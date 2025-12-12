Казахстанцы могут сделать перерасчет пенсии: где подать заявление и как получить свои деньги

11 декабря 2025 года пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» дала подробные разъяснения, как жители Казахстана могут инициировать перерасчет своей пенсии. Поводом для обращения стала обеспокоенность граждан о корректности начислений пенсионных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Один из жителей страны обратился в корпорацию с вопросом о том, правильно ли рассчитана его пенсия. Гражданин уточнил:
«Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?»
Такой запрос стал поводом для официального комментария со стороны корпорации, который развеял все сомнения и обозначил конкретную процедуру.
Специалисты корпорации пояснили:
Заявление на перерасчет пенсии действительно можно подать через ЦОН.
Для этого необходимо обратиться в ЦОН по месту прописки.
Нужно иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие основания для перерасчета.
Такая процедура позволяет каждому гражданину убедиться, что его накопительная пенсионная система работает корректно, а выплаты соответствуют внесенным пенсионным отчислениям.
Перерасчет пенсии актуален в следующих случаях:
Если изменился пенсионный возраст или законодательство, влияющее на начисления.
При ошибках в учете пенсионных накоплений.
Если были дополнительные отчисления в пенсионный фонд, не учтенные при первоначальном расчете.
Таким образом, перерасчет – это инструмент контроля над своими пенсионными правами, который обеспечивает прозрачность и справедливость выплат.
Процедура перерасчета пенсии в Казахстане становится доступной и понятной: достаточно обратиться в ближайший ЦОН с необходимыми документами. Это простой и официальный способ проверить, что ваши пенсионные накопления учтены корректно, а будущая пенсионная выплата соответствует вашим правам.
