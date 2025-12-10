"Они не мигранты, а уже наши граждане": Путин выступил против экзаменов для детей из Казахстана в российских школах

Президент России Владимир Путин выразил согласие с необходимостью пересмотра правил приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников. Эта инициатива направлена на облегчение образовательного пути детей, которые переехали в Россию из стран СНГ, включая Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kiplinger.com

Почему дети сталкиваются с трудностями

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека председатель СПЧ Валерий Фадеев отметил, что часть детей не смогла пройти стандартное тестирование при поступлении в школы РФ. Среди них — переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии.

Фадеев подчеркнул: тесты создают лишние барьеры для детей, чьи семьи уже связали свою жизнь с Россией.

«Зачем экзамены, если дети — наши?»

Путин в ходе обсуждения заявил, что детям соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в Россию, вовсе не нужны экзамены по русскому языку для поступления в школы.

«Они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но эти люди связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Какие экзамены?» — подчеркнул президент.

Он предложил сосредоточиться на помощи детям в освоении учебных предметов, если это необходимо, вместо формальных тестов.

Казахстан в фокусе инициативы

Особое внимание уделено детям из Казахстана, учитывая тесные культурные и языковые связи между странами. Российская инициатива позволит казахстанским семьям быстрее интегрироваться в образовательную систему РФ, не теряя времени на бюрократические процедуры.

Что будет дальше

Путин поручил внести соответствующие корректировки в ранее принятые нормативные документы, чтобы упростить прием детей соотечественников в школы. Новые правила должны снять административные барьеры и сделать процесс обучения максимально комфортным для семей из стран СНГ.