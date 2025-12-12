ЕНТ отменяется: Казахстан переходит на новый формат по стандартам США

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек объявил о начале масштабной реформы в системе вступительных экзаменов. Казахстан планирует постепенно отказаться от нынешнего формата Единого национального тестирования (ЕНТ) и перейти к более современному и международно признанному тесту, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".
По словам министра, новый экзамен разрабатывается при участии американских специалистов, имеющих большой опыт в создании глобальных стандартизированных тестов. Планируется, что результаты обновлённого тестирования смогут принимать ведущие зарубежные университеты — то есть выпускники получат инструмент, работающий не только внутри страны, но и за её пределами.
Сообщение о реформе быстро стало обсуждаемым и вызвало беспокойство среди семей, чьи дети готовятся к ЕНТ. Многие восприняли заявление как сигнал о скорой отмене привычного формата, что могло бы резко изменить образовательные планы тысяч выпускников.
Однако, как уточнили в Министерстве науки и высшего образования, речи о внезапной отмене ЕНТ пока нет. Никаких официальных постановлений о прекращении действующего экзамена не принималось, а текущие правила остаются в силе.
Вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова подчеркнула: новый формат тестирования сначала будет внедрён в ограниченном режиме. Пилотный запуск планируется провести для абитуриентов, поступающих в филиалы международных университетов, работающих в Казахстане.
Таким образом, экзамен пройдёт проверку в реальных условиях, но без масштабного воздействия на всю систему, что позволит экспертам:
оценить объективность и эффективность нового подхода;
сравнить его результаты с действующим ЕНТ;
адаптировать содержание и процедуру тестирования под особенности казахстанского образования;
определить, насколько экзамен соответствует мировым стандартам, включая SAT, ACT и другие глобальные тесты.
Главное, что должен знать каждый будущий абитуриент: в 2026 году ЕНТ полностью сохранит текущий формат. Все параметры экзамена — структура, предметные блоки, правила сдачи — останутся прежними.
Министерство подчёркивает: реформы не затронут уже начавших подготовку учеников и не создадут резких перемен в их образовательной траектории.
Согласно озвученной информации, переход будет плавным и поэтапным.
2026 год — без изменений.
С 2027 года — начало постепенного внедрения нового формата.
Эта стратегия выбрана для того, чтобы:
дать школам время адаптироваться к новым методикам подготовки;
сформировать необходимые учебные материалы;
обеспечить подготовку педагогов и специалистов по оценке знаний;
исключить стресс и неопределённость для будущих абитуриентов.
Хотя детали пока не раскрываются, уже известно, что новый формат должен:
повысить академическую честность и объективность оценки;
соответствовать международным практикам;
усиливать аналитическое мышление, а не только проверку теории;
стать полноценным стандартизированным вступительным тестом, который признают зарубежные вузы.
По словам Нурбека, обновлённый экзамен станет качественным шагом вперёд по сравнению с действующим ЕНТ, сохранив при этом прозрачность и доступность для всех выпускников.
