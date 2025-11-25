«КазМунайГаз» обходит кризис: чистая прибыль взлетела до $1,9 млрд

Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» опубликовала промежуточную консолидированную финансовую отчетность за девять месяцев 2025 года, продемонстрировав рост прибыли на фоне снижения выручки, сообщает Lada.kz.

Фото: kmg.kz

Финансовые итоги за 9 месяцев 2025 года

По данным отчета:

Выручка компании составила 7 058 млрд тенге ($13,565 млн) , что ниже аналогичного показателя за девять месяцев 2024 года — 6 349 млрд тенге ($13,838 млн) .

Снижение связано в том числе с курсовой разницей: средний курс тенге к доллару в январе–сентябре 2024 года составлял 458,79, а в 2025 году — 520,29 тенге, что дало разницу в 13,4%.

Рекордная чистая прибыль

Несмотря на падение выручки, «КазМунайГаз» зафиксировал рост чистой прибыли:

Чистая прибыль составила 978 млрд тенге ($1,880 млн) против 867 млрд тенге ($1,890 млн) годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль достигла 1 181 млрд тенге ($2,270 млн) по сравнению с 1 018 млрд тенге ($2,220 млн) в 2024 году.

Эксперты отмечают, что рост прибыли связан с оптимизацией расходов и эффективным управлением активами компании, что позволило смягчить влияние валютных колебаний и падения выручки.

Долговая нагрузка под контролем

Финансовая устойчивость компании также демонстрирует положительную динамику:

Общий долг КМГ на 30 сентября 2025 года составил 4 126 млрд тенге ($7,515 млн) , незначительно увеличившись по сравнению с 3 967 млрд тенге ($7,555 млн) на конец 2024 года.

Чистый долг снизился почти вдвое — с 1 163 млрд тенге ($2,214 млн) на конец 2024 года до 496 млрд тенге ($904 млн) на конец сентября 2025 года.

Снижение чистого долга свидетельствует о высокой ликвидности компании и способности управлять долговыми обязательствами даже в условиях колебаний курса тенге и нестабильности мирового рынка нефти.

Взгляд в будущее

Аналитики рынка отмечают, что «КазМунайГаз» сохраняет стратегическую гибкость: компания продолжает рассматривать возможность продажи активов за рубежом, в частности в Румынии, что может дополнительно укрепить финансовые показатели и привлечь инвестиции.

Итог: несмотря на снижение выручки, КМГ демонстрирует впечатляющий рост чистой прибыли и укрепление финансовой устойчивости, что делает компанию одним из ключевых игроков на национальном и международном рынке.