Кнопка 1414 отключена для казахстанцев: двери госуслуг теперь открываются иначе

В Казахстане прекращена одна из наиболее распространённых мошеннических схем последних лет — получение доступа к госуслугам через одноразовые коды, отправляемые с короткого номера 1414. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Генеральной прокуратурой объявило о кардинальном изменении правил авторизации, полностью отключив вход через обычные SMS, сообщает Lada.kz.
Теперь получить доступ к государственным сервисам можно только через механизмы, которые невозможно использовать без участия реального владельца:
FaceID,
электронную цифровую подпись (ЭЦП),
eGov QR.
Система с одноразовыми кодами полностью деактивирована, а сервисы, не успевшие перейти на новые требования, отключены от шлюза 1414.
Ранее злоумышленникам требовалось лишь ввести номер телефона жертвы на госресурсе — и система автоматически посылала SMS-код. Появление сообщения от 1414, хорошо знакомого гражданам, создавало эффект полной достоверности.
Под видом сотрудников банков или госорганов мошенники убеждали человека назвать код, после чего получали доступ к сервисам или данным.
Отныне эта лазейка закрыта:
простого SMS недостаточно;
каждый вход связан с персональным подтверждением личности;
взаимодействие со сторонним лицом без ведома владельца стало технически невозможным.
Гражданам больше не нужно беспокоиться о том, что код от 1414 попадёт в руки злоумышленников — механизм полностью отключён. Теперь любая попытка войти в госуслуги требует:
распознавания лица,
использования ЭЦП,
или подтверждения через eGov QR — то есть действий, которые мошенник не сможет выполнить дистанционно.
Это значительно повышает цифровую безопасность и снижает риск социальной инженерии.
Минцифры подчёркивает, что защита пользователей усиливается по нескольким направлениям одновременно.
В числе ключевых мер:
Отказ от одноразовых SMS-кодов — лишь один элемент обновлённой стратегии безопасности.
В приложении eGov Mobile появились обучающие баннеры, объясняющие:
как определить попытку обмана,
что нельзя сообщать по телефону,
какие признаки всегда выдают мошенников.
Ранее пользователи видели 1414 и не сомневались в легитимности общения. Теперь эта возможность полностью исключена.
Отключение SMS-доступа стало крупнейшим шагом Казахстана в укреплении кибербезопасности.
Система больше не доверяет простым кодам — только подтверждённой личности.
Это не просто обновление технических правил, а фактическое закрытие одной из самых массовых мошеннических схем в стране.
Комментарии0 комментарий(ев)