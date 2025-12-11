33 года дружбы и миллиардные амбиции: о чем договорились Казахстан и Иран

11 декабря 2025 года в Акорде прошли масштабные переговоры президентов Казахстана и Ирана — Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана. В расширенном формате с участием делегаций двух стран лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили стратегические направления на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда

Традиции и доверие: исторические корни отношений

Президент Казахстана отметил значимость Ирана как надежного партнера в Каспийском регионе. По его словам, за более чем 33 года дипломатических отношений страны достигли значительных успехов:

Выстроен конструктивный политический диалог;

Активизирована работа Межправительственной экономической комиссии;

Развиваются межпарламентские связи;

Заключено более 50 соглашений в различных сферах;

Расширено взаимодействие в международных организациях.

«Все это свидетельствует о традиционной дружбе и партнерстве наших государств», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, президент Ирана отметил историческую глубину отношений: «Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. Даже до обретения Казахстаном независимости связи не прерывались. Сегодня двусторонний товарооборот увеличился на 40%, и мы стремимся довести его до 3 млрд долларов». Он также подчеркнул значение соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом как платформы для дальнейшего экономического роста.

Экономика и инвестиции: от сыроварни до транспортных коридоров

Переговоры уделили большое внимание развитию торгово-экономического взаимодействия:

Взаимный товарооборот растет ежегодно, но требуется его диверсификация;

Активизация сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере, горнодобывающей промышленности, медицине и передовых технологиях;

Поддержка инициативы по созданию Торгового дома Казахстана в Тегеране и усиление работы Делового совета;

Иран уже вложил 17,8 млн долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана в 2025 году;

Совместные проекты включают запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области;

Казахстанский бизнес реализует проекты на иранском рынке.

Особое внимание уделено транспортным маршрутам: коридор «Север — Юг» и железнодорожный маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран». За 10 месяцев этого года перевозки по этим направлениям выросли на 53%. Также рассматривается совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море и расширение транспортно-транзитных связей.

Новые горизонты: цифровизация, искусственный интеллект и инновации

Президенты обсудили перспективы сотрудничества в:

Энергетике;

Горнодобывающей промышленности;

Сельском хозяйстве;

Цифровизации и искусственном интеллекте.

Эти направления станут важными точками для усиления стратегического партнерства в XXI веке, соединяя исторические традиции с современными технологиями.

Культура и гуманитарные связи: от аль-Фараби до студенческих обменов

Лидеры подчеркнули значение культурно-гуманитарного взаимодействия:

Совместное изучение наследия аль-Фараби;

Проект строительства историко-культурного комплекса в Казахстане;

Передача Ираном копий древних рукописей, связанных с историей Казахстана;

Проведение Дней культуры двух стран;

Расширение студенческих обменов;

Сотрудничество медицинских организаций и фармацевтических производств.

«Этот жест подчеркивает глубину исторических связей наших народов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вывод: партнерство, проверенное временем

Переговоры 11 декабря стали очередным шагом в укреплении казахстанско-иранских отношений. Страны подтвердили стратегическую заинтересованность в развитии политического, экономического и культурного сотрудничества, опираясь как на многовековые традиции, так и на современные возможности для инноваций и инвестиций.