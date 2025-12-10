18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.12.2025, 07:00

Сколько стоит открыть новый внутренний авиарейс в Казахстане - данные Минтранса

Новости Казахстана

Запуск новых внутренних авиаперевозок в Казахстане потребует около 400 млн тенге дополнительных государственных дотаций. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Полная связь с центрами уже обеспечена, теперь — между регионами

На сегодняшний день Казахстан имеет 821 внутренний авиарейс, и 100% регионов связаны с Астаной и Алматы. Теперь же власти обсуждают развитие перелетов между самими регионами.

Министр Сауранбаев пояснил:

"Недавно главы Северо-Казахстанской и Мангистауской областей заявили о желании запустить авиаперелеты между своими регионами. Рейсы должны быть недорогими. Для этого нужно примерно 400 млн тенге дополнительных дотаций. Любой внутренний рейс требует 300-400 млн тенге, которые нужно найти либо из республиканского, либо из местного бюджета. Кроме того, нужно определить, какими самолетами обеспечивать эти рейсы."

По его словам, появление новых направлений всегда упирается в два ключевых вопроса: финансирование и техническое обеспечение.

"На нашей территории межобластное сообщение должно быть очень хорошим. Мы сейчас попытаемся связать Петропавловск и Актау. Когда к нам обращаются с подобными предложениями, мы говорим: 'Вопросов нет, давайте'. Но на все дотации из республиканского бюджета предусмотрено лишь 6 млрд тенге", — добавил министр.

Обновление авиапарка и расширение маршрутов

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев отметил, что казахстанские авиакомпании ежегодно обновляют парк на 10 и более современных западных самолетов.

По его словам, это позволит значительно расширить сеть внутренних маршрутов. Недавно один из перевозчиков подписал контракт на покупку 25 самолетов Airbus, а также планируется закупка дальнемагистральных дримлайнеров, первый из которых поступит в середине следующего года.

"Вся эта активность однозначно будет способствовать расширению маршрутной сети", — подчеркнул вице-министр.

Новые направления на горизонте

Т. Ластаев также прокомментировал возможность появления рейса между Астаной и курортом Боровое:

"Речь может идти о заказных, чартерных маршрутах — небольшие самолеты могли бы курсировать между столицей и курортом. Институциональных препятствий для этого нет. Парк расширяется, поэтому такие маршруты, я думаю, будут развиваться."

Вывод: Казахстан готов инвестировать в развитие внутренних авиаперевозок, но пока ключевой вопрос — финансирование и оснащение авиапарка современными самолетами. Межобластные рейсы станут реальностью только после решения этих задач.

