение: 0,2% от суммы, минимум 2 000 тенге.

Лимиты: до 100 000 долларов США в эквиваленте в сутки; суммарная сумма переводов через SWIFT не более 4,2 млн тенге в день.

Через отделение: комиссия 0,25%, минимальная — 2 500 тенге, максимальная — 22 500 тенге.

Для нерезидентов переводы возможны только с рублевых счетов и карт. Также банк публикует список российских банков, на которые переводы невозможны.

Halyk Bank: система Faster для мгновенных переводов

Faster — сервис, позволяющий отправлять деньги в Россию и другие страны без открытия счета. Перевод можно получить за считанные минуты.

Пункты обслуживания: более 50 000 отделений и пунктов Intel Express.

Доступные валюты: KZT, USD, EUR, RUB.

Максимальная сумма перевода: 10 000 долларов США.

Страны отправления: Россия, СНГ (Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Беларусь, Армения, Таджикистан, Азербайджан) и дальнее зарубежье (ОАЭ, Грузия, Великобритания, Италия, Израиль, Швеция, Нидерланды).

Для перевода достаточно указать ФИО получателя, страну и город. Для получения — документ, удостоверяющий личность, и номер перевода.

«Золотая Корона»: отправка через Евразийский банк, Forte, Freedom Bank и другие

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» позволяет отправлять деньги без открытия счета через порядка 20 000 пунктов на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Валюта переводов: рубли, доллары, евро.

Комиссия: 1% от суммы перевода; при конвертации — 0%.

Максимальная сумма: эквивалент 10 000 долларов США.

Особенности: уведомление о статусе перевода через SMS, проверка онлайн.

Freedom Bank дополнительно предлагает переводы по номеру телефона в российский «Цифра Банк» или другие банки, не попавшие под санкции:

Комиссия: 0,45%, максимум 30 000 тенге; переводы в рублях до 25 000 ₽ в месяц — бесплатно.

Валюта отправки и получения: должна совпадать.

Какие банки не работают с Россией

Не все казахстанские банки предоставляют переводы в Россию. Среди популярных отсутствуют Kaspi, Altyn, Forte, Jusan, RBK, Home Credit, BCC (исключая сервис «Золотая Корона»).

VTB Казахстан ранее работал с картами МИР, но попал под европейские санкции.

Рекомендации для отправителей

Казахстанцам рекомендуется заранее уточнять: