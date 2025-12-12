18+
12.12.2025, 07:00

Казахстан закрыл “куриные границы”: временный запрет на ввоз яиц

Новости Казахстана 0 521

В Казахстане вступил в силу временный запрет на импорт свежих куриных яиц. Ограничение распространяется на все виды транспортировки — воздушную, железнодорожную, автомобильную и морскую. Запрет действует сроком один месяц и касается поставок как из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, так и из стран-участниц ЕАЭС, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Временные меры для поддержки местных производителей

Решение о введении запрета было подписано министром сельского хозяйства Казахстана. По информации пресс-службы ведомства, эта мера направлена на поддержку отечественных производителей яиц и укрепление внутреннего рынка.

Какие ограничения действуют и что разрешено

Минсельхоз подчеркнул, что запрет имеет определённые исключения:

  • Не ограничивается транзит яиц через территорию Казахстана.

  • Разрешено перемещать свежие яйца с территории одного государства-члена ЕАЭС в другое через Казахстан, без каких-либо препятствий.

Таким образом, правило не мешает логистическим цепочкам между странами союза, но при этом ограничивает прямой импорт на внутренний рынок Казахстана.

Почему это важно для казахстанцев

Эксперты отмечают, что введение временного запрета позволит:

  • Снизить давление на внутренний рынок со стороны импортной продукции.

  • Обеспечить более стабильные цены на яйца для населения.

  • Поддержать местных фермеров, особенно мелкие хозяйства, которые зависят от реализации своей продукции внутри страны.

Что ожидается дальше

Ведомство обещает внимательно следить за ситуацией на рынке и при необходимости корректировать сроки и условия запрета. После окончания месяца запрет может быть либо продлён, либо снят, в зависимости от состояния внутреннего производства и спроса на яйца.

