33 года дружбы и миллиардные амбиции: о чем договорились Казахстан и Иран

11 декабря 2025 года в Акорде прошли масштабные переговоры президентов Казахстана и Ирана — Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана. В расширенном формате с участием делегаций двух стран лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили стратегические направления на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Президент Казахстана отметил значимость Ирана как надежного партнера в Каспийском регионе. По его словам, за более чем 33 года дипломатических отношений страны достигли значительных успехов:
Выстроен конструктивный политический диалог;
Активизирована работа Межправительственной экономической комиссии;
Развиваются межпарламентские связи;
Заключено более 50 соглашений в различных сферах;
Расширено взаимодействие в международных организациях.
«Все это свидетельствует о традиционной дружбе и партнерстве наших государств», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, президент Ирана отметил историческую глубину отношений: «Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. Даже до обретения Казахстаном независимости связи не прерывались. Сегодня двусторонний товарооборот увеличился на 40%, и мы стремимся довести его до 3 млрд долларов». Он также подчеркнул значение соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом как платформы для дальнейшего экономического роста.
Переговоры уделили большое внимание развитию торгово-экономического взаимодействия:
Взаимный товарооборот растет ежегодно, но требуется его диверсификация;
Активизация сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере, горнодобывающей промышленности, медицине и передовых технологиях;
Поддержка инициативы по созданию Торгового дома Казахстана в Тегеране и усиление работы Делового совета;
Иран уже вложил 17,8 млн долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана в 2025 году;
Совместные проекты включают запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области;
Казахстанский бизнес реализует проекты на иранском рынке.
Особое внимание уделено транспортным маршрутам: коридор «Север — Юг» и железнодорожный маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран». За 10 месяцев этого года перевозки по этим направлениям выросли на 53%. Также рассматривается совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море и расширение транспортно-транзитных связей.
Президенты обсудили перспективы сотрудничества в:
Энергетике;
Горнодобывающей промышленности;
Сельском хозяйстве;
Цифровизации и искусственном интеллекте.
Эти направления станут важными точками для усиления стратегического партнерства в XXI веке, соединяя исторические традиции с современными технологиями.
Лидеры подчеркнули значение культурно-гуманитарного взаимодействия:
Совместное изучение наследия аль-Фараби;
Проект строительства историко-культурного комплекса в Казахстане;
Передача Ираном копий древних рукописей, связанных с историей Казахстана;
Проведение Дней культуры двух стран;
Расширение студенческих обменов;
Сотрудничество медицинских организаций и фармацевтических производств.
«Этот жест подчеркивает глубину исторических связей наших народов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Переговоры 11 декабря стали очередным шагом в укреплении казахстанско-иранских отношений. Страны подтвердили стратегическую заинтересованность в развитии политического, экономического и культурного сотрудничества, опираясь как на многовековые традиции, так и на современные возможности для инноваций и инвестиций.
