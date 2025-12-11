18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 08:15

Высокая инфляция и обесценивание тенге на несколько лет: чего ждать казахстанцам до 2028 года

Новости Казахстана 0 5 273

Казахстану придется ждать не менее двух лет, чтобы приблизиться к целевому уровню инфляции в 5%. Согласно макроэкономическому прогнозу АКРА, в отсутствие новых крупных экономических потрясений, ожидаемая дата достижения этого показателя — 2027-2028 годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Инфляция не отступит до конца десятилетия

На конец 2025 года индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 11,8%, что делает среднегодовую инфляцию около 11,3%. Таким образом, цель Нацбанка будет превышена более чем на 6 процентных пунктов.

"Экономика сможет приблизиться к целевому уровню инфляции не ранее 2027–2028 года при отсутствии новых шоков", — отмечают эксперты АКРА.

Валютная политика останется сдержанной

Агентство не ожидает активных валютных интервенций со стороны Национального банка, так как нет оснований для отклонения от действующего валютного режима. Золотовалютные резервы страны на конец ноября 2025 года достигли рекордных $60,4 млрд, что составляет около 20% ВВП. Основной вклад в рост резервов внесли цены на золото, которое занимает большую часть их структуры.

Тем не менее давление на тенге сохранится из-за инфляционного разрыва между Казахстаном и его торговыми партнерами. По прогнозу АКРА, курс доллара к тенге будет постепенно ослабевать:

  • 2025 год: до 526 тенге за $1

  • 2026 год: 555 тенге за $1

  • 2027 год: 574 тенге за $1

  • 2028 год: 594 тенге за $1

Экономический рост останется умеренно высоким

Прогнозируется, что ВВП страны будет увеличиваться на 5,3–5,9% ежегодно в период 2026–2028 годов. Такой рост временно превысит потенциал экономики, но к концу прогнозного периода тенденция выровняется.

Основные драйверы роста:

  • добывающий сектор;

  • обрабатывающая промышленность;

  • строительство;

  • сфера услуг и агропромышленный комплекс.

Сдерживающими факторами станут слабая конъюнктура экспортных рынков и возможные внешние шоки.

Денежно-кредитная политика останется жесткой

АКРА прогнозирует постепенное замедление потребительской инфляции. Монетарные условия к 2028 году станут практически нейтральными. Основными источниками инвестиций для компаний останутся прямые иностранные инвестиции и собственные средства, что говорит о сохранении умеренно жесткой денежной политики в ближайшие годы.

Торговый баланс и госбюджет

Экспорт в 2026–2028 годах прогнозируется в диапазоне $86–95 млрд, при этом импорт будет расти и достигнет $89 млрд к 2028 году. Сальдо текущего счета ожидается отрицательным:

  • 2026: -5,7% ВВП

  • 2027: -4,5% ВВП

  • 2028: -5,5% ВВП

Дефицит госбюджета на 2025 год составит около 2,5% ВВП (3,7 трлн тенге). В 2026 году он частично стабилизируется благодаря росту поступлений по НДС. С 2027 года умеренный рост дефицита может привести к его увеличению до 3,1% ВВП к концу прогнозного периода.

Госдолг при этом будет оставаться на управляемом уровне — от 24% до 29% ВВП.

Основные риски для экономики

АКРА выделяет три ключевых угрозы, которые могут повлиять на реализацию прогноза:

  1. Ухудшение внешней конъюнктуры и логистические ограничения экспорта;

  2. Снижение бюджетной дисциплины;

  3. Ослабление российского рубля.

Вывод

Экономика Казахстана в ближайшие годы будет балансировать между умеренным ростом и высокой инфляцией. Сдержанная политика Нацбанка и рекордные резервы страны помогут поддерживать стабильность, но возвращение к целевому уровню инфляции придется ждать до 2027–2028 годов.

