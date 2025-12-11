Куда бежать за работой в Казахстане и где платят по-настоящему

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обнародовало свежую информацию о рынке труда страны за ноябрь 2025 года. Несмотря на общее сокращение числа вакансий, некоторые отрасли и регионы показали положительную динамику, а востребованные профессии продолжают привлекать работодателей, сообщает Lada.kz.
По данным Электронной биржи труда Enbek.kz, в ноябре было размещено 101,1 тыс. вакансий, из которых 73% требовали квалификации. Однако по сравнению с октябрем общее количество вакансий снизилось на 23%, а количество квалифицированных рабочих мест – на 26%.
Соискатели активнее не стали: в ноябре было опубликовано 101,3 тыс. резюме, что на 11% меньше показателя предыдущего месяца.
Снижение активности на рынке эксперты связывают с сезонными факторами – особенно с уменьшением потребности в сотрудниках котельных и коммунальных служб после завершения укомплектования персонала к отопительному сезону.
Несмотря на общее падение, ряд сфер продемонстрировал рост вакансий:
Горнодобывающая промышленность – +26% (344 вакансии), всего 1,7 тыс.
Административная деятельность – +19% (368 вакансий), всего 2,3 тыс.
Сельское хозяйство – +11% (828 вакансий), всего 8,3 тыс.
Услуги по проживанию и питанию – +2%, всего 1,8 тыс.
В то же время сильное сокращение произошло в следующих сферах:
Развлечения и отдых – -55% (3 тыс.), до 2,4 тыс.
Государственное управление – -40% (3,4 тыс.), до 5,2 тыс.
Энергетика – -38% (1,5 тыс.), до 2,4 тыс.
Снижение в других отраслях было менее заметным.
С точки зрения региональной занятости:
Жетысуская область показала рост вакансий на 11%, до 2,7 тыс.
Туркестанская область лидирует по числу размещенных вакансий – 11,1 тыс.
Астана – 9,3 тыс. вакансий
Алматы – 7,2 тыс. вакансий
Наибольшее сокращение пришлось на:
Западно-Казахстанскую область – -4,7 тыс., до 3,7 тыс.
Жамбылскую область – -3,8 тыс., до 5 тыс.
Атыраускую область – -2,5 тыс., до 4 тыс.
В сумме три крупнейших города и Туркестанская область обеспечили более четверти всех вакансий страны в ноябре.
Наиболее популярные вакансии среди соискателей:
Медицинская сестра/брат – 1,9 тыс.
Санитар(-ка) – 1,8 тыс.
Воспитатель и водитель автомобиля – по 1,5 тыс. вакансий
Самые высокие предложения работодателей:
Главный строитель – от 640 тыс. тенге
Начальник производственного участка – от 595 тыс. тенге
Авиационный диспетчер – от 568 тыс. тенге
Самые высокие ожидания соискателей:
Пилот – в среднем 1,9 млн тенге
Руководитель IT-подразделения и главный геолог – около 1,2 млн тенге
Минтруд отметил, что снижение активности работодателей и соискателей связано в первую очередь с сезонными корректировками. Тем не менее, структура спроса по отраслям и квалификации практически не изменилась, а востребованные профессии остаются стабильными точками притяжения на рынке труда.
