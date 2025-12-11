Казахстан победил нефтяной хаос и спас свои нефтяные поставки

В Казахстане решен вопрос с поставками нефти, который стал особенно актуален после инцидента на Каспийском трубопроводном консорциуме. КазТрансОйл объявил о перераспределении потоков нефти и увеличении объемов поставок по ключевым экспортным направлениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

©Коллаж Dabarti CGI/Shutterstock/Fotodom

Новые маршруты: больше нефти для Китая, России и Баку

Компания сообщила, что в декабре нефть будет перенаправлена:

из системы нефтепроводов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) на Самару и по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан;

часть поставок будет направлена в Китай.

Это решение позволило увеличить объемы поставок по сравнению с первоначальным графиком, утвержденным Министерством энергетики:

Атырау – Самара: +232 тыс. тонн;

Китай: +72 тыс. тонн;

Порт Актау (БТД): +58 тыс. тонн.

Гибкость поставок: нефтедобывающие компании получают новые возможности

Для обеспечения стабильности графика отгрузок КазТрансОйл предоставил компаниям возможность временного размещения нефти в резервуарном парке на условиях ответственного хранения.

Это позволяет корректировать сроки отгрузок и адаптироваться к изменениям на экспортных маршрутах, сохраняя надежность поставок даже при непредвиденных обстоятельствах.

Инцидент на КТК: угроза экспорту не привела к остановке

Напомним, что в конце ноября ВПУ-2 на Каспийском трубопроводном консорциуме было серьезно повреждено в результате атаки украинских беспилотников. Консорциум квалифицировал это как террористический акт.

В результате нефть поступала через один причал, так как ВПУ-3 находился на плановом техническом ремонте.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что кашаганская нефть продолжает поступать в Китай, а инцидент не привел к полной остановке экспорта.

Казахстан демонстрирует устойчивость на фоне кризисов

Реорганизация маршрутов и увеличение объемов поставок показывают, что страна способна оперативно реагировать на внешние угрозы и обеспечивать экспорт нефти даже в сложных условиях.