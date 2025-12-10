«Серая зона» Казахстана - куда уходят миллионы? В Мажилисе бьют тревогу из-за тайного финансирования

На недавнем заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов вновь обратил внимание на проблему иностранного финансирования в Казахстане. По его словам, существующий реестр граждан, получающих средства из-за границы, не раскрывает всю картину и создаёт условия для возникновения так называемой «серой зоны», куда ежегодно уходят миллионы долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Дискуссия развернулась на фоне обсуждений о возможном внедрении «реестра иноагентов», который, по мнению депутатов, должен отражать полную прозрачность финансирования и его целей.
Магеррамов заявил, что существующий список вызывает серьёзную тревогу за информационный суверенитет страны и национальную безопасность. Он отметил, что суммы, получаемые отдельными гражданами, могут исчисляться десятками миллионов долларов в год, однако контроль за использованием этих средств отсутствует.
«Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране отдельные лица получают огромные суммы, и никто не отслеживает их траты? Неужели душа не болит за Родину?» — отметил депутат.
Он подчеркнул, что реестр отражает лишь первые звенья финансовой цепочки, а деньги затем растекаются по стране через филиалы иностранных организаций, становясь вторичными грантами. Конечные получатели, которые реально работают с населением, исчезают из поля зрения государства, создавая потенциально опасную «серую зону».
Депутат выразил опасение, что иностранные деньги могут использоваться для влияния на общество, в том числе для:
насаждения идеологии;
разжигания социальных конфликтов;
разобщения граждан и подрыва национального единства.
«Парадокс в том, что активисты, получающие средства извне, требуют прозрачности от государства, в то время как их собственное финансирование остаётся тайной. Это настоящая информационная война», — подчеркнул Магеррамов.
В своём депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой Магеррамов потребовал:
Раскрыть досье доноров иностранного финансирования.
Указать точные суммы полученных средств для каждого получателя и каждого соглашения.
Детально обозначить цели и задачи, на которые выделяются средства.
Ввести ежегодную публичную отчётность.
Усилить ответственность за сокрытие или предоставление ложной информации о зарубежном финансировании.
«Прозрачность в этом вопросе — не бюрократия, а акт национальной самообороны. Это наше право знать, кто и зачем пытается влиять на наше общество через иностранные средства», — подчеркнул депутат.
