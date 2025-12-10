Не пришёл по СМС – жди полицию: Минобороны о новых правилах призыва в Армию

Заместитель министра обороны Казахстана Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года разъяснил, кто из призывников может оказаться под угрозой задержания и какие меры применяются к тем, кто уклоняется от службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / В. Киселев

По его словам, теперь Вооруженные силы не прибегают к силовому приводу: каждому призывнику направляется официальное СМС-уведомление, порядок отправки которого закреплен законом.

«Мы внедрили СМС-повестки, при получении которых каждый гражданин обязан прибыть в местный департамент по делам обороны и пройти медицинскую комиссию», – подчеркнул Абубакиров.

Кто попадает в «черный список» призывников

По словам заместителя министра, особое внимание уделяется так называемым злостным нарушителям. Под этим понятием понимаются граждане, которые получили уведомление, но не явились в течение 10 дней.

«Те, кто упорно уклоняется от исполнения гражданского долга, передаются в Министерство внутренних дел. Уже сотрудники МВД приводят их в ведомство, чтобы они выполнили законные требования», – пояснил Абубакиров.

Он добавил, что основная цель таких мер – поддержание законности и порядка в стране, а также формирование ответственного отношения к защите Родины среди молодежи.

Почему теперь не силой, а через уведомления

Ранее призывников могли приводить непосредственно с работы или с улицы. Сегодня же система направлена на законное информирование: каждый гражданин получает уведомление официальным каналом, а дальнейшие действия предпринимаются только при сознательном игнорировании.

Вывод для призывников

СМС-повестка теперь – не формальность. Если сообщение получено, его нужно выполнить в течение 10 дней, иначе гражданин может столкнуться с административными мерами и прямым вмешательством МВД.