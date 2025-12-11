Новые акцизы на бензин и дизель вступают в силу с 1 января в Казахстане: что изменится для водителей

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новое постановление правительства, которое регулирует ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Соответствующее решение опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов (НПА), сообщает Lada.kz.
Постановление затрагивает как оптовую, так и розничную продажу топлива. Для производителей установлены следующие акцизы:
Оптовая продажа (кроме авиационного топлива):
Бензин — 38 134 тенге за тонну
Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну
Газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну
Розничная продажа и использование для собственных нужд:
Бензин — 38 634 тенге за тонну
Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну
Газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну
Отметим, что для розничной продажи бензина ставка акциза немного выше, чем при оптовой, что отражает дополнительное налогообложение на конечного потребителя.
Акцизы на ввозимые нефтепродукты выравниваются по аналогии с оптовыми ставками производителей:
Бензин — 38 134 тенге за тонну
Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну
Газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну
Таким образом, импортные поставки топлива подчиняются тем же правилам, что и внутреннее производство, что позволяет создать равные условия для всех участников рынка.
Повышение акцизов напрямую отражается на стоимости топлива на заправках, а значит, потенциально может сказаться на расходах водителей и логистических компаний. Одновременно это решение правительства направлено на:
стимулирование более экологичного производства топлива;
выравнивание налоговой нагрузки между производителями и импортерами;
обеспечение стабильного поступления средств в государственный бюджет.
Эксперты отмечают, что такие меры — часть долгосрочной стратегии Казахстана по модернизации энергетического сектора и снижению зависимости от импортного топлива.
