10.12.2025, 11:25

Неожиданный призыв: сотни офицеров запаса в Казахстане возвращаются в армию на два года

Новости Казахстана 0 1 328

Правительство Казахстана утвердило новое постановление, согласно которому в следующем году на воинскую службу будут призваны сотни офицеров запаса. Этот шаг направлен на укрепление боеспособности вооруженных сил и других силовых структур страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Кто попадет под призыв и на какой срок

Согласно постановлению от 4 декабря 2025 года «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», в 2026 году на службу будут призваны офицеры запаса, годные к военной службе и не проходившие ее ранее.

Срок службы установлен на 24 месяца, и офицеры будут распределены на должности офицерского состава в различных силовых структурах.

Распределение по ведомствам

Всего на службу в 2026 году отправятся 859 офицеров. Их распределение по ведомствам выглядит следующим образом:

  • Вооруженные силы Республики Казахстан – 700 человек

  • Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК – 80 человек

  • Национальная гвардия МВД РК – 64 человека

  • Министерство по чрезвычайным ситуациям РК – 15 человек

Такое распределение отражает приоритеты государства в обеспечении безопасности страны и готовности силовых структур к выполнению своих задач.

Когда вступает в силу постановление

Документ официально вступает в силу с 20 декабря 2025 года, что дает военным органам несколько недель для подготовки к призыву и формированию списков офицеров запаса.

2
6
2
