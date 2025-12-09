Казахстанцы - самые бедные в ЕАЭС: реальные зарплаты ушли в минус - официальные данные

Казахстан стал единственной страной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где реальные зарплаты граждан не растут. За январь-сентябрь 2025 года они снизились на 0,4%, теряя покупательную способность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ortcom.kz

Номинальный рост есть, а реального – нет

Средняя зарплата казахстанцев по итогам третьего квартала составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем годом ранее, если не учитывать инфляцию. Однако с учётом роста цен в стране реальный доход уменьшился на 2%.

Если рассматривать период с января по сентябрь 2025 года, средняя зарплата достигла 433 312 тенге, что номинально на 10,6% выше, чем год назад. Реального роста, тем не менее, нет — фактически зарплаты снизились на 0,4%.

Казахстан на фоне соседей

В отличие от Казахстана, другие страны ЕАЭС показали положительную динамику:

В Армении реальные зарплаты выросли на 1,9%, достигнув 394 680 тенге.

В Беларуси рост составил 10%, средний доход достиг 442 520 тенге.

В Кыргызстане зарплаты увеличились на 10,9%, до 254 800 тенге.

В России реальный рост составил 4,5%, а средняя зарплата достигла 591 240 тенге.

Таким образом, Казахстан оказался единственной страной ЕАЭС с отрицательным ростом реальных зарплат, потеряв второе место в рейтинге по уровню доходов и уступив его Беларуси.

Почему это важно

Разрыв между номинальной и реальной зарплатой показывает, что рост доходов не всегда отражает улучшение уровня жизни.

Аналитики также обращают внимание на показатель медианной зарплаты — она делит всех работников на две равные части по размеру дохода и помогает понять, где находится «центр» рынка труда, не искажённый высокими зарплатами небольшой группы работников.