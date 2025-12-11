Таймер на морозе: в Казахстане время прогрева автомобилей будут решать акиматы

Мажилис принял во втором чтении пакет поправок в Закон РК «О дорожном движении», который затрагивает давний зимний вопрос — сколько именно можно оставлять во дворах автомобили с работающим двигателем, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: readovka.news

Новые правила: кто решит, сколько можно греть машину

Согласно изменениям, запрет на стоянку авто с включённым мотором в населённых пунктах будет действовать только в тех случаях, когда длительный прогрев создаёт дискомфорт для жителей. При этом точное время, которое водитель вправе держать двигатель включённым, определят местные исполнительные органы — акиматы областей, Алматы, Астаны и региональных центров.

Иными словами, единых норм для всей страны не будет. В каждом регионе установят своё «допустимое окно» для прогрева — в зависимости от климата, уровня загрязнения воздуха и плотности жилой застройки.

От нового правила освобождены:

электромобили ,

спецтранспорт, оснащённый проблесковыми маячками и сиренами.

Почему регулирование передали акиматам

Передача полномочий на уровень регионов, по мнению депутатов, — логичное решение. Казахстан сильно отличается по климату: в одних областях –40 зимой не редкость, в других же длительный прогрев больше создаёт экологическую нагрузку, чем приносит пользу.

Кроме того, региональные правила можно менять быстрее, чем закон на республиканском уровне. Если зима окажется особенно холодной или, наоборот, тёплой, корректировки смогут ввести оперативно.

Платные коммунальные парковки: теперь только в двух городах

Помимо вопроса зимнего прогрева, документ уточняет и нормы по платным коммунальным стоянкам.

Поправками предлагается разрешить их организацию только в Астане и Алматы. Все остальные города будут исключены из соответствующей статьи закона — таким образом, право вводить подобные парковки останется только у двух мегаполисов.

Вместе с этим планируется пересмотреть и Административный кодекс: штраф за неоплаченную парковку тоже будет применяться исключительно в Астане и Алматы.

Что дальше: когда вступят в силу новые правила

После утверждения Мажилисом поправки направлены в Сенат, а затем — на подпись президенту.

Если документ будет принят и официально опубликован, изменения вступят в силу через шесть месяцев.

Таким образом, всю текущую зиму водители продолжают прогревать автомобили по действующим нормам, без учёта новых региональных временных ограничений. Подробно о нынешних правилах прогрева в населённых пунктах ранее рассказывалось в отдельном материале.