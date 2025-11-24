18+
24.11.2025, 18:54

В Казахстане за обрушение фасада дома отвечают жильцы — заявление главы Комитета Бакытжана Жунисбекова

Новости Казахстана 0 330

В Астане произошло ЧП — обрушение фасада многоэтажного жилого дома. Несколько человек пострадали в результате происшествия. Инцидент вновь поднял вопрос о состоянии жилого фонда города и ответственности за его содержание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Telegram-канал Astanovka98
© Photo : Telegram-канал Astanovka98

Фасад дома рухнул: пострадали люди

Обрушение фасада здания произошло 8 ноября 2025 года. В результате происшествия пострадали пять человек, среди которых была 23-летняя фельдшер. Девушка скончалась через 10 дней после трагедии.

Происшествие вызвало общественный резонанс и внимательное расследование со стороны властей.

Кто отвечает за состояние дома

Глава Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков заявил, что за безопасное состояние здания должны следить собственники квартир.

Он подчеркнул:

«Содержание и безопасность данного объекта должно обеспечиваться балансодержателями. Это касается жилых домов, а также общественных и коммерческих зданий. Объединение собственников имущества обязано содержать общее имущество в надлежащем состоянии».

Таким образом, формальная ответственность за фасад и техническое состояние дома лежит на жильцах, объединённых в ОСИ (объединение собственников имущества).

Роль жилищной инспекции

Помимо обязанностей собственников, контроль за обслуживанием и безопасностью дома должна была осуществлять жилищная инспекция. Именно этот орган следит за выполнением нормативов содержания жилых зданий и обеспечением безопасности жильцов.

По словам экспертов, такие проверки позволяют выявлять опасные элементы конструкций и предотвращать аварийные ситуации.

Возраст дома и возможные причины обрушения

Дому, фасад которого обрушился, уже 20 лет. Срок эксплуатации здания и регулярность проведения капитального ремонта могут существенно влиять на риск подобных происшествий.

Специалисты отмечают, что старые здания требуют повышенного внимания к инженерным коммуникациям, фасадам и несущим конструкциям.

Итоги и выводы

Обрушение фасада в Астане ещё раз подчеркнуло важность:

  • Ответственного отношения собственников жилья к содержанию общих частей зданий.

  • Регулярного контроля со стороны жилищной инспекции и органов ЖКХ.

  • Проведения плановых ремонтов и своевременного устранения аварийных элементов.

Происшествие с трагическим исходом напоминает, что соблюдение правил содержания зданий — это не формальность, а вопрос безопасности граждан.

