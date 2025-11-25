18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 21:27

Зачем казахстанцы сняли миллиарды из банкоматов и почему не готовы расстаться с наличными

Несмотря на активное развитие безналичных технологий, наличные деньги продолжают занимать важное место в повседневной жизни казахстанцев. Аналитики АФК подвели итоги за первые девять месяцев 2025 года и поделились интересными цифрами, которые показывают противоречивую динамику экономики страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Рекордный рост безналичных платежей

По данным АФК, за первые девять месяцев 2025 года безналичные расчёты достигли 135,2 трлн тенге — это превышает весь ВВП Казахстана за аналогичный период. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 15,5%, что выглядит впечатляюще на фоне глобальной тенденции цифровизации.

При этом эксперты отмечают, что за ростом безналичных операций скрываются нюансы: наличные деньги всё ещё активно используются, особенно при крупных транзакциях.

Наличка остаётся популярной

Несмотря на широкое распространение карт и онлайн-платежей, казахстанцы продолжают снимать значительные суммы через банкоматы. За тот же период было обналичено 20,1 трлн тенге, что подтверждает устойчивый спрос на «живые» деньги.

Анализ средних чеков показывает закономерность:

  • Безналичные операции: 13,3 тыс. тенге

  • Снятие наличных: 115,8 тыс. тенге

Иными словами, карты используются чаще для мелких и средних покупок, а наличные — для крупных трат.

Бывший банкир рассказал, как распределяет свои деньги, чтобы они всегда водились — пример того, как казахстанцы управляют наличными и безналичными средствами.

Цифровая инфраструктура активно развивается

Рост безналичных расчётов поддерживают современные цифровые сервисы:

  • Онлайн-банкинг: активные пользователи выросли с 24,8 млн до 27,5 млн человек.

  • QR-платежи: оборот достиг 14 трлн тенге, превысив оборот POS-оплат.

  • Банковские карты: на рынке уже 83 млн карт.

При этом «цифровой разрыв» между регионами постепенно сокращается. Наибольший рост безналичных платежей отмечен в Акмолинской, Жетісу и Туркестанской областях, однако почти две трети всех операций всё ещё сосредоточены в крупных городах — Алматы, Астана и Шымкент.

Что ждёт казахстанцев в будущем

АФК прогнозирует следующие шаги цифровизации финансового сектора:

  1. Внедрение единого QR-кода для всех платежей.

  2. Переводы по номеру телефона, упрощающие P2P-расчёты.

  3. Использование цифрового тенге для государственных расходов.

  4. Развитие цифровых финансовых сервисов и инновационных платформ.

Однако эксперты подчёркивают: полного отказа от наличных в ближайшее время ждать не стоит. Для крупных покупок и привычных бытовых операций казахстанцы продолжают использовать привычные «бумажные деньги», которые остаются удобными и надёжными.

