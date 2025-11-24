Что ждет казахстанцев, которые никогда не работали: раскрыты суммы пенсий

Даже если человек в Казахстане не был официально трудоустроен и не сделал ни одного пенсионного взноса, он все равно имеет право на определенные государственные выплаты. Разбираемся, на какую поддержку может рассчитывать такой гражданин и какие периоды жизни могут быть засчитаны в пенсионный стаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Многоуровневая пенсионная система: что важно знать

Пенсионная система Казахстана включает несколько уровней:

государственная базовая пенсия ;

солидарная пенсия по возрасту или за выслугу лет (для тех, у кого был необходимый стаж);

выплаты из накопительной системы (ЕНПФ), формируемые за счет обязательных и добровольных взносов.

Основа любого вида государственной пенсии — трудовой стаж. Однако существуют жизненные периоды, которые засчитываются как участие в пенсионной системе, даже если человек формально не работал.

Минимальная базовая пенсия: что положено тем, кто не работал

Если у гражданина нет стажа участия в пенсионной системе либо он составляет 10 лет и меньше, государство назначает минимальную базовую пенсию.

Размер базовой пенсии

В 2023 году — 60% от прожиточного минимума (ПМ), что составляет 24 341 тенге .

С 2024 года минимальная базовая пенсия увеличивается до 65% ПМ , ориентировочно 28 215 тенге .

В 2025 году показатель вырастет до 70% ПМ.

Таким образом, даже при полном отсутствии официального стажа человек не остаётся без поддержки: минимальная базовая пенсия ему положена.

Какие периоды засчитываются в стаж участия в пенсионной системе

Для назначения базовой пенсии учитываются не только годы официальной работы. Закон позволяет включать в стаж ряд социальных периодов.

Что включается в стаж:

Уход за ребенком до трёх лет — матери или отцу, если он фактически осуществлял уход. Предел — до 12 лет суммарно за всех детей.

Уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет .

Уход за лицом с инвалидностью I группы , а также одиноким инвалидом II группы .

Уход за пенсионером старше 80 лет .

Служба в армии .

Периоды получения выплат по потере дохода в условиях ЧП или ограничительных мероприятий.

Иные периоды, указанные в Социальном кодексе.

Это особенно важно для женщин, которые посвятили годы воспитанию детей. Такие периоды позволяют увеличить размер базовой пенсии, подтвердив их документально — например, свидетельствами о рождении.

Почему без официальной работы невозможно получить солидарную пенсию

Солидарная пенсия назначается тем, кто имеет трудовой стаж, сформированный до 1 января 1998 года, и заработок, с которого исчислялись обязательные пенсионные взносы.

Если человек никогда не работал официально, то:

у него нет дохода , с которого могли бы удерживаться взносы;

отсутствует трудовой стаж для расчета;

следовательно, солидарная пенсия назначена не будет.

Исключение — случаи, когда хотя бы небольшой стаж до или после 1998 года все же имеется: тогда гражданин имеет право на соответствующую выплату, пусть и небольшую.

Накопительная пенсия: когда она возможна

Для получения выплат из накопительной системы требуется наличие средств в ЕНПФ. Если человек никогда официально не работал и не перечислял взносы, накоплений у него не будет. Значит, и право на накопительную пенсию отсутствует.

Возможна ли пенсия из добровольных взносов

Да. В ЕНПФ можно делать добровольные пенсионные взносы, и за счет них оформить выплаты:

независимо от трудового стажа,

даже раньше установленного пенсионного возраста.

Однако это возможно только при условии, что гражданин сам формировал такие накопления.

Итог: какая пенсия гарантирована тем, кто никогда не работал

Граждане Казахстана, не имеющие трудового стажа и пенсионных накоплений, вправе рассчитывать на минимальную базовую пенсионную выплату. Ее размер зависит от прожиточного минимума конкретного года.

Даже без официальной работы человек не остается без социальной поддержки, а некоторые жизненные периоды — уход за детьми, служба в армии, уход за пожилыми и инвалидами — могут увеличить размер выплаты при наличии подтверждающих документов.