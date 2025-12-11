Только 10 дней на проживание: новые правила регистрации жильцов в Казахстане

Сдача жилья в аренду остаётся популярным способом заработка среди казахстанцев. Но вместе с доходом приходит и ответственность: если жильцы проживают в съёмной квартире более 10 дней, они обязаны оформить временную регистрацию. Игнорирование этого требования грозит штрафами как владельцам квартир, так и самим арендаторам, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Болат Шайхинов

Количество штрафов выросло почти на 40%

Согласно данным Telegram-канала DATA HUB, за 11 месяцев 2025 года количество штрафов за непрописанных арендаторов увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было зафиксировано 4 367 случаев среди физических лиц и 7 юридических лиц.

Общая сумма взысканий составила 94,4 млн тенге , из которых уже взыскано 84,1 млн тенге, что на 48% больше, чем в 2024 году.

Повторное нарушение увеличивает штраф в два раза.

Кого обязаны регистрировать и кто несёт ответственность

По закону «О жилищных отношениях» (ст. 23–24), обязанность регистрировать жильцов лежит на арендодателе. При этом арендодателем может быть не только собственник квартиры, но и человек, который сам арендует жильё для последующей сдачи.

Размер штрафов для владельцев:

Физические лица — 10 МРП (3 932 тенге в 2025 году, 4 325 тенге в 2026).

Юридические лица — от 15 до 50 МРП (58 980–196 600 тенге в 2025 году, 64 875–216 250 тенге в 2026).

Арендаторы тоже могут получить штраф

Ответственность несут и сами жильцы. Если временная регистрация не оформлена в течение месяца, они получают предупреждение. При дальнейшем игнорировании грозит штраф:

7 МРП (27 524 тенге в 2025 году, 30 275 тенге в 2026).

Повторное нарушение увеличивает сумму до 13 МРП (51 116–56 225 тенге).

За январь–ноябрь 2025 года фиксация нарушений среди арендаторов по статье 492 КоАП РК выросла на 21%, достигнув 356,3 тыс. случаев.

Важно отметить, что статья 492 предусматривает ответственность не только за отсутствие временной регистрации, но и за проживание без регистрации по месту жительства, без удостоверения личности или по недействительному удостоверению.

Почему важно оформлять временную регистрацию вовремя

Для арендодателя и арендатора оформление временной регистрации — не формальность. Несоблюдение сроков может привести к штрафам и повторным взысканиям, которые существенно увеличивают финансовую нагрузку.

Эксперты советуют заранее уточнять правила регистрации и при необходимости оформлять документы сразу после заселения, чтобы избежать неприятных сюрпризов.