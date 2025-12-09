Шаг Путина меняет правила игры для казахстанской нефти

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки с их долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Решение официально опубликовано на сайте правовых актов РФ и касается акций, принадлежащих СП Rosneft–Shell Caspian Ventures Limited, которое владеет 7,5% акций консорциума, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Сделки под прицелом санкций и геополитики

Документ был выпущен в рамках указа президента России от 5 августа 2022 года № 520 о специальных экономических мерах в ответ на "недружественные действия иностранных государств". Он позволяет изменять права владения и распоряжения акциями КТК, что может включать прямое или косвенное управление долями.

Ранее США вводили санкции против "Роснефти", "Лукойла" и 34 дочерних компаний этих корпораций. Однако позднее американские регуляторы разрешили КТК и "Тенгизшевройлу" проводить операции с компаниями, находящимися под санкциями.

Почему Казахстан должен следить за сделками

Для Казахстана КТК имеет критическое значение: более 80% казахстанской нефти экспортируется именно через этот маршрут. Трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на мировые рынки.

Среди крупнейших акционеров — Казахстан через "КазМунайГаз", Россия через "Транснефть", а также международные нефтегазовые гиганты Chevron, ExxonMobil, "Лукойл" и совместное предприятие "Роснефти" и Shell. Любые изменения в структуре владения долями консорциума напрямую влияют на экспортные потоки Казахстана и его нефтяной доход.

Политическая и экономическая тень на КТК

На фоне продолжающихся атак и угроз безопасности КТК, высказанных представителями России и Минэнерго Казахстана, любые сделки с акциями консорциума приобретают дополнительное значение. Россия называет стратегию Украины по ударам по трубопроводу "поведением террористов", а Казахстан внимательно отслеживает последствия для своих экспортных маршрутов и нефтяного бюджета.

Эксперты отмечают, что российская доля в КТК и операции с ней становятся фактором геополитической нестабильности, который Казахстану придётся учитывать в ближайшие годы. Любые изменения в акционерной структуре могут повлиять на тарифы, сроки транспортировки нефти и условия сотрудничества с международными партнёрами.

Казахстанский акцент: стабильность экспорта и экономическая безопасность

Для Казахстана ключевой вопрос — сохранить непрерывность поставок нефти на мировые рынки. Любые сделки с российскими долями в КТК несут потенциальные риски, включая:

Пересмотр условий транзита нефти через трубопровод;

Возможное влияние на цену казахстанской нефти на внешнем рынке;

Изменения в управлении консорциумом и принятии решений о модернизации инфраструктуры.

Таким образом, решение Путина о разрешении сделок с российской долей СП "Роснефти" и Shell не только российский внутренний вопрос, но и важный фактор для стратегической энергетической безопасности Казахстана.