Казахстан опередил всех соседей по продолжительности жизни

Казахстан уверенно занял лидерство среди стран Центральной Азии по продолжительности жизни, показав значительный прогресс за последние два года. Согласно данным ООН и статистике онлайн-платформы Worldometers , средний показатель продолжительности жизни в стране вырос до 74,5 года, что выше мирового среднего уровня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: gov.kz

Рекордный рывок за два года

Если в 2023 году средний показатель жизни казахстанцев составлял 69,5 года, то к 2025 году он увеличился на пять лет — до 74,5 года. Мужчины в среднем стали жить 70,5 года, а женщины — 78,6 года. Эксперты связывают такой рост с уменьшением младенческой смертности и снижением детских смертей до пяти лет.

Как составляются рейтинги долголетия

Рейтинги продолжительности жизни регулярно публикуют ООН, Всемирный банк и ВОЗ. Их данные зачастую отражаются на онлайн-платформах вроде Worldometers.

В среднем по миру люди живут 73,5 года, женщины — дольше мужчин (76,2 против 70,9 года). Основные причины различий: мужчины чаще трудятся в опасных профессиях, подвержены вредным привычкам и реже следят за здоровьем.

Секреты долголетия: что стоит за цифрами

На продолжительность жизни влияет целый комплекс факторов:

Генетика и здоровье предков

Рождаемость и младенческая смертность

Образ жизни : питание, спорт, гигиена

Экология и безопасность

Доступ к медицинским услугам и образованию

Например, в Африке внедрение систем раннего выявления опасных заболеваний (включая ВИЧ/СПИД) позволило повысить среднюю продолжительность жизни на 5–10 лет.

Казахстан на фоне соседей

В рейтинге Worldometers Казахстан занимает 104-е место из 201 страны, опережая все страны Центральной Азии:

Узбекистан — 122-е место, 72,6 года

Таджикистан — 127-е место, 72 года

Кыргызстан — 129-е место, 71,9 года

Туркменистан — 143-е место, 70,3 года

Такой прогресс достигнут благодаря улучшению качества медицинских услуг, повышению внутренней безопасности, снижению уличной преступности и санитарным нормам.

Где живут дольше всего

Лидерами по продолжительности жизни остаются:

Гонконг — 85,7 года

Япония — 85 лет

Южная Корея — 84,5 года

Если учитывать маленькие страны (население <50 тыс.), то лидируют: Монако — 86,5 года и Сан-Марино — 85,8 года. В топ-10 также входят Швейцария, Австралия, Италия, Сингапур, Испания, Французская Полинезия и Реюньон.

США живут в среднем 79,6 года, Китай — 78,3 года, Россия — 73,5 года, Украина и Грузия — по 74,8 года.

На последнем месте оказались страны с самой низкой продолжительностью жизни: Южный Судан — 57,8 года, Чад — 55,4 года, Нигерия — 54,7 года.