18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 12:28

Отмена утильсбора в Казахстане невозможна: чиновник объяснил «финансовую магию»

Новости Казахстана 0 550

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 11 декабря 2025 года подробно объяснил суть утильсбора для автопроизводителей. По его словам, этот платеж не является обычной налоговой нагрузкой, а представляет собой возвратный платеж, закрепленный как экологическим законодательством страны, так и нормами Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Что такое утильсбор и почему он существует

Журналисты обратили внимание на то, что автопроизводители часто не до конца понимают, зачем платить утильсбор, ведь деньги сначала перечисляются в фонд «Жасыл Даму», а затем возвращаются обратно. Это вызывает вопрос: нужен ли утильсбор вообще?

«Миллион туда и обратно» – как работает механизм

Скляр пояснил процесс на конкретном примере:

  • Производитель завозит в Казахстан марш-комплект — автомобиль в разобранном виде.

  • При ввозе комплектующих он платит в «Жасыл Даму» условный миллион тенге.

  • После сборки и продажи автомобиля этот миллион возвращается производителю.

Таким образом, утильсбор не является субсидией или прямой выгодой для производителя, как это иногда интерпретируют критики. По словам Скляра, это чисто возвратный механизм, формально закрепленный в экологическом кодексе как «стимулирование автопроизводителей».

Зачем деньги «ходят по кругу»

Первый заместитель премьера отметил, что многократное прохождение средств через фонд создаёт впечатляющие цифры, но фактически это всего лишь перераспределение.

  • Если автомобиль импортируется в готовом виде через автосалон, платеж за утильсбор остается в фонде «Жасыл Даму».

  • Для производителей же деньги возвращаются после сборки и продажи, что обеспечивает баланс и соблюдение экологических норм.

Скляр подчеркнул, что подобная схема могла бы быть проще с прямым зачётом, но требования законодательства и нормы ВТО не позволяют этого сделать.

Связь с ВТО и международными обязательствами

Вступление Казахстана в ВТО наложило определённые условия на торговую политику страны.

  • Таможенная пошлина на автомобили была снижена с 30% до 15%.

  • Утильсбор был введен как замена части пошлины, при этом деньги должны направляться на экологические нужды и другие соответствующие мероприятия.

Скляр отметил, что отмена утильсбора могла бы создать неправильное впечатление у международных партнёров и вызвать вопросы о соблюдении норм ВТО.

Итог

По словам Романа Скляра, утильсбор — это не прихоть правительства и не «поддержка» автопроизводителей в обычном смысле. Это легально закрепленный инструмент, обеспечивающий:

  • соблюдение экологического законодательства;

  • правильное распределение средств на нужды экологии;

  • выполнение обязательств Казахстана перед международными партнёрами.

Таким образом, отменить утильсбор в текущей форме страна просто не может, и любые попытки упростить или ликвидировать его потребуют изменения как национального законодательства, так и международных соглашений.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь