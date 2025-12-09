18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 09:29

Шаг Путина меняет правила игры для казахстанской нефти

Новости Казахстана 0 1 880

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки с их долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Решение официально опубликовано на сайте правовых актов РФ и касается акций, принадлежащих СП Rosneft–Shell Caspian Ventures Limited, которое владеет 7,5% акций консорциума, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)
© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Сделки под прицелом санкций и геополитики

Документ был выпущен в рамках указа президента России от 5 августа 2022 года № 520 о специальных экономических мерах в ответ на "недружественные действия иностранных государств". Он позволяет изменять права владения и распоряжения акциями КТК, что может включать прямое или косвенное управление долями.

Ранее США вводили санкции против "Роснефти", "Лукойла" и 34 дочерних компаний этих корпораций. Однако позднее американские регуляторы разрешили КТК и "Тенгизшевройлу" проводить операции с компаниями, находящимися под санкциями.

Почему Казахстан должен следить за сделками

Для Казахстана КТК имеет критическое значение: более 80% казахстанской нефти экспортируется именно через этот маршрут. Трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на мировые рынки.

Среди крупнейших акционеров — Казахстан через "КазМунайГаз", Россия через "Транснефть", а также международные нефтегазовые гиганты Chevron, ExxonMobil, "Лукойл" и совместное предприятие "Роснефти" и Shell. Любые изменения в структуре владения долями консорциума напрямую влияют на экспортные потоки Казахстана и его нефтяной доход.

Политическая и экономическая тень на КТК

На фоне продолжающихся атак и угроз безопасности КТК, высказанных представителями России и Минэнерго Казахстана, любые сделки с акциями консорциума приобретают дополнительное значение. Россия называет стратегию Украины по ударам по трубопроводу "поведением террористов", а Казахстан внимательно отслеживает последствия для своих экспортных маршрутов и нефтяного бюджета.

Эксперты отмечают, что российская доля в КТК и операции с ней становятся фактором геополитической нестабильности, который Казахстану придётся учитывать в ближайшие годы. Любые изменения в акционерной структуре могут повлиять на тарифы, сроки транспортировки нефти и условия сотрудничества с международными партнёрами.

Казахстанский акцент: стабильность экспорта и экономическая безопасность

Для Казахстана ключевой вопрос — сохранить непрерывность поставок нефти на мировые рынки. Любые сделки с российскими долями в КТК несут потенциальные риски, включая:

  • Пересмотр условий транзита нефти через трубопровод;

  • Возможное влияние на цену казахстанской нефти на внешнем рынке;

  • Изменения в управлении консорциумом и принятии решений о модернизации инфраструктуры.

Таким образом, решение Путина о разрешении сделок с российской долей СП "Роснефти" и Shell не только российский внутренний вопрос, но и важный фактор для стратегической энергетической безопасности Казахстана.

3
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь