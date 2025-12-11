18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 16:41

Казахстанец обокрал немцев: сотни тысяч евро исчезли с их счетов

Новости Казахстана 0 616

11 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ РК) сообщил о задержании гражданина страны, подозреваемого в крупной кражe средств с банковских счетов граждан Германии. Операция была проведена совместно с Федеральной криминальной полицией Германии при координации Генеральной прокуратуры РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на КНБ РК.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как произошел взлом

По информации КНБ, подозреваемый получил незаконный доступ к банковским счетам и персональным данным граждан ФРГ с использованием компьютерных технологий. Подобные действия относятся к категории киберпреступлений и несут серьёзные последствия как для жертв, так и для международного сотрудничества правоохранительных органов.

Размер ущерба впечатляет

Предварительные оценки показывают, что ущерб от деятельности задержанного составляет несколько сотен тысяч евро. Точные суммы станут известны после завершения следственных мероприятий.

Что изъяли следователи

В ходе обысков в Алматинской области были обнаружены и изъяты технические устройства хранения данных, а также другие вещественные доказательства, которые помогут установить всю схему преступной деятельности.

Следствие продолжается

КНБ РК отмечает, что расследование находится на активной стадии. Следственные действия направлены на выявление всех соучастников и возможных каналов вывода средств. Международное сотрудничество с немецкими правоохранителями позволит более детально восстановить цепочку преступления.

