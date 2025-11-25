Титульное страхование: как не остаться без квартиры и миллионов в Казахстане

Покупка квартиры — всегда риск. Даже после передачи ключей вы не застрахованы от того, что суд может признать сделку недействительной. Титульное страхование помогает минимизировать финансовые потери и вернуть деньги, если что-то пойдет не по плану. Как это работает в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Титульное страхование — это защита от потери права собственности на недвижимость. Чаще всего оно используется при покупке квартир на вторичном рынке с ипотекой.
Пример ситуации:
Вы приобрели квартиру в ипотеку и сделали ремонт. Полгода спустя суд может признать сделку недействительной, если, например:
продавец был недееспособен;
квартира продана без согласия супруга;
не учтены права других наследников.
В результате квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель остаётся с ипотечным долгом. Полис титульного страхования закрывает этот долг, предотвращая многомиллионные убытки.
В Казахстане оформление такого страхового полиса добровольное — решение принимает только покупатель.
Титульная страховка покрывает следующие ситуации:
Подделка документов или мошенничество;
Недееспособность продавца;
Продажа квартиры без согласия супруга;
Сделка по доверенности, когда владелец умер, а покупатель не был осведомлён;
Появление наследников или совладельцев, которые не давали согласие на продажу;
Продажа квартиры несовершеннолетним без согласия родителей или органов опеки.
Важно: страховой случай наступает только по решению суда, когда факт незаконности сделки подтверждён.
Что не покрывает страховка:
Ситуации, о которых покупатель знал и умышленно скрывал;
Налоги, штрафы, коммунальные долги;
Семейные споры между супругами, если они не связаны напрямую с законностью сделки.
На рынке Казахстана титульное страхование пока распространено мало: лицензии есть только у 14 из 25 страховых компаний, а доля премий составляет всего 0,2%.
Проверка недвижимости: страховая изучает документы, историю квартиры, предыдущих владельцев.
Страховой случай: если возникает риск потери квартиры, страховая выплачивает компенсацию. Чаще всего это покрытие долга перед банком.
Если квартира имеет проблемное прошлое (например, судебные споры или сомнительные сделки), страховая может сразу отказать в оформлении полиса.
Пример расчёта:
Стоимость квартиры: 35 000 000 тг
Сумма займа: 28 000 000 тг (обычно страхуют эту сумму)
Тариф: 0,1% → премия 28 000 тг
Франшиза: 7% → 1 960 000 тг (страховая её не покрывает)
Комиссия агенту: 15% от премии → 4 200 тг
Выплата при страховом случае:
28 000 000 − 1 960 000 = 26 040 000 тг
Эта сумма может быть выплачена покупателю, если квартира приобреталась за наличку, или банку, если сделка оформлена через ипотеку.
Срок полиса обычно составляет 1 или 3 года, что совпадает со сроком исковой давности, когда могут появиться претензии.
Чтобы получить компенсацию:
Сразу уведомьте страховую компанию и банк.
Подайте заявление со всеми документами по сделке и решением суда.
Ожидайте выплату в сроки, указанные в договоре (обычно до 15 дней).
В случае спора можно обратиться к страховому омбудсмену или в суд.
Титульное страхование помогает защитить покупателя от основных рисков:
Квартира может быть потеряна, но большая часть денег возвращается;
Полис покрывает только юридические риски — мошенничество, наследников, недееспособных продавцов, ошибки в документах;
Перед оформлением важно уточнить тариф, франшизу и комиссии;
Сообщение о страховом случае должно быть своевременным.
Для сделок с вторичным жильём и ипотекой такой полис может сэкономить миллионы тенге и обезопасить вас от серьёзных финансовых потерь.
Комментарии0 комментарий(ев)