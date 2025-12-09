Димаш Кудайберген — новый Глобальный посол доброй воли ООН

Казахстанский певец и один из самых узнаваемых артистов современной сцены Димаш Кудайберген получил статус глобального посла доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН. О назначении объявили 8 декабря на ежегодной сессии Совета МОМ в Женеве. Это решение стало логичным продолжением того пути, который артист проходит вместе с организацией уже не первый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: dimashnews.com

Путь к глобальному статусу: от регионального посла до мирового голоса миграции

На официальном сайте артиста напомнили, что партнерство Димаша с МОМ началось задолго до нынешнего признания.

В 2024 году он был назначен региональным послом доброй воли, после чего активно подключился к гуманитарным инициативам организации.

Артист поднимал темы, связанные с миграцией, борьбой с торговлей людьми и защитой уязвимых групп населения.

Именно тогда он предложил использовать искусство как канал для продвижения гуманитарных идей — эту концепцию он представил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время его визита в Казахстан.

Год расширения сотрудничества: гуманитарные кампании и мировая сцена

В 2025 году участие Димаша в проектах МОМ стало еще значительнее.

Он присоединился к инициативам Рамадана, поддержал программы, направленные на предотвращение торговли людьми, и продолжил распространять идеи инклюзивности через свои выступления.

Во время мирового тура Stranger артист выходил на сцену крупнейших площадок Нью-Йорка, Мехико, Барселоны, Лондона и Берлина. На каждом концерте он делился гуманитарными посланиями со многотысячной аудиторией, помогая МОМ транслировать свою миссию по всему миру.

Момент признания в Женеве: песня как обращение к миру

На заседании Совета МОМ 8 декабря Димаш выступил перед делегациями стран — членов ООН, исполнив композицию S.O.S d’un terrien en détresse. Его номер стал символическим жестом: музыкант вновь использовал свой голос, чтобы дать внимание тем, кого часто не слышат.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула значимость его вклада:

«Димаш использует свой голос не только для искусства, но и чтобы сделать видимыми тех, чьи истории остаются незамеченными».

Ответственность мирового уровня

Приняв новую роль, Димаш заявил, что считает это назначение не просто признанием, а задачей, требующей серьезного отношения.

«Получить статус глобального посла доброй воли — невероятная честь. Я продолжу продвигать идеи инклюзивности, безопасной миграции и поддерживать деятельность МОМ в кризисных ситуациях», — отметил артист.

Что значит это назначение

Статус глобального посла доброй воли открывает для Димаша новые возможности:

представлять гуманитарные инициативы МОМ на международных площадках;

участвовать в глобальных кампаниях ООН;

усиливать внимание мировой общественности к вопросам миграции, безопасности и защиты уязвимых людей.

Для Казахстана это — еще одно подтверждение того, что артисты страны могут влиять на глобальные процессы, используя творчество как инструмент гуманитарного диалога.