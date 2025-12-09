Нацбанк обратился к жителям Казахстана с предупреждением о появлении необычных переводов на счетах

В Казахстане участились случаи обмана граждан через так называемые «ошибочные» переводы. Национальный банк страны предупредил жителей о новой схеме мошенников и рассказал, как защитить свои сбережения, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Суть мошенничества: фейковые переводы и звонки от «банка»

По информации Нацбанка, злоумышленники могут действовать двумя способами:

Маленький реальный перевод : мошенник случайно отправляет небольшую сумму на ваш счет.

Фейковое уведомление: на телефон приходит сообщение о якобы поступивших средствах, которых на самом деле нет.

После этого злоумышленник звонит владельцу счета, утверждает, что произошла «ошибка» при переводе, и настаивает на возврате денег на счет третьего лица.

Как распознать ловушку и уберечь деньги

Специалисты Нацбанка дают простые, но жизненно важные рекомендации:

Проверяйте операции только в официальном приложении банка . Не доверяйте SMS или звонкам о поступлении средств.

Не переводите деньги обратно по указанию незнакомцев . Любая просьба вернуть «ошибочный» перевод почти наверняка является мошенничеством.

Игнорируйте подозрительные ссылки. Ссылки из непроверенных сообщений могут вести на фейковые сайты и похищать ваши данные.

Важное напоминание от Нацбанка

Сотрудники Национального банка не звонят гражданам и не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. При малейших сомнениях эксперты советуют сразу обращаться в банк или в полицию.