Назван город, которого боятся казахстанцы

В Казахстане за период с января по октябрь 2025 года зарегистрировано 90 884 уголовных преступления , что на 5,7% меньше , чем за аналогичный период прошлого года (96 382 случая). Несмотря на общую тенденцию снижения, некоторые города показали тревожный рост криминогенной активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz .

Фото: medium.com

Города, где преступность растет

На фоне снижения уровня преступности в стране, Конаев, Костанай, Павлодар и Туркестан отметились увеличением количества уголовных дел.

Павлодар стал лидером антирейтинга: здесь зафиксирован наибольший прирост преступлений, что делает город одним из наиболее криминогенных регионов страны.

Туркестан также вызывает опасения экспертов: жители продолжают устанавливать решетки на окна и укреплять двери, опасаясь вторжений. За последний год только в регионе произошло два случая, когда в дома ворвались и убили людей — преступники зачастую имеют судимости.

Безопасные мегаполисы: кто лидирует

В противоположной стороне рейтинга находятся крупнейшие города страны:

Астана зафиксировала снижение преступности на 27,6% , а Алматы — на 25,5% .

Шымкент выделился как самый безопасный мегаполис, демонстрируя стабильное падение числа преступлений.

Снижение преступности также отмечено в Семее, Актау, Актобе, Атырау, Талдыкоргане и Уральске.

Вклад технологий и частного сектора

Эксперты связывают улучшение ситуации с реализацией программы «Безопасный город», цифровизацией МВД, развитием видеонаблюдения и аналитики данных, а также активным привлечением частных охранных организаций.

По словам специалистов, сочетание этих мер позволяет не только быстрее выявлять правонарушения, но и предотвращать их, создавая ощущение безопасности для жителей городов.

Жизнь под защитой: меры предосторожности в опасных регионах

В Туркестанской области, несмотря на рост преступности, местные жители стараются обезопасить свои дома:

устанавливают решетки на окна;

используют крепкие двери и замки;

следят за системой безопасности жилья.

Такие меры предосторожности особенно важны, учитывая случаи, когда в дома вторгались уже судимые преступники, нанося ущерб и людям, и имуществу.