Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.12.2025, 12:09

Кнопка 1414 отключена для казахстанцев: двери госуслуг теперь открываются иначе

Новости Казахстана

В Казахстане прекращена одна из наиболее распространённых мошеннических схем последних лет — получение доступа к госуслугам через одноразовые коды, отправляемые с короткого номера 1414. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Генеральной прокуратурой объявило о кардинальном изменении правил авторизации, полностью отключив вход через обычные SMS, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Теперь получить доступ к государственным сервисам можно только через механизмы, которые невозможно использовать без участия реального владельца:

  • FaceID,

  • электронную цифровую подпись (ЭЦП),

  • eGov QR.

Система с одноразовыми кодами полностью деактивирована, а сервисы, не успевшие перейти на новые требования, отключены от шлюза 1414.

Почему старый механизм стал идеальным инструментом для мошенников

Ранее злоумышленникам требовалось лишь ввести номер телефона жертвы на госресурсе — и система автоматически посылала SMS-код. Появление сообщения от 1414, хорошо знакомого гражданам, создавало эффект полной достоверности.

Под видом сотрудников банков или госорганов мошенники убеждали человека назвать код, после чего получали доступ к сервисам или данным.

Отныне эта лазейка закрыта:

  • простого SMS недостаточно;

  • каждый вход связан с персональным подтверждением личности;

  • взаимодействие со сторонним лицом без ведома владельца стало технически невозможным.

Что изменилось для пользователей

Гражданам больше не нужно беспокоиться о том, что код от 1414 попадёт в руки злоумышленников — механизм полностью отключён. Теперь любая попытка войти в госуслуги требует:

  • распознавания лица,

  • использования ЭЦП,

  • или подтверждения через eGov QR — то есть действий, которые мошенник не сможет выполнить дистанционно.

Это значительно повышает цифровую безопасность и снижает риск социальной инженерии.

Комплексная борьба с мошенниками: от технологий до обучения граждан

Минцифры подчёркивает, что защита пользователей усиливается по нескольким направлениям одновременно.
В числе ключевых мер:

1. Закрытие технических уязвимостей

Отказ от одноразовых SMS-кодов — лишь один элемент обновлённой стратегии безопасности.

2. Просветительская работа и повышение цифровой грамотности

В приложении eGov Mobile появились обучающие баннеры, объясняющие:

  • как определить попытку обмана,

  • что нельзя сообщать по телефону,

  • какие признаки всегда выдают мошенников.

3. Борьба с эффектом “официального номера”

Ранее пользователи видели 1414 и не сомневались в легитимности общения. Теперь эта возможность полностью исключена.

Итог: мошенникам перекрыли кислород

Отключение SMS-доступа стало крупнейшим шагом Казахстана в укреплении кибербезопасности.
Система больше не доверяет простым кодам — только подтверждённой личности.

Это не просто обновление технических правил, а фактическое закрытие одной из самых массовых мошеннических схем в стране.

