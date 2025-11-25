Скандал в «Нур-Мукасан»: новый участник утверждает, что солист избил его до переломов

В сети появилась информация о конфликте внутри популярной казахстанской группы «Нур-Мукасан». По сообщениям пользователей соцсетей, новый участник коллектива, певец Галымжан, заявил, что солист группы Мукасан Шахзадаев вместе с друзьями избил его, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото из социальных сетей

Причина конфликта и последствия

Согласно распространённой информации, инцидент произошёл на почве несанкционированной записи песни. В результате конфликта Галымжан получил серьёзные травмы: перелом руки и носа.

Многие пользователи социальных сетей уже окрестили произошедшее «звёздными войнами по-казахстански», активно обсуждая как саму драку, так и вопросы авторских прав в музыкальной сфере.

Официальная позиция полиции

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Алматы. Там подтвердили факт обращения в правоохранительные органы:

«22 ноября текущего года в управление полиции Наурызбайского района обратился местный житель с заявлением о нанесении ему телесных повреждений со стороны гражданина М. и нескольких иных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования. По итогам следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством».

В пресс-службе подчеркнули, что расследование продолжается.

Реакция пользователей и медиа

Событие вызвало широкий резонанс в медиа и соцсетях. Пользователи обсуждают не только сам инцидент, но и проблемы авторских прав, ставшие поводом для конфликта:

«Какой ужас»

«Что не поделили, интересно»

«Беспредел»

«Не стыдно?»

«У этих наших «звездулек» совсем никакого авторитета не осталось перед народом. Стыд и позор!»

«Это уровень культуры и воспитания творческих людей в Казахстане?»

Скандалы среди казахстанских артистов не редкость

Для сравнения, летом прошлого года шоумен Турсынбек Кабатов получил пять суток ареста за мелкое хулиганство. По материалам дела, он выражался нецензурной бранью на борту самолёта рейса Алматы — Астана и находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде Кабатов объяснил своё поведение недовольством плохим обслуживанием бортпроводников, а также извинился за нарушение общественного порядка, уточнив, что не помнит, выражался ли нецензурно.