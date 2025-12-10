На каком этапе находится ремонт морского терминала КТК и как "КазМунайГаз" гарантирует бесперебойную работу

9 декабря 2025 года в Астане прошла встреча генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николая Горбаня с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: t.me/caspian_pipeline

Встреча в Астане: главные решения по ремонту морского терминала

По информации пресс-службы КТК, Горбань доложил, что на морском терминале ведутся работы по замене шлангов на выносном причальном устройстве — ВПУ КТК-3. Эти работы являются ключевыми для восстановления нормальной работы терминала и обеспечения бесперебойного экспорта казахстанской нефти.

Асхат Хасенов подчеркнул стратегическое значение КТК для Казахстана и особое внимание, которое компания уделяет стабильному транзиту нефти, а также поддержке бесперебойного функционирования инфраструктуры.

Роль КТК в энергетической безопасности Казахстана

По итогам встречи стороны подтвердили: КТК играет критическую роль в энергетической безопасности и экономической стабильности страны.

Ключевые пункты взаимодействия:

Поддержка надежного транзита казахстанской нефти через морской терминал.

Развитие совместных проектов с международными партнерами для безопасной эксплуатации нефтепровода Тенгиз — Новороссийск.

Обеспечение безаварийной работы всех причальных устройств.

Причина остановки: атака беспилотников

Напомним, что серьезные повреждения на морском терминале КТК произошли 29 ноября 2025 года после атаки беспилотных катеров. В тот же день погрузка была полностью остановлена, а танкеры выведены за пределы акватории.

Министерство энергетики Казахстана в официальном комментарии назвало подобные действия недопустимыми, а МИД Казахстана выразил протест Украине из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру.

Пошаговое восстановление терминала

1 декабря КТК возобновил ограниченную погрузку через единственный действующий причал. Сейчас он работает чуть более чем на половину своей мощности.

Планируется запуск двух из трех ВПУ, что позволит постепенно восстановить полный объем экспорта нефти.

ВПУ-2 пока остается неисправным из-за серьезных повреждений и требует дополнительного времени для ремонта.

Эксперты отмечают, что своевременное завершение ремонта ВПУ-3 станет ключевым фактором для восстановления полной работы терминала и обеспечения устойчивого транзита нефти.