Казахстанцы нашли новое использование пенсионных накоплений

В Казахстане зафиксирован неожиданный всплеск расходов пенсионных излишков: жители страны стали активно использовать их для пластических операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Data Hub .

Фото: gov.kz

Резкий рост интереса к эстетике

Аналитики, опираясь на данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), отмечают, что в ноябре было одобрено 2 277 заявлений на единовременные выплаты пенсионных средств для реконструктивных и восстановительных процедур — проще говоря, для пластической хирургии. Общая сумма выплат составила около 2,1 млрд тенге.

Для сравнения:

в предыдущие месяцы пластическая хирургия почти не использовалась как цель пенсионных изъятий;

с начала программы и до 1 ноября было исполнено всего 1 631 заявление на сумму меньше 1,6 млрд тенге.

Иными словами, за один месяц объем выплат превысил все предыдущие показатели с начала программы.

Причина всплеска — запрет на стоматологию и офтальмологию

Новые рекорды в изъятиях пенсионных средств на лечение стали появляться после того, как в сентябре прекратили принимать заявки на стоматологические и офтальмологические услуги.

Ранее стоматология была главным направлением для медицинских расходов за счет пенсионных накоплений. Решение о запрете было связано с многочисленными случаями фальсификаций заявлений.

Теперь же, лишенные привычной возможности тратить средства на зубы и глаза, казахстанцы переключились на пластические операции, что и объясняет столь аномальный рост выплат.