Жители Атырау требуют переселения

Нефтеперерабатывающий завод в Атырау получил штраф в размере 30 миллионов тенге после жалоб жителей соседнего села Перетаска на сильный неприятный запах. Проблема усугубляется с каждым годом, и люди уже открыто требуют переселения из зоны влияния завода, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".
Жители Перетаски рассказывают, что летом, в жаркую погоду, запах с завода становится практически невыносимым.
«Дышать невозможно. Мы перестали открывать окна и двери, потому что запах сразу проникает в дом. Наше требование — переселить нас отсюда. Даже если мы захотим продать жильё и уехать, его здесь никто не купит», — жалуется Айман Шаукарова.
Село расположено в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего предприятия, которое входит в черту Атырау. Жители отмечают, что в последние годы ситуация с качеством воздуха только ухудшилась.
В департаменте экологии не скрывают, что завод наносит вред окружающей среде. В этом году предприятие уже было оштрафовано на 30 млн тенге за причинение экологического ущерба.
Однако это не остановило руководство АНПЗ: на прошлой неделе завод провёл общественные слушания по вопросу получения разрешения на выбросы на 10 лет вперед.
«Этот завод отравляет жителей Атырау и загрязняет наш воздух. При этом они просят разрешение сразу на 10 лет. Этого делать нельзя. Нужно выдавать разрешение максимум на два года, затем пусть отчитываются, и так каждые два года», — заявил эколог-активист Болат Сандыбайулы.
Представители АНПЗ отмечают, что на предприятии внедряются новые технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
«Мы реализуем проекты по подготовке свежей воды и модернизации биологических очистных сооружений. Это позволит сократить потребление воды из реки Урал и уменьшить сбросы в очистные сооружения», — заявил директор департамента АНПЗ Еркин Сулейменов.
В настоящее время специалисты проводят замеры и отбор проб атмосферного воздуха, чтобы определить, относится ли село Перетаска к зоне повышенной экологической опасности. Результаты этих исследований станут основой для дальнейших мер по защите здоровья жителей.
