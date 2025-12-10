18+
10.12.2025, 10:18

«Казахмыс» меняет хозяина: что ждет крупнейшую корпорацию Казахстана

Новости Казахстана 0 644

Корпорация «Казахмыс» официально объявила о переходе под контроль нового акционера. Как сообщили в пресс-службе компании, этот шаг стал результатом совместного решения президента «Казахмыс» Владимира Кима и председателя Совета директоров Эдуарда Огай. Подписание соответствующего соглашения считается отправной точкой для передачи контроля над корпорацией, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба ТОО "Корпорация "Казахмыс"
© Photo : Пресс-служба ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Новый акционер у руля: официальный анонс

«В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании», — уточнили в «Казахмыс».

Формальности и разрешения: что потребуется

Смена акционера в горно-металлургическом секторе не проходит без соблюдения строгих процедур. В пресс-службе подчеркнули, что передача долей или акций требует:

  • получения разрешения Министерства промышленности и строительства;

  • согласования с Агентством по защите и развитию конкуренции;

  • информирования всех заинтересованных сторон, включая партнеров, кредиторов и миноритарных акционеров.

Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности процесса и соблюдение действующих нормативных требований.

Социальная стабильность и производственные гарантии

«Казахмыс» заявил, что предстоящая смена владельца не повлияет на производственные и операционные процессы. Контрактные обязательства компании, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются полностью.

«Деятельность компании будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов — в соответствии с действующими стратегическими планами», — добавили в пресс-службе.

Место «Казахмыса» на мировом рынке меди

Корпорация занимает значительные позиции в мировом горно-металлургическом секторе:

  • 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате;

  • 12-е место по производству черновой и катодной меди.

Активы компании включают рудники, обогатительные фабрики и медеплавильные заводы, сосредоточенные в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.

Чего ждать рынку и инвесторам

Эксперты отмечают, что смена контрольного акционера может открыть новые возможности для стратегического развития «Казахмыса», расширения производственных мощностей и выхода на новые рынки. При этом компания обещает, что текущие проекты и обязательства перед партнерами будут выполняться без задержек.

