Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
10.12.2025, 08:52

Зачем банки поднимают ставки по депозитам и что действительно происходит с деньгами казахстанцев

Новости Казахстана 0 731

Продолжающийся рост процентных ставок по депозитам заставил многих казахстанцев задуматься: не грядёт ли финансовый кризис? Некоторые поспешили связать высокие проценты с возможными проблемами банков. Чтобы разобраться, что на самом деле происходит, мы обратились к финансовым экспертам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Базовая ставка Нацбанка: от чего она зависит

28 ноября Национальный банк Казахстана решил оставить базовую ставку на уровне 18%.

  • Что это значит: базовая ставка — ключевой инструмент регулирования экономики.

  • Она влияет на ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

  • Рост базовой ставки делает кредиты дороже, а сбережения — более выгодными.

Решения о ставках принимает комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка, который собирается восемь раз в год по заранее утверждённому графику.

После ноябрьского решения банки продолжили повышать доходность депозитов, иногда до рекордных 20% годовых.

Соцсети обсуждают: паника или шутка?

Повышение ставок не осталось незамеченным в сети:

  • Пользователи активно обсуждают рост доходности накопительных вкладов.

  • Некоторые видят в этом признаки нестабильности банков.

  • Другие реагируют с юмором, делясь постами о том, сколько уже «накопили».

  • Не утихают споры о том, что выгоднее: держать деньги в тенге на депозите или переводить в доллары.

Виды депозитов: разбираемся с терминологией

Чтобы понять ситуацию, важно различать основные типы депозитов:

  1. Несрочные депозиты – средства можно снимать и пополнять в любое время; доходность обычно близка к базовой ставке.

  2. Срочные депозиты – ставка выше, но снятие средств частично или полностью возможно только при определённых условиях.

  3. Сберегательные депозиты – безотзывный вклад с самой высокой доходностью; частичное снятие обычно запрещено.

Каждый вид имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе.

Почему банки поднимают ставки

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев объясняет: рост доходности депозитов не связан с кризисом в банках.

Основная причина — новые нормы регулятора, которые начнут действовать с 1 апреля 2026 года:

  • Введён секторальный контрциклический буфер капитала (КБК).

  • Банки обязаны формировать резервы под каждый выданный кредит и депозит.

  • Ранее подобного требования не было, что делало банковскую систему более «мягкой».

По словам эксперта, цель буфера — защитить банки от кассовых разрывов.

Кассовые разрывы и роль депозитов

Что такое кассовый разрыв:

  • Банк выдаёт кредиты и получает доход от платежей заёмщиков.

  • Если клиенты перестают платить, но вкладчики продолжают снимать деньги, появляется дефицит наличности.

  • Ранее государство часто закрывало такие разрывы, теперь же банки обязаны использовать собственные резервы.

Вывод: высокие ставки по депозитам — способ банков собрать достаточную ликвидность заранее.

Статистика: рост депозитов и кредитов

Нацбанк Казахстана предоставил данные по депозитному и кредитному рынку:

  • Депозиты:

    • 1 октября 2025: 32,4 трлн тенге (граждане — 21,6 трлн, компании — 10,8 трлн).

    • 1 ноября 2025: 33,1 трлн тенге (граждане — 21,8 трлн, компании — 11,3 трлн).

  • Кредиты:

    • 1 октября 2025: 38,7 трлн тенге.

    • 1 ноября 2025: 39,1 трлн тенге.

Рынок остаётся активным: население и бизнес продолжают размещать средства в банках и брать кредиты.

Главные выводы

  • Рост ставок по депозитам — подготовка к новым требованиям Нацбанка, а не кризис.

  • Банки формируют «подушку безопасности»: от 17% до 20% доходности по краткосрочным сберегательным депозитам.

  • Рынок живой: увеличиваются как депозиты, так и кредиты.

  • Каждый банк самостоятельно устанавливает ставки, ориентируясь на базовую ставку и конкурентное давление.

Итог: казахстанцам не стоит паниковать — высокие проценты по депозитам отражают стратегические действия банков, а не ухудшение финансового положения.

