«Серая зона» Казахстана - куда уходят миллионы? В Мажилисе бьют тревогу из-за тайного финансирования

На недавнем заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов вновь обратил внимание на проблему иностранного финансирования в Казахстане. По его словам, существующий реестр граждан, получающих средства из-за границы, не раскрывает всю картину и создаёт условия для возникновения так называемой «серой зоны», куда ежегодно уходят миллионы долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: fool.com

Дискуссия развернулась на фоне обсуждений о возможном внедрении «реестра иноагентов», который, по мнению депутатов, должен отражать полную прозрачность финансирования и его целей.

Реестр не показывает истинных потоков денег

Магеррамов заявил, что существующий список вызывает серьёзную тревогу за информационный суверенитет страны и национальную безопасность. Он отметил, что суммы, получаемые отдельными гражданами, могут исчисляться десятками миллионов долларов в год, однако контроль за использованием этих средств отсутствует.

«Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране отдельные лица получают огромные суммы, и никто не отслеживает их траты? Неужели душа не болит за Родину?» — отметил депутат.

Он подчеркнул, что реестр отражает лишь первые звенья финансовой цепочки, а деньги затем растекаются по стране через филиалы иностранных организаций, становясь вторичными грантами. Конечные получатели, которые реально работают с населением, исчезают из поля зрения государства, создавая потенциально опасную «серую зону».

Возможные угрозы от иностранного финансирования

Депутат выразил опасение, что иностранные деньги могут использоваться для влияния на общество, в том числе для:

насаждения идеологии;

разжигания социальных конфликтов;

разобщения граждан и подрыва национального единства.

«Парадокс в том, что активисты, получающие средства извне, требуют прозрачности от государства, в то время как их собственное финансирование остаётся тайной. Это настоящая информационная война», — подчеркнул Магеррамов.

Требования к властям

В своём депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой Магеррамов потребовал:

Раскрыть досье доноров иностранного финансирования. Указать точные суммы полученных средств для каждого получателя и каждого соглашения. Детально обозначить цели и задачи, на которые выделяются средства. Ввести ежегодную публичную отчётность. Усилить ответственность за сокрытие или предоставление ложной информации о зарубежном финансировании.