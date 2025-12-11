Грузовой поезд раздавил бригаду рабочих в Казахстане: четверо погибших

В Карагандинской области произошёл трагический инцидент на железной дороге: грузовой поезд насмерть сбил четверых сотрудников путевой бригады, выполнявших плановые работы по замене рельса. Случай вызвал широкий резонанс в сети и среди местных жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТЖ .

Фото: кадр YouTube

Место происшествия и обстоятельства трагедии

Инцидент произошёл 10 декабря 2025 года в 17:15 на перегоне Шешенкара – Каражангыл на участке Мойынты – Шығанақ. По информации АО "НК "Қазақстан темір жолы", путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по замене рельса, когда на них совершил наезд грузовой поезд № 2015.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью, трое остальных смогли покинуть место происшествия.

Реакция компании и меры поддержки

В пресс-службе "Қазақстан темір жолы" сообщили, что для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия, которая оперативно выехала на место происшествия.

Компания выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им всестороннюю поддержку. В пресс-релизе отмечено: