«Казахмыс» меняет хозяина: что ждет крупнейшую корпорацию Казахстана

Корпорация «Казахмыс» официально объявила о переходе под контроль нового акционера. Как сообщили в пресс-службе компании, этот шаг стал результатом совместного решения президента «Казахмыс» Владимира Кима и председателя Совета директоров Эдуарда Огай. Подписание соответствующего соглашения считается отправной точкой для передачи контроля над корпорацией, сообщает Lada.kz.
«В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании», — уточнили в «Казахмыс».
Смена акционера в горно-металлургическом секторе не проходит без соблюдения строгих процедур. В пресс-службе подчеркнули, что передача долей или акций требует:
получения разрешения Министерства промышленности и строительства;
согласования с Агентством по защите и развитию конкуренции;
информирования всех заинтересованных сторон, включая партнеров, кредиторов и миноритарных акционеров.
Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности процесса и соблюдение действующих нормативных требований.
«Казахмыс» заявил, что предстоящая смена владельца не повлияет на производственные и операционные процессы. Контрактные обязательства компании, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются полностью.
«Деятельность компании будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов — в соответствии с действующими стратегическими планами», — добавили в пресс-службе.
Корпорация занимает значительные позиции в мировом горно-металлургическом секторе:
20-е место в мире по выпуску меди в концентрате;
12-е место по производству черновой и катодной меди.
Активы компании включают рудники, обогатительные фабрики и медеплавильные заводы, сосредоточенные в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.
Эксперты отмечают, что смена контрольного акционера может открыть новые возможности для стратегического развития «Казахмыса», расширения производственных мощностей и выхода на новые рынки. При этом компания обещает, что текущие проекты и обязательства перед партнерами будут выполняться без задержек.
Комментарии0 комментарий(ев)