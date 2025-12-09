18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 06:56

Димаш Кудайберген — новый Глобальный посол доброй воли ООН

Новости Казахстана 0 1 261

Казахстанский певец и один из самых узнаваемых артистов современной сцены Димаш Кудайберген получил статус глобального посла доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) ООН. О назначении объявили 8 декабря на ежегодной сессии Совета МОМ в Женеве. Это решение стало логичным продолжением того пути, который артист проходит вместе с организацией уже не первый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: dimashnews.com
Фото: dimashnews.com

Путь к глобальному статусу: от регионального посла до мирового голоса миграции

На официальном сайте артиста напомнили, что партнерство Димаша с МОМ началось задолго до нынешнего признания.

  • В 2024 году он был назначен региональным послом доброй воли, после чего активно подключился к гуманитарным инициативам организации.

  • Артист поднимал темы, связанные с миграцией, борьбой с торговлей людьми и защитой уязвимых групп населения.

  • Именно тогда он предложил использовать искусство как канал для продвижения гуманитарных идей — эту концепцию он представил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время его визита в Казахстан.

Год расширения сотрудничества: гуманитарные кампании и мировая сцена

В 2025 году участие Димаша в проектах МОМ стало еще значительнее.
Он присоединился к инициативам Рамадана, поддержал программы, направленные на предотвращение торговли людьми, и продолжил распространять идеи инклюзивности через свои выступления.

Во время мирового тура Stranger артист выходил на сцену крупнейших площадок Нью-Йорка, Мехико, Барселоны, Лондона и Берлина. На каждом концерте он делился гуманитарными посланиями со многотысячной аудиторией, помогая МОМ транслировать свою миссию по всему миру.

Момент признания в Женеве: песня как обращение к миру

На заседании Совета МОМ 8 декабря Димаш выступил перед делегациями стран — членов ООН, исполнив композицию S.O.S d’un terrien en détresse. Его номер стал символическим жестом: музыкант вновь использовал свой голос, чтобы дать внимание тем, кого часто не слышат.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп подчеркнула значимость его вклада:

«Димаш использует свой голос не только для искусства, но и чтобы сделать видимыми тех, чьи истории остаются незамеченными».

Ответственность мирового уровня

Приняв новую роль, Димаш заявил, что считает это назначение не просто признанием, а задачей, требующей серьезного отношения.

«Получить статус глобального посла доброй воли — невероятная честь. Я продолжу продвигать идеи инклюзивности, безопасной миграции и поддерживать деятельность МОМ в кризисных ситуациях», — отметил артист.

Что значит это назначение

Статус глобального посла доброй воли открывает для Димаша новые возможности:

  • представлять гуманитарные инициативы МОМ на международных площадках;

  • участвовать в глобальных кампаниях ООН;

  • усиливать внимание мировой общественности к вопросам миграции, безопасности и защиты уязвимых людей.

Для Казахстана это — еще одно подтверждение того, что артисты страны могут влиять на глобальные процессы, используя творчество как инструмент гуманитарного диалога.

5
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь