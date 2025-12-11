Названы главные имена 2025 года, которые выбирали казахстанцы для своих детей

Имена детей нередко становятся отражением культурных трендов, исторических предпочтений и даже моды. Бюро национальной статистики опубликовало свежие данные за период с 1 января по 10 декабря 2025 года, и рейтинг самых популярных имён среди новорождённых в Казахстане вновь показал смещение предпочтений. Абсолютными лидерами стали Мұхаммед среди мальчиков и Айлин среди девочек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Выбор имён для девочек в 2025 году продемонстрировал сочетание традиций и современных влияний. Лидером стала Айлин, которую родителям новорождённых понравилось чаще всего.
Айлин — 5305
Асылым — 4302
Медина — 3942
Айша — 3310
Томирис — 2957
Мариям — 2608
Сафия — 2575
Аяла — 2456
Адия — 2371
Айым — 2266
Имена с восточным и исламским происхождением сохраняют устойчивую популярность.
Продолжает расти спрос на мягкие и мелодичные имена — Айлин, Асылым, Аяла.
Исторические и этнокультурные варианты (Томирис) остаются востребованными.
В мужском списке на первом месте снова Мұхаммед — имя, которое удерживает лидерство второй год подряд. За ним с небольшим отрывом следует Алихан, который долгое время был безусловным фаворитом.
Мұхаммед — 2537
Алихан — 2330
Айсұлтан — 2305
Омар — 2225
Алдияр — 2129
Алан — 2093
Мухаммад — 2042
Амир — 1926
Хамза — 1682
Али — 1562
Имя Мұхаммед укрепляет многолетний тренд на религиозно значимые имена.
Возвращается интерес к коротким и звучным именам: Амир, Алан, Али.
Айсұлтан и Алдияр демонстрируют стабильность в верхних строках.
Статистика за 2024 год показывает, что имя Мұхаммед впервые сместило Алихана, который удерживал лидерство с 2014 года. Тенденция закрепилась в 2025-м: теперь в лидерах сразу два варианта имени — Мұхаммед и Мухаммад.
Примечательно, что Нұрислам, ранее входивший в десятку самых популярных мужских имён, в 2024 году покинул топ и в 2025-м не вернулся в рейтинг. Это свидетельствует о постепенном смещении интереса родителей к другим вариантам.
Казахстанские родители продолжают выбирать имена, сочетающие религиозную значимость, красивое звучание и современность.
Среди девочек преобладают имена с мягкой фонетикой и светлой символикой.
В мужском рейтинге заметны устойчивые традиции и обновление вкусов одновременно.
