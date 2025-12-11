Назван город, которого боятся казахстанцы

В Казахстане за период с января по октябрь 2025 года зарегистрировано 90 884 уголовных преступления, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (96 382 случая). Несмотря на общую тенденцию снижения, некоторые города показали тревожный рост криминогенной активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.
На фоне снижения уровня преступности в стране, Конаев, Костанай, Павлодар и Туркестан отметились увеличением количества уголовных дел.
Павлодар стал лидером антирейтинга: здесь зафиксирован наибольший прирост преступлений, что делает город одним из наиболее криминогенных регионов страны.
Туркестан также вызывает опасения экспертов: жители продолжают устанавливать решетки на окна и укреплять двери, опасаясь вторжений. За последний год только в регионе произошло два случая, когда в дома ворвались и убили людей — преступники зачастую имеют судимости.
В противоположной стороне рейтинга находятся крупнейшие города страны:
Астана зафиксировала снижение преступности на 27,6%, а Алматы — на 25,5%.
Шымкент выделился как самый безопасный мегаполис, демонстрируя стабильное падение числа преступлений.
Снижение преступности также отмечено в Семее, Актау, Актобе, Атырау, Талдыкоргане и Уральске.
Эксперты связывают улучшение ситуации с реализацией программы «Безопасный город», цифровизацией МВД, развитием видеонаблюдения и аналитики данных, а также активным привлечением частных охранных организаций.
По словам специалистов, сочетание этих мер позволяет не только быстрее выявлять правонарушения, но и предотвращать их, создавая ощущение безопасности для жителей городов.
В Туркестанской области, несмотря на рост преступности, местные жители стараются обезопасить свои дома:
устанавливают решетки на окна;
используют крепкие двери и замки;
следят за системой безопасности жилья.
Такие меры предосторожности особенно важны, учитывая случаи, когда в дома вторгались уже судимые преступники, нанося ущерб и людям, и имуществу.
