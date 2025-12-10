Зачем банки поднимают ставки по депозитам и что действительно происходит с деньгами казахстанцев

Продолжающийся рост процентных ставок по депозитам заставил многих казахстанцев задуматься: не грядёт ли финансовый кризис? Некоторые поспешили связать высокие проценты с возможными проблемами банков. Чтобы разобраться, что на самом деле происходит, мы обратились к финансовым экспертам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Shutterstock

Базовая ставка Нацбанка: от чего она зависит

28 ноября Национальный банк Казахстана решил оставить базовую ставку на уровне 18%.

Что это значит: базовая ставка — ключевой инструмент регулирования экономики.

Она влияет на ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Рост базовой ставки делает кредиты дороже, а сбережения — более выгодными.

Решения о ставках принимает комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка, который собирается восемь раз в год по заранее утверждённому графику.

После ноябрьского решения банки продолжили повышать доходность депозитов, иногда до рекордных 20% годовых.

Соцсети обсуждают: паника или шутка?

Повышение ставок не осталось незамеченным в сети:

Пользователи активно обсуждают рост доходности накопительных вкладов.

Некоторые видят в этом признаки нестабильности банков.

Другие реагируют с юмором, делясь постами о том, сколько уже «накопили».

Не утихают споры о том, что выгоднее: держать деньги в тенге на депозите или переводить в доллары.

Виды депозитов: разбираемся с терминологией

Чтобы понять ситуацию, важно различать основные типы депозитов:

Несрочные депозиты – средства можно снимать и пополнять в любое время; доходность обычно близка к базовой ставке. Срочные депозиты – ставка выше, но снятие средств частично или полностью возможно только при определённых условиях. Сберегательные депозиты – безотзывный вклад с самой высокой доходностью; частичное снятие обычно запрещено.

Каждый вид имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе.

Почему банки поднимают ставки

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев объясняет: рост доходности депозитов не связан с кризисом в банках.

Основная причина — новые нормы регулятора, которые начнут действовать с 1 апреля 2026 года:

Введён секторальный контрциклический буфер капитала (КБК) .

Банки обязаны формировать резервы под каждый выданный кредит и депозит.

Ранее подобного требования не было, что делало банковскую систему более «мягкой».

По словам эксперта, цель буфера — защитить банки от кассовых разрывов.

Кассовые разрывы и роль депозитов

Что такое кассовый разрыв:

Банк выдаёт кредиты и получает доход от платежей заёмщиков.

Если клиенты перестают платить, но вкладчики продолжают снимать деньги, появляется дефицит наличности.

Ранее государство часто закрывало такие разрывы, теперь же банки обязаны использовать собственные резервы.

Вывод: высокие ставки по депозитам — способ банков собрать достаточную ликвидность заранее.

Статистика: рост депозитов и кредитов

Нацбанк Казахстана предоставил данные по депозитному и кредитному рынку:

Депозиты: 1 октября 2025: 32,4 трлн тенге (граждане — 21,6 трлн, компании — 10,8 трлн). 1 ноября 2025: 33,1 трлн тенге (граждане — 21,8 трлн, компании — 11,3 трлн).

Кредиты: 1 октября 2025: 38,7 трлн тенге. 1 ноября 2025: 39,1 трлн тенге.



Рынок остаётся активным: население и бизнес продолжают размещать средства в банках и брать кредиты.

Главные выводы

Рост ставок по депозитам — подготовка к новым требованиям Нацбанка, а не кризис.

Банки формируют «подушку безопасности» : от 17% до 20% доходности по краткосрочным сберегательным депозитам.

Рынок живой: увеличиваются как депозиты, так и кредиты.

Каждый банк самостоятельно устанавливает ставки, ориентируясь на базовую ставку и конкурентное давление.

Итог: казахстанцам не стоит паниковать — высокие проценты по депозитам отражают стратегические действия банков, а не ухудшение финансового положения.