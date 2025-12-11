18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.12.2025, 13:28

33 года дружбы и миллиардные амбиции: о чем договорились Казахстан и Иран

Новости Казахстана 0 714

11 декабря 2025 года в Акорде прошли масштабные переговоры президентов Казахстана и Ирана — Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана. В расширенном формате с участием делегаций двух стран лидеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили стратегические направления на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Традиции и доверие: исторические корни отношений

Президент Казахстана отметил значимость Ирана как надежного партнера в Каспийском регионе. По его словам, за более чем 33 года дипломатических отношений страны достигли значительных успехов:

  • Выстроен конструктивный политический диалог;

  • Активизирована работа Межправительственной экономической комиссии;

  • Развиваются межпарламентские связи;

  • Заключено более 50 соглашений в различных сферах;

  • Расширено взаимодействие в международных организациях.

«Все это свидетельствует о традиционной дружбе и партнерстве наших государств», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, президент Ирана отметил историческую глубину отношений: «Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. Даже до обретения Казахстаном независимости связи не прерывались. Сегодня двусторонний товарооборот увеличился на 40%, и мы стремимся довести его до 3 млрд долларов». Он также подчеркнул значение соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом как платформы для дальнейшего экономического роста.

Экономика и инвестиции: от сыроварни до транспортных коридоров

Переговоры уделили большое внимание развитию торгово-экономического взаимодействия:

  • Взаимный товарооборот растет ежегодно, но требуется его диверсификация;

  • Активизация сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере, горнодобывающей промышленности, медицине и передовых технологиях;

  • Поддержка инициативы по созданию Торгового дома Казахстана в Тегеране и усиление работы Делового совета;

  • Иран уже вложил 17,8 млн долларов прямых инвестиций в экономику Казахстана в 2025 году;

  • Совместные проекты включают запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области;

  • Казахстанский бизнес реализует проекты на иранском рынке.

Особое внимание уделено транспортным маршрутам: коридор «Север — Юг» и железнодорожный маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран». За 10 месяцев этого года перевозки по этим направлениям выросли на 53%. Также рассматривается совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море и расширение транспортно-транзитных связей.

Новые горизонты: цифровизация, искусственный интеллект и инновации

Президенты обсудили перспективы сотрудничества в:

  • Энергетике;

  • Горнодобывающей промышленности;

  • Сельском хозяйстве;

  • Цифровизации и искусственном интеллекте.

Эти направления станут важными точками для усиления стратегического партнерства в XXI веке, соединяя исторические традиции с современными технологиями.

Культура и гуманитарные связи: от аль-Фараби до студенческих обменов

Лидеры подчеркнули значение культурно-гуманитарного взаимодействия:

  • Совместное изучение наследия аль-Фараби;

  • Проект строительства историко-культурного комплекса в Казахстане;

  • Передача Ираном копий древних рукописей, связанных с историей Казахстана;

  • Проведение Дней культуры двух стран;

  • Расширение студенческих обменов;

  • Сотрудничество медицинских организаций и фармацевтических производств.

«Этот жест подчеркивает глубину исторических связей наших народов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вывод: партнерство, проверенное временем

Переговоры 11 декабря стали очередным шагом в укреплении казахстанско-иранских отношений. Страны подтвердили стратегическую заинтересованность в развитии политического, экономического и культурного сотрудничества, опираясь как на многовековые традиции, так и на современные возможности для инноваций и инвестиций.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь