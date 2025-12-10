18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 08:03

Жители Атырау требуют переселения

Новости Казахстана 0 945

Нефтеперерабатывающий завод в Атырау получил штраф в размере 30 миллионов тенге после жалоб жителей соседнего села Перетаска на сильный неприятный запах. Проблема усугубляется с каждым годом, и люди уже открыто требуют переселения из зоны влияния завода, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

© Photo : Официальный канал КазМунайГаза
© Photo : Официальный канал КазМунайГаза

Соседи завода в отчаянии

Жители Перетаски рассказывают, что летом, в жаркую погоду, запах с завода становится практически невыносимым.

«Дышать невозможно. Мы перестали открывать окна и двери, потому что запах сразу проникает в дом. Наше требование — переселить нас отсюда. Даже если мы захотим продать жильё и уехать, его здесь никто не купит», — жалуется Айман Шаукарова.

Село расположено в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего предприятия, которое входит в черту Атырау. Жители отмечают, что в последние годы ситуация с качеством воздуха только ухудшилась.

Экологический ущерб подтвержден

В департаменте экологии не скрывают, что завод наносит вред окружающей среде. В этом году предприятие уже было оштрафовано на 30 млн тенге за причинение экологического ущерба.

Однако это не остановило руководство АНПЗ: на прошлой неделе завод провёл общественные слушания по вопросу получения разрешения на выбросы на 10 лет вперед.

«Этот завод отравляет жителей Атырау и загрязняет наш воздух. При этом они просят разрешение сразу на 10 лет. Этого делать нельзя. Нужно выдавать разрешение максимум на два года, затем пусть отчитываются, и так каждые два года», — заявил эколог-активист Болат Сандыбайулы.

Завод обещает улучшения

Представители АНПЗ отмечают, что на предприятии внедряются новые технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы реализуем проекты по подготовке свежей воды и модернизации биологических очистных сооружений. Это позволит сократить потребление воды из реки Урал и уменьшить сбросы в очистные сооружения», — заявил директор департамента АНПЗ Еркин Сулейменов.

Контроль продолжается

В настоящее время специалисты проводят замеры и отбор проб атмосферного воздуха, чтобы определить, относится ли село Перетаска к зоне повышенной экологической опасности. Результаты этих исследований станут основой для дальнейших мер по защите здоровья жителей.

2
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь