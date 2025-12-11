18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 11:18

Куда бежать за работой в Казахстане и где платят по-настоящему

Новости Казахстана 0 624

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обнародовало свежую информацию о рынке труда страны за ноябрь 2025 года. Несмотря на общее сокращение числа вакансий, некоторые отрасли и регионы показали положительную динамику, а востребованные профессии продолжают привлекать работодателей, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Общая картина рынка труда

По данным Электронной биржи труда Enbek.kz, в ноябре было размещено 101,1 тыс. вакансий, из которых 73% требовали квалификации. Однако по сравнению с октябрем общее количество вакансий снизилось на 23%, а количество квалифицированных рабочих мест – на 26%.

Соискатели активнее не стали: в ноябре было опубликовано 101,3 тыс. резюме, что на 11% меньше показателя предыдущего месяца.

Снижение активности на рынке эксперты связывают с сезонными факторами – особенно с уменьшением потребности в сотрудниках котельных и коммунальных служб после завершения укомплектования персонала к отопительному сезону.

Отрасли, где работы больше

Несмотря на общее падение, ряд сфер продемонстрировал рост вакансий:

  • Горнодобывающая промышленность – +26% (344 вакансии), всего 1,7 тыс.

  • Административная деятельность – +19% (368 вакансий), всего 2,3 тыс.

  • Сельское хозяйство – +11% (828 вакансий), всего 8,3 тыс.

  • Услуги по проживанию и питанию – +2%, всего 1,8 тыс.

В то же время сильное сокращение произошло в следующих сферах:

  • Развлечения и отдых – -55% (3 тыс.), до 2,4 тыс.

  • Государственное управление – -40% (3,4 тыс.), до 5,2 тыс.

  • Энергетика – -38% (1,5 тыс.), до 2,4 тыс.

Снижение в других отраслях было менее заметным.

Регионы-лидеры и аутсайдеры

С точки зрения региональной занятости:

  • Жетысуская область показала рост вакансий на 11%, до 2,7 тыс.

  • Туркестанская область лидирует по числу размещенных вакансий – 11,1 тыс.

  • Астана – 9,3 тыс. вакансий

  • Алматы – 7,2 тыс. вакансий

Наибольшее сокращение пришлось на:

  • Западно-Казахстанскую область – -4,7 тыс., до 3,7 тыс.

  • Жамбылскую область – -3,8 тыс., до 5 тыс.

  • Атыраускую область – -2,5 тыс., до 4 тыс.

В сумме три крупнейших города и Туркестанская область обеспечили более четверти всех вакансий страны в ноябре.

Востребованные профессии

Наиболее популярные вакансии среди соискателей:

  • Медицинская сестра/брат – 1,9 тыс.

  • Санитар(-ка) – 1,8 тыс.

  • Воспитатель и водитель автомобиля – по 1,5 тыс. вакансий

Зарплатные рекорды ноября

Самые высокие предложения работодателей:

  • Главный строитель – от 640 тыс. тенге

  • Начальник производственного участка – от 595 тыс. тенге

  • Авиационный диспетчер – от 568 тыс. тенге

Самые высокие ожидания соискателей:

  • Пилот – в среднем 1,9 млн тенге

  • Руководитель IT-подразделения и главный геолог – около 1,2 млн тенге

Вывод

Минтруд отметил, что снижение активности работодателей и соискателей связано в первую очередь с сезонными корректировками. Тем не менее, структура спроса по отраслям и квалификации практически не изменилась, а востребованные профессии остаются стабильными точками притяжения на рынке труда.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь