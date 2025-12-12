Казахстанцы могут сделать перерасчет пенсии: где подать заявление и как получить свои деньги

11 декабря 2025 года пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» дала подробные разъяснения, как жители Казахстана могут инициировать перерасчет своей пенсии. Поводом для обращения стала обеспокоенность граждан о корректности начислений пенсионных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Почему перерасчет становится актуальным

Один из жителей страны обратился в корпорацию с вопросом о том, правильно ли рассчитана его пенсия. Гражданин уточнил:

«Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?»

Такой запрос стал поводом для официального комментария со стороны корпорации, который развеял все сомнения и обозначил конкретную процедуру.

Как и где подавать заявление

Специалисты корпорации пояснили:

Заявление на перерасчет пенсии действительно можно подать через ЦОН .

Для этого необходимо обратиться в ЦОН по месту прописки .

Нужно иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие основания для перерасчета.

Такая процедура позволяет каждому гражданину убедиться, что его накопительная пенсионная система работает корректно, а выплаты соответствуют внесенным пенсионным отчислениям.

Почему перерасчет может быть полезен

Перерасчет пенсии актуален в следующих случаях:

Если изменился пенсионный возраст или законодательство, влияющее на начисления.

При ошибках в учете пенсионных накоплений .

Если были дополнительные отчисления в пенсионный фонд, не учтенные при первоначальном расчете.

Таким образом, перерасчет – это инструмент контроля над своими пенсионными правами, который обеспечивает прозрачность и справедливость выплат.

Итог

Процедура перерасчета пенсии в Казахстане становится доступной и понятной: достаточно обратиться в ближайший ЦОН с необходимыми документами. Это простой и официальный способ проверить, что ваши пенсионные накопления учтены корректно, а будущая пенсионная выплата соответствует вашим правам.