18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 06:48

Названы главные имена 2025 года, которые выбирали казахстанцы для своих детей

Новости Казахстана 0 638

Имена детей нередко становятся отражением культурных трендов, исторических предпочтений и даже моды. Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные за период с 1 января по 10 декабря 2025 года, и рейтинг самых популярных имён среди новорождённых в Казахстане вновь показал смещение предпочтений. Абсолютными лидерами стали Мұхаммед среди мальчиков и Айлин среди девочек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Топ женских имён: Айлин удерживает уверенное первенство

Выбор имён для девочек в 2025 году продемонстрировал сочетание традиций и современных влияний. Лидером стала Айлин, которую родителям новорождённых понравилось чаще всего.

Десятка самых популярных имён для девочек

  • Айлин — 5305

  • Асылым — 4302

  • Медина — 3942

  • Айша — 3310

  • Томирис — 2957

  • Мариям — 2608

  • Сафия — 2575

  • Аяла — 2456

  • Адия — 2371

  • Айым — 2266

Что заметно в женском рейтинге

  • Имена с восточным и исламским происхождением сохраняют устойчивую популярность.

  • Продолжает расти спрос на мягкие и мелодичные имена — Айлин, Асылым, Аяла.

  • Исторические и этнокультурные варианты (Томирис) остаются востребованными.

Мужские имена: стабильный лидер и небольшой reshuffle в списке

В мужском списке на первом месте снова Мұхаммед — имя, которое удерживает лидерство второй год подряд. За ним с небольшим отрывом следует Алихан, который долгое время был безусловным фаворитом.

Топ-10 мужских имён 2025 года

  • Мұхаммед — 2537

  • Алихан — 2330

  • Айсұлтан — 2305

  • Омар — 2225

  • Алдияр — 2129

  • Алан — 2093

  • Мухаммад — 2042

  • Амир — 1926

  • Хамза — 1682

  • Али — 1562

Ключевые наблюдения

  • Имя Мұхаммед укрепляет многолетний тренд на религиозно значимые имена.

  • Возвращается интерес к коротким и звучным именам: Амир, Алан, Али.

  • Айсұлтан и Алдияр демонстрируют стабильность в верхних строках.

Как изменились предпочтения по сравнению с прошлым годом

Статистика за 2024 год показывает, что имя Мұхаммед впервые сместило Алихана, который удерживал лидерство с 2014 года. Тенденция закрепилась в 2025-м: теперь в лидерах сразу два варианта имени — Мұхаммед и Мухаммад.

Примечательно, что Нұрислам, ранее входивший в десятку самых популярных мужских имён, в 2024 году покинул топ и в 2025-м не вернулся в рейтинг. Это свидетельствует о постепенном смещении интереса родителей к другим вариантам.

Что это говорит о родительских предпочтениях 2025 года

  • Казахстанские родители продолжают выбирать имена, сочетающие религиозную значимость, красивое звучание и современность.

  • Среди девочек преобладают имена с мягкой фонетикой и светлой символикой.

  • В мужском рейтинге заметны устойчивые традиции и обновление вкусов одновременно.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь