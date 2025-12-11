Казахстанцы недополучают пенсии и пособия: Фонд соцстрахования потерял 96 млрд тенге - ВАП

11 декабря 2025 года на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова были представлены результаты госаудита эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Согласно этим данным, ежегодно растет как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: Shutterstock

Итоги госаудита ВАП: цифры, от которых волосы встают дыбом

За последние пять лет динамика выглядит впечатляюще:

средняя солидарная пенсия увеличилась на 37%;

средняя базовая пенсия — на 45%;

средняя пенсия из пенсионного фонда — на 25%;

средний размер госпособий вырос на 58%;

выплаты из Фонда социального страхования увеличились более чем в 2,5 раза.

На первый взгляд, система развивается, но аудиторы выявили целый ряд серьезных проблем, грозящих потерь миллиардов тенге.

Искусственное завышение доходов: миллионы «на бумаге»

Аудиторы обнаружили случаи, когда получатели повышенных выплат по беременности и родам искусственно завышали свой доход и количество мест работы. В некоторых случаях отчисления велись сразу с 3–10 организаций, а 169 человек числились более чем в 16 учреждениях одновременно.

Эти факты указывают на необходимость срочной доработки нормативной базы, чтобы исключить подобные злоупотребления и защитить средства Фонда.

Потери и неэффективное управление активами

Фонд социального страхования понес убытки из-за избыточного изъятия активов из доверительного управления. Это привело к неэффективному использованию средств на сумму более 216 млрд тенге.

Кроме того, отсутствие предельного размера социальных выплат и недостаточное взаимодействие с органами государственных доходов по проверке доходов получателей стало причиной потери активов Фонда на сумму около 96 млрд тенге.

Проблемы интеграции с госбазами

Эффективность системы также страдает из-за отсутствия интеграции с базами данных уполномоченных госорганов. Аудиторы отмечают, что недостаточно учитываются сведения о:

умерших получателях пенсий;

гражданах, выехавших на постоянное место жительства за границу;

лицах, вставших на консульский учет.

Эти пробелы требуют доработки, чтобы избежать дальнейших финансовых потерь.

Необходимость методики планирования

ВАП подчеркивает, что нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий период. Это позволит более точно формировать бюджет и повысить качество исполнения социальных программ.

Основные выводы аудита

По итогам проверки выявлены:

финансовые нарушения на 5 млн тенге ;

неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге ;

46 системных недостатков в работе органов соцстрахования.

Из 22 материалов, подготовленных по результатам аудита, 2 направлены в правоохранительные органы, остальные — для рассмотрения административной ответственности.