18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 07:21

Казахстан опередил всех соседей по продолжительности жизни

Новости Казахстана 0 789

Казахстан уверенно занял лидерство среди стран Центральной Азии по продолжительности жизни, показав значительный прогресс за последние два года. Согласно данным ООН и статистике онлайн-платформы Worldometers, средний показатель продолжительности жизни в стране вырос до 74,5 года, что выше мирового среднего уровня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Рекордный рывок за два года

Если в 2023 году средний показатель жизни казахстанцев составлял 69,5 года, то к 2025 году он увеличился на пять лет — до 74,5 года. Мужчины в среднем стали жить 70,5 года, а женщины — 78,6 года. Эксперты связывают такой рост с уменьшением младенческой смертности и снижением детских смертей до пяти лет.

Как составляются рейтинги долголетия

Рейтинги продолжительности жизни регулярно публикуют ООН, Всемирный банк и ВОЗ. Их данные зачастую отражаются на онлайн-платформах вроде Worldometers.

В среднем по миру люди живут 73,5 года, женщины — дольше мужчин (76,2 против 70,9 года). Основные причины различий: мужчины чаще трудятся в опасных профессиях, подвержены вредным привычкам и реже следят за здоровьем.

Секреты долголетия: что стоит за цифрами

На продолжительность жизни влияет целый комплекс факторов:

  • Генетика и здоровье предков

  • Рождаемость и младенческая смертность

  • Образ жизни: питание, спорт, гигиена

  • Экология и безопасность

  • Доступ к медицинским услугам и образованию

Например, в Африке внедрение систем раннего выявления опасных заболеваний (включая ВИЧ/СПИД) позволило повысить среднюю продолжительность жизни на 5–10 лет.

Казахстан на фоне соседей

В рейтинге Worldometers Казахстан занимает 104-е место из 201 страны, опережая все страны Центральной Азии:

  • Узбекистан — 122-е место, 72,6 года

  • Таджикистан — 127-е место, 72 года

  • Кыргызстан — 129-е место, 71,9 года

  • Туркменистан — 143-е место, 70,3 года

Такой прогресс достигнут благодаря улучшению качества медицинских услуг, повышению внутренней безопасности, снижению уличной преступности и санитарным нормам.

Где живут дольше всего

Лидерами по продолжительности жизни остаются:

  • Гонконг — 85,7 года

  • Япония — 85 лет

  • Южная Корея — 84,5 года

Если учитывать маленькие страны (население <50 тыс.), то лидируют: Монако — 86,5 года и Сан-Марино — 85,8 года. В топ-10 также входят Швейцария, Австралия, Италия, Сингапур, Испания, Французская Полинезия и Реюньон.

США живут в среднем 79,6 года, Китай — 78,3 года, Россия — 73,5 года, Украина и Грузия — по 74,8 года.

На последнем месте оказались страны с самой низкой продолжительностью жизни: Южный Судан — 57,8 года, Чад — 55,4 года, Нигерия — 54,7 года.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь