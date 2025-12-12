Стало известно, сколько тонн нефти потерял Казахстан из-за атаки Украины на КТК

Министерство энергетики Казахстана сообщило о масштабных потерях в нефтяной отрасли страны после инцидента на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Согласно официальным данным, ущерб составил 480 тыс. тонн нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, военные беспилотники Украины атаковали инфраструктуру КТК, в частности, выносное причальное устройство. В результате атаки причал получил пробоину размером три на два с половиной метра.
Министр отметил, что повреждения значительные и требуют оценки вероятности восстановления объекта.
«Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной», — подчеркнул Аккенженов.
Несмотря на инцидент, Казахстан сохранит планы по добыче нефти на 2025 год. Потери пока не повлияли на общий прогноз производства, заявили в Минэнерго.
Для минимизации последствий страна уже согласовала переориентацию части экспортных потоков нефти. Они будут направлены через:
нефтепровод Самара;
Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД);
частично в Китай.
Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. Украинские беспилотные катера атаковали морской терминал КТК в порту Новороссийск, что привело к повреждению выносного причала.
После взрыва:
капитан порта Новороссийск приостановил все погрузки;
танкеры были отведены за пределы акватории;
пострадавших среди персонала и подрядчиков не зафиксировано.
Хотя физические повреждения значительные, государство оперативно организовало меры для сокращения убытков и поддержания экспортного потока нефти. Это позволит Казахстану минимизировать финансовые потери и выполнить годовые планы добычи, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.
