Температура воды в Каспийском море
10.12.2025, 17:16

Пенсия в цифрах: сколько нужно зарабатывать в 20, 30 и 60 лет, чтобы не «зависнуть» на пороге ЕНПФ

Новости Казахстана

С 2026 года в Казахстане вступают в силу обновлённые пороги минимальной достаточности (ПМД) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Это суммы, которые должны оставаться на пенсионном счёте, чтобы гражданин мог использовать часть своих накоплений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Новые пороги ЕНПФ: чего ждать с 2026 года

  • Для 20-летних порог составит 3,72 млн тенге

  • Для 30-летних — 5,12 млн тенге

  • Для 40-летних — 6,72 млн тенге

  • Для 50-летних — 8,57 млн тенге

  • Для 60-летних — 10,7 млн тенге

Эти показатели учитывают будущие взносы и доходность пенсионных активов, рассчитанную на длительный период. Однако для многих более важен практический вопрос: реально ли уже сейчас превысить эти пороги и получить возможность частично использовать накопления.

20 лет: порог почти недостижим

Для того чтобы в 20 лет накопить 3,72 млн тенге, требуется зарплата 1,55–1,6 млн тенге в месяц при условии официальной работы с 18 лет и среднегодовой доходности ЕНПФ около 8%.

На практике молодые специалисты только начинают карьеру, поэтому такие доходы — редкость. Превышение порога в этом возрасте встречается крайне редко и больше связано с индивидуальными обстоятельствами, чем с общей тенденцией.

30 лет: всё зависит от динамики доходов

Порог в 5,12 млн тенге к 30 годам достижим при стабильной зарплате с 18 лет в 330–340 тысяч тенге в месяц.

  • В крупных городах и динамичных секторах экономики такие доходы встречаются чаще.

  • Для некоторых работников превышение порога к 30 годам становится реальностью.

  • Для остальных накопления остаются на уровне 1–3 млн тенге, что связано с индивидуальным ростом зарплаты и карьерными этапами.

40 лет: сила длительного стажа

К 40 годам порог ПМД составляет 6,72 млн тенге. Чтобы его достичь, достаточно было бы стабильной зарплаты 230–235 тысяч тенге с 18 лет.

На этом этапе ключевую роль играет не разовый доход, а длительность официальной занятости. Даже умеренные, но стабильные зарплаты за два десятилетия формируют значительные накопления.

  • Многие работники уже имеют на счету 8–15 млн тенге, что позволяет уверенно превышать порог.

50 и 60 лет: накопления работают на долгосрочность

Для 50-летних ПМД составляет 8,57 млн тенге, для 60-летних — 10,7 млн тенге.

  • Достижение этих сумм возможно при официальных доходах 185–200 тысяч тенге на протяжении многих лет.

  • Даже если зарплата менялась, многолетние взносы и инвестиционный доход позволяют чаще всего превышать пороги к этому возрасту.

  • Длительный стаж — главный фактор формирования солидных пенсионных накоплений.

Вывод

Пенсионные пороги ЕНПФ показывают, что ранний старт и стабильность важнее высоких скачков доходов.

  • В молодом возрасте превышение порога маловероятно без исключительных зарплат.

  • К 30–40 годам при умеренной, но стабильной официальной работе достижение ПМД становится реальностью.

  • К 50–60 годам накопления формируются почти автоматически, если есть длительный стаж и регулярные взносы.

