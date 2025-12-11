Куда бежать за работой в Казахстане и где платят по-настоящему

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана обнародовало свежую информацию о рынке труда страны за ноябрь 2025 года. Несмотря на общее сокращение числа вакансий, некоторые отрасли и регионы показали положительную динамику, а востребованные профессии продолжают привлекать работодателей, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Общая картина рынка труда

По данным Электронной биржи труда Enbek.kz, в ноябре было размещено 101,1 тыс. вакансий, из которых 73% требовали квалификации. Однако по сравнению с октябрем общее количество вакансий снизилось на 23%, а количество квалифицированных рабочих мест – на 26%.

Соискатели активнее не стали: в ноябре было опубликовано 101,3 тыс. резюме, что на 11% меньше показателя предыдущего месяца.

Снижение активности на рынке эксперты связывают с сезонными факторами – особенно с уменьшением потребности в сотрудниках котельных и коммунальных служб после завершения укомплектования персонала к отопительному сезону.

Отрасли, где работы больше

Несмотря на общее падение, ряд сфер продемонстрировал рост вакансий:

Горнодобывающая промышленность – +26% (344 вакансии), всего 1,7 тыс.

Административная деятельность – +19% (368 вакансий), всего 2,3 тыс.

Сельское хозяйство – +11% (828 вакансий), всего 8,3 тыс.

Услуги по проживанию и питанию – +2%, всего 1,8 тыс.

В то же время сильное сокращение произошло в следующих сферах:

Развлечения и отдых – -55% (3 тыс.), до 2,4 тыс.

Государственное управление – -40% (3,4 тыс.), до 5,2 тыс.

Энергетика – -38% (1,5 тыс.), до 2,4 тыс.

Снижение в других отраслях было менее заметным.

Регионы-лидеры и аутсайдеры

С точки зрения региональной занятости:

Жетысуская область показала рост вакансий на 11% , до 2,7 тыс.

Туркестанская область лидирует по числу размещенных вакансий – 11,1 тыс.

Астана – 9,3 тыс. вакансий

Алматы – 7,2 тыс. вакансий

Наибольшее сокращение пришлось на:

Западно-Казахстанскую область – -4,7 тыс., до 3,7 тыс.

Жамбылскую область – -3,8 тыс., до 5 тыс.

Атыраускую область – -2,5 тыс., до 4 тыс.

В сумме три крупнейших города и Туркестанская область обеспечили более четверти всех вакансий страны в ноябре.

Востребованные профессии

Наиболее популярные вакансии среди соискателей:

Медицинская сестра/брат – 1,9 тыс.

Санитар(-ка) – 1,8 тыс.

Воспитатель и водитель автомобиля – по 1,5 тыс. вакансий

Зарплатные рекорды ноября

Самые высокие предложения работодателей:

Главный строитель – от 640 тыс. тенге

Начальник производственного участка – от 595 тыс. тенге

Авиационный диспетчер – от 568 тыс. тенге

Самые высокие ожидания соискателей:

Пилот – в среднем 1,9 млн тенге

Руководитель IT-подразделения и главный геолог – около 1,2 млн тенге

Вывод

Минтруд отметил, что снижение активности работодателей и соискателей связано в первую очередь с сезонными корректировками. Тем не менее, структура спроса по отраслям и квалификации практически не изменилась, а востребованные профессии остаются стабильными точками притяжения на рынке труда.