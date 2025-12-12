18+
12.12.2025, 06:37

ЕНТ отменяется: Казахстан переходит на новый формат по стандартам США

Новости Казахстана 0 930

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек объявил о начале масштабной реформы в системе вступительных экзаменов. Казахстан планирует постепенно отказаться от нынешнего формата Единого национального тестирования (ЕНТ) и перейти к более современному и международно признанному тесту, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Переход к новой эпохе оценки знаний

По словам министра, новый экзамен разрабатывается при участии американских специалистов, имеющих большой опыт в создании глобальных стандартизированных тестов. Планируется, что результаты обновлённого тестирования смогут принимать ведущие зарубежные университеты — то есть выпускники получат инструмент, работающий не только внутри страны, но и за её пределами.

Почему новость вызвала тревогу среди родителей и выпускников

Сообщение о реформе быстро стало обсуждаемым и вызвало беспокойство среди семей, чьи дети готовятся к ЕНТ. Многие восприняли заявление как сигнал о скорой отмене привычного формата, что могло бы резко изменить образовательные планы тысяч выпускников.

Однако, как уточнили в Министерстве науки и высшего образования, речи о внезапной отмене ЕНТ пока нет. Никаких официальных постановлений о прекращении действующего экзамена не принималось, а текущие правила остаются в силе.

Как будет проходить апробация нового экзамена

Вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова подчеркнула: новый формат тестирования сначала будет внедрён в ограниченном режиме. Пилотный запуск планируется провести для абитуриентов, поступающих в филиалы международных университетов, работающих в Казахстане.

Таким образом, экзамен пройдёт проверку в реальных условиях, но без масштабного воздействия на всю систему, что позволит экспертам:

  • оценить объективность и эффективность нового подхода;

  • сравнить его результаты с действующим ЕНТ;

  • адаптировать содержание и процедуру тестирования под особенности казахстанского образования;

  • определить, насколько экзамен соответствует мировым стандартам, включая SAT, ACT и другие глобальные тесты.

Что остаётся неизменным для выпускников 2026 года

Главное, что должен знать каждый будущий абитуриент: в 2026 году ЕНТ полностью сохранит текущий формат. Все параметры экзамена — структура, предметные блоки, правила сдачи — останутся прежними.

Министерство подчёркивает: реформы не затронут уже начавших подготовку учеников и не создадут резких перемен в их образовательной траектории.

Когда начнётся реальный переход на новую систему

Согласно озвученной информации, переход будет плавным и поэтапным.

  • 2026 год — без изменений.

  • С 2027 года — начало постепенного внедрения нового формата.

Эта стратегия выбрана для того, чтобы:

  • дать школам время адаптироваться к новым методикам подготовки;

  • сформировать необходимые учебные материалы;

  • обеспечить подготовку педагогов и специалистов по оценке знаний;

  • исключить стресс и неопределённость для будущих абитуриентов.

Что изменится принципиально

Хотя детали пока не раскрываются, уже известно, что новый формат должен:

  • повысить академическую честность и объективность оценки;

  • соответствовать международным практикам;

  • усиливать аналитическое мышление, а не только проверку теории;

  • стать полноценным стандартизированным вступительным тестом, который признают зарубежные вузы.

По словам Нурбека, обновлённый экзамен станет качественным шагом вперёд по сравнению с действующим ЕНТ, сохранив при этом прозрачность и доступность для всех выпускников.

Лучше бы своё что-то придумали чем заглядывать в рот западникам или СЛАБО свое сделать?
12.12.2025, 10:25
