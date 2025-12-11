Казахстанец обокрал немцев: сотни тысяч евро исчезли с их счетов

11 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ РК) сообщил о задержании гражданина страны, подозреваемого в крупной кражe средств с банковских счетов граждан Германии. Операция была проведена совместно с Федеральной криминальной полицией Германии при координации Генеральной прокуратуры РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на КНБ РК.
По информации КНБ, подозреваемый получил незаконный доступ к банковским счетам и персональным данным граждан ФРГ с использованием компьютерных технологий. Подобные действия относятся к категории киберпреступлений и несут серьёзные последствия как для жертв, так и для международного сотрудничества правоохранительных органов.
Предварительные оценки показывают, что ущерб от деятельности задержанного составляет несколько сотен тысяч евро. Точные суммы станут известны после завершения следственных мероприятий.
В ходе обысков в Алматинской области были обнаружены и изъяты технические устройства хранения данных, а также другие вещественные доказательства, которые помогут установить всю схему преступной деятельности.
КНБ РК отмечает, что расследование находится на активной стадии. Следственные действия направлены на выявление всех соучастников и возможных каналов вывода средств. Международное сотрудничество с немецкими правоохранителями позволит более детально восстановить цепочку преступления.
Комментарии0 комментарий(ев)