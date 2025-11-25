Зачем казахстанцы сняли миллиарды из банкоматов и почему не готовы расстаться с наличными

Несмотря на активное развитие безналичных технологий, наличные деньги продолжают занимать важное место в повседневной жизни казахстанцев. Аналитики АФК подвели итоги за первые девять месяцев 2025 года и поделились интересными цифрами, которые показывают противоречивую динамику экономики страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Рекордный рост безналичных платежей

По данным АФК, за первые девять месяцев 2025 года безналичные расчёты достигли 135,2 трлн тенге — это превышает весь ВВП Казахстана за аналогичный период. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 15,5%, что выглядит впечатляюще на фоне глобальной тенденции цифровизации.

При этом эксперты отмечают, что за ростом безналичных операций скрываются нюансы: наличные деньги всё ещё активно используются, особенно при крупных транзакциях.

Наличка остаётся популярной

Несмотря на широкое распространение карт и онлайн-платежей, казахстанцы продолжают снимать значительные суммы через банкоматы. За тот же период было обналичено 20,1 трлн тенге, что подтверждает устойчивый спрос на «живые» деньги.

Анализ средних чеков показывает закономерность:

Безналичные операции: 13,3 тыс. тенге

Снятие наличных: 115,8 тыс. тенге

Иными словами, карты используются чаще для мелких и средних покупок, а наличные — для крупных трат.

Цифровая инфраструктура активно развивается

Рост безналичных расчётов поддерживают современные цифровые сервисы:

Онлайн-банкинг: активные пользователи выросли с 24,8 млн до 27,5 млн человек.

QR-платежи: оборот достиг 14 трлн тенге , превысив оборот POS-оплат.

Банковские карты: на рынке уже 83 млн карт.

При этом «цифровой разрыв» между регионами постепенно сокращается. Наибольший рост безналичных платежей отмечен в Акмолинской, Жетісу и Туркестанской областях, однако почти две трети всех операций всё ещё сосредоточены в крупных городах — Алматы, Астана и Шымкент.

Что ждёт казахстанцев в будущем

АФК прогнозирует следующие шаги цифровизации финансового сектора:

Внедрение единого QR-кода для всех платежей. Переводы по номеру телефона, упрощающие P2P-расчёты. Использование цифрового тенге для государственных расходов. Развитие цифровых финансовых сервисов и инновационных платформ.

Однако эксперты подчёркивают: полного отказа от наличных в ближайшее время ждать не стоит. Для крупных покупок и привычных бытовых операций казахстанцы продолжают использовать привычные «бумажные деньги», которые остаются удобными и надёжными.