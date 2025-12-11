Казахстан победил нефтяной хаос и спас свои нефтяные поставки

В Казахстане решен вопрос с поставками нефти, который стал особенно актуален после инцидента на Каспийском трубопроводном консорциуме. КазТрансОйл объявил о перераспределении потоков нефти и увеличении объемов поставок по ключевым экспортным направлениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Компания сообщила, что в декабре нефть будет перенаправлена:
из системы нефтепроводов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) на Самару и по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан;
часть поставок будет направлена в Китай.
Это решение позволило увеличить объемы поставок по сравнению с первоначальным графиком, утвержденным Министерством энергетики:
Атырау – Самара: +232 тыс. тонн;
Китай: +72 тыс. тонн;
Порт Актау (БТД): +58 тыс. тонн.
Для обеспечения стабильности графика отгрузок КазТрансОйл предоставил компаниям возможность временного размещения нефти в резервуарном парке на условиях ответственного хранения.
Это позволяет корректировать сроки отгрузок и адаптироваться к изменениям на экспортных маршрутах, сохраняя надежность поставок даже при непредвиденных обстоятельствах.
Напомним, что в конце ноября ВПУ-2 на Каспийском трубопроводном консорциуме было серьезно повреждено в результате атаки украинских беспилотников. Консорциум квалифицировал это как террористический акт.
В результате нефть поступала через один причал, так как ВПУ-3 находился на плановом техническом ремонте.
Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что кашаганская нефть продолжает поступать в Китай, а инцидент не привел к полной остановке экспорта.
Реорганизация маршрутов и увеличение объемов поставок показывают, что страна способна оперативно реагировать на внешние угрозы и обеспечивать экспорт нефти даже в сложных условиях.
