Названы окончательные критерии проверок мобильных переводов казахстанцев в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный порядок проверки мобильных переводов. Комитет государственных доходов (КГД) утвердил окончательные критерии , по которым налоговые органы будут определять, не получает ли физическое лицо доходы от незарегистрированной предпринимательской деятельности. Фактически речь идет о новых правилах, регулирующих потоки средств на личные банковские счета, сообщает Lada.kz.

Фото: 5-tv.ru

Как было раньше и что изменилось

До изменений налоговые органы обращали внимание только на один показатель — количество поступлений. Если на личный счет за три последовательных месяца приходили переводы от 100 и более различных отправителей, человек автоматически попадал в зону проверки.

Теперь критерий стал двухкомпонентным. Помимо количества отправителей, проверка будет назначаться только в том случае, если общая сумма переводов за тот же период превысит установленный порог.

Новый финансовый порог: 12 МЗП

В обновленной редакции Налогового кодекса прописано, что порогом для подозрений станет сумма, превышающая 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП), действующей на 1 января финансового года.

Это означает, что каждый год сумма будет меняться вместе с пересмотром МЗП.

Какие поступления налоговики будут считать подозрительными

Согласно утвержденным критериям, под проверку могут попасть те, кто выполняет оба условия одновременно:

1. Массовые переводы от разных людей

Если на личный счет физического лица, который не предназначен для предпринимательской деятельности, поступают деньги от 100 и более разных отправителей в течение каждых трех подряд идущих календарных месяцев.

2. Сумма переводов превышает установленный порог

За эти же три месяца общий объем поступивших средств должен быть выше 12 МЗП.

Если один из критериев не выполняется, оснований для проверки нет.

Что это значит для пользователей мобильных переводов

Новые правила направлены на выявление скрытого предпринимательства — например, когда человек принимает оплату за услуги или товары через личный банковский счет, не оформляя ИП или не применяя налоговые режимы.

Для обычных пользователей, которые получают переводы от ограниченного круга лиц и на незначительные суммы, правила не несут рисков.

Зачем государству такие изменения

По пояснениям КГД, цель ужесточения критериев — сделать систему более точной и избежать ложных подозрений, связанных с разовыми крупными подарками, семейными сборами или частыми переводами внутри расширенной семьи. Дополнительный финансовый порог должен сократить нагрузку на налоговые органы и исключить необоснованные проверки.

Итог

В 2026 году налоговые органы будут обращать внимание не только на количество отправителей, но и на объем поступлений. Проверка мобильных переводов будет назначаться только при совпадении двух условий — 100+ отправителей в течение трех месяцев и сумма выше 12 МЗП. Эти изменения призваны сделать механизм идентификации скрытого бизнеса более объективным и защищенным от ошибок.