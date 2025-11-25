Скандал в «Нур-Мукасан»: новый участник утверждает, что солист избил его до переломов

В сети появилась информация о конфликте внутри популярной казахстанской группы «Нур-Мукасан». По сообщениям пользователей соцсетей, новый участник коллектива, певец Галымжан, заявил, что солист группы Мукасан Шахзадаев вместе с друзьями избил его, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Согласно распространённой информации, инцидент произошёл на почве несанкционированной записи песни. В результате конфликта Галымжан получил серьёзные травмы: перелом руки и носа.
Многие пользователи социальных сетей уже окрестили произошедшее «звёздными войнами по-казахстански», активно обсуждая как саму драку, так и вопросы авторских прав в музыкальной сфере.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Алматы. Там подтвердили факт обращения в правоохранительные органы:
«22 ноября текущего года в управление полиции Наурызбайского района обратился местный житель с заявлением о нанесении ему телесных повреждений со стороны гражданина М. и нескольких иных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования. По итогам следствия будут приняты меры в соответствии с законодательством».
В пресс-службе подчеркнули, что расследование продолжается.
Событие вызвало широкий резонанс в медиа и соцсетях. Пользователи обсуждают не только сам инцидент, но и проблемы авторских прав, ставшие поводом для конфликта:
«Какой ужас»
«Что не поделили, интересно»
«Беспредел»
«Не стыдно?»
«У этих наших «звездулек» совсем никакого авторитета не осталось перед народом. Стыд и позор!»
«Это уровень культуры и воспитания творческих людей в Казахстане?»
Для сравнения, летом прошлого года шоумен Турсынбек Кабатов получил пять суток ареста за мелкое хулиганство. По материалам дела, он выражался нецензурной бранью на борту самолёта рейса Алматы — Астана и находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде Кабатов объяснил своё поведение недовольством плохим обслуживанием бортпроводников, а также извинился за нарушение общественного порядка, уточнив, что не помнит, выражался ли нецензурно.
