Казахстан опередил всех соседей по продолжительности жизни

Казахстан уверенно занял лидерство среди стран Центральной Азии по продолжительности жизни, показав значительный прогресс за последние два года. Согласно данным ООН и статистике онлайн-платформы Worldometers, средний показатель продолжительности жизни в стране вырос до 74,5 года, что выше мирового среднего уровня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Если в 2023 году средний показатель жизни казахстанцев составлял 69,5 года, то к 2025 году он увеличился на пять лет — до 74,5 года. Мужчины в среднем стали жить 70,5 года, а женщины — 78,6 года. Эксперты связывают такой рост с уменьшением младенческой смертности и снижением детских смертей до пяти лет.
Рейтинги продолжительности жизни регулярно публикуют ООН, Всемирный банк и ВОЗ. Их данные зачастую отражаются на онлайн-платформах вроде Worldometers.
В среднем по миру люди живут 73,5 года, женщины — дольше мужчин (76,2 против 70,9 года). Основные причины различий: мужчины чаще трудятся в опасных профессиях, подвержены вредным привычкам и реже следят за здоровьем.
На продолжительность жизни влияет целый комплекс факторов:
Генетика и здоровье предков
Рождаемость и младенческая смертность
Образ жизни: питание, спорт, гигиена
Экология и безопасность
Доступ к медицинским услугам и образованию
Например, в Африке внедрение систем раннего выявления опасных заболеваний (включая ВИЧ/СПИД) позволило повысить среднюю продолжительность жизни на 5–10 лет.
В рейтинге Worldometers Казахстан занимает 104-е место из 201 страны, опережая все страны Центральной Азии:
Узбекистан — 122-е место, 72,6 года
Таджикистан — 127-е место, 72 года
Кыргызстан — 129-е место, 71,9 года
Туркменистан — 143-е место, 70,3 года
Такой прогресс достигнут благодаря улучшению качества медицинских услуг, повышению внутренней безопасности, снижению уличной преступности и санитарным нормам.
Лидерами по продолжительности жизни остаются:
Гонконг — 85,7 года
Япония — 85 лет
Южная Корея — 84,5 года
Если учитывать маленькие страны (население <50 тыс.), то лидируют: Монако — 86,5 года и Сан-Марино — 85,8 года. В топ-10 также входят Швейцария, Австралия, Италия, Сингапур, Испания, Французская Полинезия и Реюньон.
США живут в среднем 79,6 года, Китай — 78,3 года, Россия — 73,5 года, Украина и Грузия — по 74,8 года.
На последнем месте оказались страны с самой низкой продолжительностью жизни: Южный Судан — 57,8 года, Чад — 55,4 года, Нигерия — 54,7 года.
Комментарии0 комментарий(ев)