Что ждет казахстанцев, которые никогда не работали: раскрыты суммы пенсий

Даже если человек в Казахстане не был официально трудоустроен и не сделал ни одного пенсионного взноса, он все равно имеет право на определенные государственные выплаты. Разбираемся, на какую поддержку может рассчитывать такой гражданин и какие периоды жизни могут быть засчитаны в пенсионный стаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Пенсионная система Казахстана включает несколько уровней:
государственная базовая пенсия;
солидарная пенсия по возрасту или за выслугу лет (для тех, у кого был необходимый стаж);
выплаты из накопительной системы (ЕНПФ), формируемые за счет обязательных и добровольных взносов.
Основа любого вида государственной пенсии — трудовой стаж. Однако существуют жизненные периоды, которые засчитываются как участие в пенсионной системе, даже если человек формально не работал.
Если у гражданина нет стажа участия в пенсионной системе либо он составляет 10 лет и меньше, государство назначает минимальную базовую пенсию.
В 2023 году — 60% от прожиточного минимума (ПМ), что составляет 24 341 тенге.
С 2024 года минимальная базовая пенсия увеличивается до 65% ПМ, ориентировочно 28 215 тенге.
В 2025 году показатель вырастет до 70% ПМ.
Таким образом, даже при полном отсутствии официального стажа человек не остаётся без поддержки: минимальная базовая пенсия ему положена.
Для назначения базовой пенсии учитываются не только годы официальной работы. Закон позволяет включать в стаж ряд социальных периодов.
Уход за ребенком до трёх лет — матери или отцу, если он фактически осуществлял уход. Предел — до 12 лет суммарно за всех детей.
Уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет.
Уход за лицом с инвалидностью I группы, а также одиноким инвалидом II группы.
Уход за пенсионером старше 80 лет.
Служба в армии.
Периоды получения выплат по потере дохода в условиях ЧП или ограничительных мероприятий.
Иные периоды, указанные в Социальном кодексе.
Это особенно важно для женщин, которые посвятили годы воспитанию детей. Такие периоды позволяют увеличить размер базовой пенсии, подтвердив их документально — например, свидетельствами о рождении.
Солидарная пенсия назначается тем, кто имеет трудовой стаж, сформированный до 1 января 1998 года, и заработок, с которого исчислялись обязательные пенсионные взносы.
Если человек никогда не работал официально, то:
у него нет дохода, с которого могли бы удерживаться взносы;
отсутствует трудовой стаж для расчета;
следовательно, солидарная пенсия назначена не будет.
Исключение — случаи, когда хотя бы небольшой стаж до или после 1998 года все же имеется: тогда гражданин имеет право на соответствующую выплату, пусть и небольшую.
Для получения выплат из накопительной системы требуется наличие средств в ЕНПФ. Если человек никогда официально не работал и не перечислял взносы, накоплений у него не будет. Значит, и право на накопительную пенсию отсутствует.
Да. В ЕНПФ можно делать добровольные пенсионные взносы, и за счет них оформить выплаты:
независимо от трудового стажа,
даже раньше установленного пенсионного возраста.
Однако это возможно только при условии, что гражданин сам формировал такие накопления.
Граждане Казахстана, не имеющие трудового стажа и пенсионных накоплений, вправе рассчитывать на минимальную базовую пенсионную выплату. Ее размер зависит от прожиточного минимума конкретного года.
Даже без официальной работы человек не остается без социальной поддержки, а некоторые жизненные периоды — уход за детьми, служба в армии, уход за пожилыми и инвалидами — могут увеличить размер выплаты при наличии подтверждающих документов.
Комментарии0 комментарий(ев)