Жители Атырау требуют переселения

Нефтеперерабатывающий завод в Атырау получил штраф в размере 30 миллионов тенге после жалоб жителей соседнего села Перетаска на сильный неприятный запах. Проблема усугубляется с каждым годом, и люди уже открыто требуют переселения из зоны влияния завода, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Седьмой канал ".

Соседи завода в отчаянии

Жители Перетаски рассказывают, что летом, в жаркую погоду, запах с завода становится практически невыносимым.

«Дышать невозможно. Мы перестали открывать окна и двери, потому что запах сразу проникает в дом. Наше требование — переселить нас отсюда. Даже если мы захотим продать жильё и уехать, его здесь никто не купит», — жалуется Айман Шаукарова.

Село расположено в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего предприятия, которое входит в черту Атырау. Жители отмечают, что в последние годы ситуация с качеством воздуха только ухудшилась.

Экологический ущерб подтвержден

В департаменте экологии не скрывают, что завод наносит вред окружающей среде. В этом году предприятие уже было оштрафовано на 30 млн тенге за причинение экологического ущерба.

Однако это не остановило руководство АНПЗ: на прошлой неделе завод провёл общественные слушания по вопросу получения разрешения на выбросы на 10 лет вперед.

«Этот завод отравляет жителей Атырау и загрязняет наш воздух. При этом они просят разрешение сразу на 10 лет. Этого делать нельзя. Нужно выдавать разрешение максимум на два года, затем пусть отчитываются, и так каждые два года», — заявил эколог-активист Болат Сандыбайулы.

Завод обещает улучшения

Представители АНПЗ отмечают, что на предприятии внедряются новые технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы реализуем проекты по подготовке свежей воды и модернизации биологических очистных сооружений. Это позволит сократить потребление воды из реки Урал и уменьшить сбросы в очистные сооружения», — заявил директор департамента АНПЗ Еркин Сулейменов.

Контроль продолжается

В настоящее время специалисты проводят замеры и отбор проб атмосферного воздуха, чтобы определить, относится ли село Перетаска к зоне повышенной экологической опасности. Результаты этих исследований станут основой для дальнейших мер по защите здоровья жителей.