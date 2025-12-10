18+
10.12.2025, 18:00

Западные «сценаристы» готовят новые испытания для Казахстана - эксперт

Новости Казахстана 0 861

Казахстан сегодня находится в уникальной, но крайне сложной геополитической позиции. По мнению директора Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булата Султанова, западные государства продолжают реализовывать стратегию, направленную на изоляцию как России, так и Китая. В этой ситуации давление на Казахстан будет только усиливаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Клуб "Валдай"
© Photo : Клуб "Валдай"

«Западные сценаристы» и их геополитическая игра

Султанов объяснил, что западные страны разрабатывают сценарии «сдерживания» и «блокирования» евразийских связей. Уже сегодня можно видеть результаты этих стратегий:

  • Экономический пояс «Шелкового пути» сталкивается с препятствиями на пути через Казахстан и Россию в Беларусь. Далее движение наталкивается на границы Польши.

  • Украина фактически превращена в «стену», разделяющую восточные и западные фланги Евразии, что усложняет прямое взаимодействие между крупными экономическими и политическими центрами континента.

«Когда перекрыли выход экономического пояса «Шелкового пути», движение остановилось на границе с Польшей. Украина стала своего рода барьером между Востоком и Западом», — отметил Султанов на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Казахстан как стратегический мост между Востоком и Западом

Эксперт подчеркнул, что ключевая задача Казахстана сегодня — стать связующим звеном между Россией и Китаем. Конкретные шаги, которые могут укрепить позиции страны на международной арене, включают:

  1. Обеспечение транспортного и экономического моста между Россией и Китаем.

  2. Создание безопасного тыла для двух крупнейших экономик региона.

  3. Содействие формированию новой евразийской системы безопасности, основанной на интересах региональных игроков, а не внешних сил.

Новая Евразия: от Владивостока до Лиссабона

Булат Султанов предостерег от повторения ошибок прошлых организаций постсоветского пространства. По его мнению, новая система безопасности должна охватывать всю Евразию:

  • География: от Владивостока на востоке до Лиссабона на западе; от Мурманска на севере до Пекина на юге.

  • Принцип действия: построение на равных условиях между региональными игроками, без вмешательства извне.

«Это должно быть не очередное объединение постсоветских стран, а действительно масштабная евразийская система безопасности, где Казахстан играет центральную роль», — подчеркнул эксперт.

Вывод

По мнению Султанова, Казахстан стоит на стратегическом перекрестке, где его решения сегодня могут определить баланс сил в Евразии на десятилетия вперед. Усиление западного давления делает роль страны критически важной для безопасности и экономической стабильности региона.

