Стало известно, сколько тонн нефти потерял Казахстан из-за атаки Украины на КТК

Министерство энергетики Казахстана сообщило о масштабных потерях в нефтяной отрасли страны после инцидента на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Согласно официальным данным, ущерб составил 480 тыс. тонн нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Причина потерь: атака украинских дронов

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, военные беспилотники Украины атаковали инфраструктуру КТК, в частности, выносное причальное устройство. В результате атаки причал получил пробоину размером три на два с половиной метра.

Министр отметил, что повреждения значительные и требуют оценки вероятности восстановления объекта.

«Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной», — подчеркнул Аккенженов.

Влияние на планы добычи нефти

Несмотря на инцидент, Казахстан сохранит планы по добыче нефти на 2025 год. Потери пока не повлияли на общий прогноз производства, заявили в Минэнерго.

Для минимизации последствий страна уже согласовала переориентацию части экспортных потоков нефти. Они будут направлены через:

нефтепровод Самара;

Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД);

частично в Китай.

Хронология атаки

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. Украинские беспилотные катера атаковали морской терминал КТК в порту Новороссийск, что привело к повреждению выносного причала.

После взрыва:

капитан порта Новороссийск приостановил все погрузки;

танкеры были отведены за пределы акватории;

пострадавших среди персонала и подрядчиков не зафиксировано.

Последствия для нефтяной отрасли

Хотя физические повреждения значительные, государство оперативно организовало меры для сокращения убытков и поддержания экспортного потока нефти. Это позволит Казахстану минимизировать финансовые потери и выполнить годовые планы добычи, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.