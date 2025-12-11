Названы главные имена 2025 года, которые выбирали казахстанцы для своих детей

Имена детей нередко становятся отражением культурных трендов, исторических предпочтений и даже моды. Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные за период с 1 января по 10 декабря 2025 года, и рейтинг самых популярных имён среди новорождённых в Казахстане вновь показал смещение предпочтений. Абсолютными лидерами стали Мұхаммед среди мальчиков и Айлин среди девочек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото: ru.pinterest.com

Топ женских имён: Айлин удерживает уверенное первенство

Выбор имён для девочек в 2025 году продемонстрировал сочетание традиций и современных влияний. Лидером стала Айлин, которую родителям новорождённых понравилось чаще всего.

Десятка самых популярных имён для девочек

Айлин — 5305

Асылым — 4302

Медина — 3942

Айша — 3310

Томирис — 2957

Мариям — 2608

Сафия — 2575

Аяла — 2456

Адия — 2371

Айым — 2266

Что заметно в женском рейтинге

Имена с восточным и исламским происхождением сохраняют устойчивую популярность.

Продолжает расти спрос на мягкие и мелодичные имена — Айлин, Асылым, Аяла.

Исторические и этнокультурные варианты (Томирис) остаются востребованными.

Мужские имена: стабильный лидер и небольшой reshuffle в списке

В мужском списке на первом месте снова Мұхаммед — имя, которое удерживает лидерство второй год подряд. За ним с небольшим отрывом следует Алихан, который долгое время был безусловным фаворитом.

Топ-10 мужских имён 2025 года

Мұхаммед — 2537

Алихан — 2330

Айсұлтан — 2305

Омар — 2225

Алдияр — 2129

Алан — 2093

Мухаммад — 2042

Амир — 1926

Хамза — 1682

Али — 1562

Ключевые наблюдения

Имя Мұхаммед укрепляет многолетний тренд на религиозно значимые имена.

Возвращается интерес к коротким и звучным именам: Амир, Алан, Али.

Айсұлтан и Алдияр демонстрируют стабильность в верхних строках.

Как изменились предпочтения по сравнению с прошлым годом

Статистика за 2024 год показывает, что имя Мұхаммед впервые сместило Алихана, который удерживал лидерство с 2014 года. Тенденция закрепилась в 2025-м: теперь в лидерах сразу два варианта имени — Мұхаммед и Мухаммад.

Примечательно, что Нұрислам, ранее входивший в десятку самых популярных мужских имён, в 2024 году покинул топ и в 2025-м не вернулся в рейтинг. Это свидетельствует о постепенном смещении интереса родителей к другим вариантам.

Что это говорит о родительских предпочтениях 2025 года