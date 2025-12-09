18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 07:44

Нацбанк обратился к жителям Казахстана с предупреждением о появлении необычных переводов на счетах

Новости Казахстана 0 12 279

В Казахстане участились случаи обмана граждан через так называемые «ошибочные» переводы. Национальный банк страны предупредил жителей о новой схеме мошенников и рассказал, как защитить свои сбережения, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Суть мошенничества: фейковые переводы и звонки от «банка»

По информации Нацбанка, злоумышленники могут действовать двумя способами:

  • Маленький реальный перевод: мошенник случайно отправляет небольшую сумму на ваш счет.

  • Фейковое уведомление: на телефон приходит сообщение о якобы поступивших средствах, которых на самом деле нет.

После этого злоумышленник звонит владельцу счета, утверждает, что произошла «ошибка» при переводе, и настаивает на возврате денег на счет третьего лица.

Как распознать ловушку и уберечь деньги

Специалисты Нацбанка дают простые, но жизненно важные рекомендации:

  • Проверяйте операции только в официальном приложении банка. Не доверяйте SMS или звонкам о поступлении средств.

  • Не переводите деньги обратно по указанию незнакомцев. Любая просьба вернуть «ошибочный» перевод почти наверняка является мошенничеством.

  • Игнорируйте подозрительные ссылки. Ссылки из непроверенных сообщений могут вести на фейковые сайты и похищать ваши данные.

Важное напоминание от Нацбанка

Сотрудники Национального банка не звонят гражданам и не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. При малейших сомнениях эксперты советуют сразу обращаться в банк или в полицию.

140
6
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь