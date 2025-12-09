Новые цены с 1 января: сколько казахстанцам придется платить за паспорта, права и свидетельства

С 1 января 2026 года казахстанцы столкнутся с обновлёнными тарифами на оформление паспортов, водительских прав и других официальных документов. Это связано с увеличением месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге — показатель, закреплённый в государственном бюджете на 2026–2028 годы, подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Рост МРП напрямую отражается на государственных пошлинах за оформление документов. В 2026 году новые тарифы будут следующими:
Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) — 17 300 тенге (4 МРП), против 15 728 тенге в 2025 году.
Обычный паспорт (36 страниц) — 34 600 тенге (8 МРП), ранее 31 456 тенге.
Паспорт на 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП), раньше 47 184 тенге.
Удостоверение личности — 865 тенге (0,2 МРП), в 2025 году стоило 786 тенге.
Если удостоверение личности теряется более двух раз в год, его повторное оформление обойдётся в 1 МРП — 4 325 тенге.
Водительское удостоверение: оформление будет стоить 5 406 тенге (1,25 МРП).
Регистрация брака: стоимость свидетельства составит 4 325 тенге (1 МРП).
Развод: госпошлина увеличится до 8 650 тенге (2 МРП), что в два раза превышает плату за регистрацию брака.
Свидетельство о рождении для родителей остаётся бесплатным. Однако при повторном получении документа (например, в случае утраты) придётся заплатить 0,5 МРП — 2 163 тенге.
Некоторые категории граждан могут оформить документы бесплатно:
Герои страны и обладатели высоких государственных наград.
Многодетные матери с почётными званиями.
Ветераны войны и участники боевых действий.
Люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.
Пожилые граждане, проживающие в социальных учреждениях.
Дети-сироты и дети на полном государственном обеспечении.
Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
