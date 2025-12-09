18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.12.2025, 08:05

Новые цены с 1 января: сколько казахстанцам придется платить за паспорта, права и свидетельства

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года казахстанцы столкнутся с обновлёнными тарифами на оформление паспортов, водительских прав и других официальных документов. Это связано с увеличением месячного расчётного показателя (МРП) с 3 932 до 4 325 тенге — показатель, закреплённый в государственном бюджете на 2026–2028 годы, подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Photo: gov4c.kz
Photo: gov4c.kz

Как изменятся цены на паспорта и удостоверения

Рост МРП напрямую отражается на государственных пошлинах за оформление документов. В 2026 году новые тарифы будут следующими:

  • Детский паспорт до 16 лет (24 страницы) — 17 300 тенге (4 МРП), против 15 728 тенге в 2025 году.

  • Обычный паспорт (36 страниц) — 34 600 тенге (8 МРП), ранее 31 456 тенге.

  • Паспорт на 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП), раньше 47 184 тенге.

  • Удостоверение личности — 865 тенге (0,2 МРП), в 2025 году стоило 786 тенге.

Если удостоверение личности теряется более двух раз в год, его повторное оформление обойдётся в 1 МРП — 4 325 тенге.

Водительские права и семейные документы

  • Водительское удостоверение: оформление будет стоить 5 406 тенге (1,25 МРП).

  • Регистрация брака: стоимость свидетельства составит 4 325 тенге (1 МРП).

  • Развод: госпошлина увеличится до 8 650 тенге (2 МРП), что в два раза превышает плату за регистрацию брака.

Свидетельство о рождении для родителей остаётся бесплатным. Однако при повторном получении документа (например, в случае утраты) придётся заплатить 0,5 МРП — 2 163 тенге.

Кто освобождён от уплаты пошлин

Некоторые категории граждан могут оформить документы бесплатно:

  • Герои страны и обладатели высоких государственных наград.

  • Многодетные матери с почётными званиями.

  • Ветераны войны и участники боевых действий.

  • Люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.

  • Пожилые граждане, проживающие в социальных учреждениях.

  • Дети-сироты и дети на полном государственном обеспечении.

  • Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

