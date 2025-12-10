Новые правила минимальной пенсии в Казахстане в 2026 году: сколько теперь денег должно быть на счете

В Казахстане повышаются пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД) на 2026 год. Эти изменения напрямую влияют на размеры средств, которые должны оставаться на пенсионных счетах, чтобы обеспечить минимальные выплаты по достижении пенсионного возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По информации Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ), в среднем ПМД увеличены на 10%. Такое повышение согласуется с текущей инфляцией и прогнозными показателями экономического развития страны.
Проще говоря, сумма, необходимая для получения минимальной пенсии, теперь выше, что делает планирование пенсионных накоплений ещё более актуальным для казахстанцев.
Расчет ПМД на 2026 год проведен согласно официальной методике, учитывающей социально-экономические показатели будущего года:
Минимальная заработная плата: 85 000 тенге;
Минимальный размер пенсии: 69 049 тенге;
Прожиточный минимум: 50 851 тенге.
Эти показатели позволяют ЕНПФ определить порог минимальной достаточности, необходимый для того, чтобы пенсионные выплаты не опускались ниже установленного минимума.
ПМД — это минимальная сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных взносов, которая обеспечивает вкладчику ежемесячную пенсию не ниже минимальной.
Другими словами, ПМД показывает, какой минимум должен остаться на счете каждого работающего гражданина, чтобы при выходе на пенсию выплаты были гарантированно не ниже минимальной базовой пенсии.
При расчете учитываются:
минимальная зарплата и пенсия;
прожиточный минимум;
инфляция;
инвестиционная доходность пенсионных фондов.
Повышение порогов ПМД значит, что часть накоплений граждан теперь будет считаться недостаточной для минимальной пенсии, если они не успели пополнить свой пенсионный счет. Для работников и будущих пенсионеров это сигнал: стоит тщательно планировать пенсионные взносы, чтобы не столкнуться с нехваткой средств в будущем.
Порог минимальной достаточности повышен на 10%.
Основание расчета — официальные показатели заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.
ПМД гарантирует, что минимальная пенсия не упадет ниже установленной суммы.
Изменения требуют внимательного планирования пенсионных накоплений.
