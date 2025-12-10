18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 07:33

На каком этапе находится ремонт морского терминала КТК и как "КазМунайГаз" гарантирует бесперебойную работу

Новости Казахстана 0 435

9 декабря 2025 года в Астане прошла встреча генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николая Горбаня с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: t.me/caspian_pipeline
Фото: t.me/caspian_pipeline

Встреча в Астане: главные решения по ремонту морского терминала

По информации пресс-службы КТК, Горбань доложил, что на морском терминале ведутся работы по замене шлангов на выносном причальном устройстве — ВПУ КТК-3. Эти работы являются ключевыми для восстановления нормальной работы терминала и обеспечения бесперебойного экспорта казахстанской нефти.

Асхат Хасенов подчеркнул стратегическое значение КТК для Казахстана и особое внимание, которое компания уделяет стабильному транзиту нефти, а также поддержке бесперебойного функционирования инфраструктуры.

Роль КТК в энергетической безопасности Казахстана

По итогам встречи стороны подтвердили: КТК играет критическую роль в энергетической безопасности и экономической стабильности страны.

Ключевые пункты взаимодействия:

  • Поддержка надежного транзита казахстанской нефти через морской терминал.

  • Развитие совместных проектов с международными партнерами для безопасной эксплуатации нефтепровода Тенгиз — Новороссийск.

  • Обеспечение безаварийной работы всех причальных устройств.

Причина остановки: атака беспилотников

Напомним, что серьезные повреждения на морском терминале КТК произошли 29 ноября 2025 года после атаки беспилотных катеров. В тот же день погрузка была полностью остановлена, а танкеры выведены за пределы акватории.

Министерство энергетики Казахстана в официальном комментарии назвало подобные действия недопустимыми, а МИД Казахстана выразил протест Украине из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру.

Пошаговое восстановление терминала

  • 1 декабря КТК возобновил ограниченную погрузку через единственный действующий причал. Сейчас он работает чуть более чем на половину своей мощности.

  • Планируется запуск двух из трех ВПУ, что позволит постепенно восстановить полный объем экспорта нефти.

  • ВПУ-2 пока остается неисправным из-за серьезных повреждений и требует дополнительного времени для ремонта.

Эксперты отмечают, что своевременное завершение ремонта ВПУ-3 станет ключевым фактором для восстановления полной работы терминала и обеспечения устойчивого транзита нефти.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь