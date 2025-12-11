18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.12.2025, 21:08

Новые акцизы на бензин и дизель вступают в силу с 1 января в Казахстане: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 325

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новое постановление правительства, которое регулирует ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Соответствующее решение опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов (НПА), сообщает Lada.kz. 

Фото: card-oil.ru
Фото: card-oil.ru

Какие изменения коснулись производителей

Постановление затрагивает как оптовую, так и розничную продажу топлива. Для производителей установлены следующие акцизы:

Оптовая продажа (кроме авиационного топлива):

  • Бензин — 38 134 тенге за тонну

  • Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну

  • Газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну

Розничная продажа и использование для собственных нужд:

  • Бензин — 38 634 тенге за тонну

  • Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну

  • Газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну

Отметим, что для розничной продажи бензина ставка акциза немного выше, чем при оптовой, что отражает дополнительное налогообложение на конечного потребителя.

Ставки для импорта

Акцизы на ввозимые нефтепродукты выравниваются по аналогии с оптовыми ставками производителей:

  • Бензин — 38 134 тенге за тонну

  • Дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну

  • Газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну

Таким образом, импортные поставки топлива подчиняются тем же правилам, что и внутреннее производство, что позволяет создать равные условия для всех участников рынка.

Почему это важно для водителей и экономики

Повышение акцизов напрямую отражается на стоимости топлива на заправках, а значит, потенциально может сказаться на расходах водителей и логистических компаний. Одновременно это решение правительства направлено на:

  • стимулирование более экологичного производства топлива;

  • выравнивание налоговой нагрузки между производителями и импортерами;

  • обеспечение стабильного поступления средств в государственный бюджет.

Эксперты отмечают, что такие меры — часть долгосрочной стратегии Казахстана по модернизации энергетического сектора и снижению зависимости от импортного топлива.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь