Отмена утильсбора в Казахстане невозможна: чиновник объяснил «финансовую магию»

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 11 декабря 2025 года подробно объяснил суть утильсбора для автопроизводителей. По его словам, этот платеж не является обычной налоговой нагрузкой, а представляет собой возвратный платеж , закрепленный как экологическим законодательством страны, так и нормами Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kolesa.kz

Что такое утильсбор и почему он существует

Журналисты обратили внимание на то, что автопроизводители часто не до конца понимают, зачем платить утильсбор, ведь деньги сначала перечисляются в фонд «Жасыл Даму», а затем возвращаются обратно. Это вызывает вопрос: нужен ли утильсбор вообще?

«Миллион туда и обратно» – как работает механизм

Скляр пояснил процесс на конкретном примере:

Производитель завозит в Казахстан марш-комплект — автомобиль в разобранном виде.

При ввозе комплектующих он платит в «Жасыл Даму» условный миллион тенге .

После сборки и продажи автомобиля этот миллион возвращается производителю.

Таким образом, утильсбор не является субсидией или прямой выгодой для производителя, как это иногда интерпретируют критики. По словам Скляра, это чисто возвратный механизм, формально закрепленный в экологическом кодексе как «стимулирование автопроизводителей».

Зачем деньги «ходят по кругу»

Первый заместитель премьера отметил, что многократное прохождение средств через фонд создаёт впечатляющие цифры, но фактически это всего лишь перераспределение.

Если автомобиль импортируется в готовом виде через автосалон, платеж за утильсбор остается в фонде «Жасыл Даму».

Для производителей же деньги возвращаются после сборки и продажи, что обеспечивает баланс и соблюдение экологических норм.

Скляр подчеркнул, что подобная схема могла бы быть проще с прямым зачётом, но требования законодательства и нормы ВТО не позволяют этого сделать.

Связь с ВТО и международными обязательствами

Вступление Казахстана в ВТО наложило определённые условия на торговую политику страны.

Таможенная пошлина на автомобили была снижена с 30% до 15% .

Утильсбор был введен как замена части пошлины, при этом деньги должны направляться на экологические нужды и другие соответствующие мероприятия.

Скляр отметил, что отмена утильсбора могла бы создать неправильное впечатление у международных партнёров и вызвать вопросы о соблюдении норм ВТО.

Итог

По словам Романа Скляра, утильсбор — это не прихоть правительства и не «поддержка» автопроизводителей в обычном смысле. Это легально закрепленный инструмент, обеспечивающий:

соблюдение экологического законодательства;

правильное распределение средств на нужды экологии;

выполнение обязательств Казахстана перед международными партнёрами.

Таким образом, отменить утильсбор в текущей форме страна просто не может, и любые попытки упростить или ликвидировать его потребуют изменения как национального законодательства, так и международных соглашений.