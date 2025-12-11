Как успеть снять пенсионные накопления казахстанцам по старым порогам до 2026 года

С 1 января 2026 года казахстанцев ждут новые правила снятия пенсионных накоплений: пороги достаточности вырастут в среднем на 10% , и часть денег, которую можно снять сейчас, станет недоступной. Эксперты советуют действовать без промедления, чтобы не потерять возможность забрать больше, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: fool.com

Рост порогов: сколько можно потерять, если откладывать

В среднем порог увеличится примерно на 625 тысяч тенге, а для старших возрастов — до 800 тысяч тенге.

Например, сейчас порог для 40-летних составляет 6 100 000 тенге, а с 1 января 2026 года он вырастет до 6 720 000 тенге. Это значит, что если оформить снятие до конца года, можно получить на 620 тысяч тенге больше, чем после повышения.

Для более молодых:

В 20 лет порог составит 3 720 000 тенге вместо нынешних 3 260 000 ;

В 25 лет — 4 390 000 вместо 3 890 000 ;

В 30 лет — 5 120 000 вместо 4 580 000;

Для тех, кто ближе к пенсионному возрасту:

В 50 лет порог вырастет с 7 860 000 до 8 570 000 ;

В 55 лет — с 8 840 000 до 9 600 000 ;

В 60–62 года — с 9 890 000 до 10 700 000 тенге.

Таким образом, чем старше вкладчик, тем значительнее разница и тем выгоднее успеть снять средства до повышения порогов.

Крайний срок: почему торопиться нужно уже сейчас

В новом году подать заявку на снятие единовременных пенсионных выплат можно будет только с 5 января 2026 года, так как 1–4 января — нерабочие дни.

Чтобы успеть снять пенсионные накопления по старым порогам:

Заявки до 29 декабря включительно будут обработаны в текущем году;

Заявки 30–31 декабря — в течение двух рабочих дней.

? Главное правило: заявка должна быть принята в ЕНПФ до 18:00 31 декабря.

Эксперты советуют не откладывать на последний день, чтобы избежать сбоев и очередей.

Специальные счета: что успеть до конца года

Операции со специальными счетами ЕПВ будут доступны только до 16:00 31 декабря.

До этого времени можно:

открыть или закрыть спецсчёт;

сделать перевод на вклады ЖСС;

перевести средства в банки второго уровня;

уступить ЕПВ со спецсчетов.

После 16:00 31 декабря эти операции станут недоступны до начала 2026 года.

Как снять пенсионные без уплаты налога

Чтобы избежать удержания 10% ИПН при снятии накоплений:

При подаче заявки выбирайте опцию «Отсрочка ИПН» — налог будет перенесён на момент выхода на пенсию. Опция «Уплатить налог сразу» списывает 10% с суммы немедленно, и вернуть их будет невозможно.

Уже с 1 января 2026 года 10% ИПН при снятии пенсионных полностью отменят, поэтому решение стоит принимать в зависимости от того, хотите ли вы получить деньги сейчас или немного подождать.

Итог

Пороги пенсионных накоплений вырастут с 1 января 2026 года, и часть денег станет недоступной;

Крайний срок подачи заявок по старым правилам — 31 декабря 18:00 ;

Операции со спецсчетами завершатся 16:00 31 декабря ;

Правильный выбор при уплате ИПН поможет сэкономить до 10% от суммы.

Совет: планируйте снятие заранее, чтобы забрать максимум накоплений без лишних потерь.