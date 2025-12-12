Авария на Байконуре: российская пилотируемая космонавтика на паузе

Российская государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение полностью заменить поврежденную стартовую платформу на Байконурском космодроме. Информация об этом поступила от источников, цитируемых RTVI , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

По словам экспертов, аварийная замена позволит значительно сократить сроки восстановления поврежденного стартового стола. Ранее рассматривалась возможность изготовления новой платформы с нуля, что потребовало бы гораздо больше времени.

Запасная платформа почти на месте

По предварительным данным, запасная платформа уже найдена и практически готова к монтажу. Источник уточнил, что речь идет именно о резервной конструкции, специально предназначенной для Байконура, а не платформе, используемой на других космодромах – в Плесецке, Восточном или Куру.

Такое решение позволит не только ускорить ремонт, но и сохранить график пилотируемых запусков, которые жизненно важны для поддержания программы МКС и работы российских космонавтов.

Авария, остановившая пилотируемую космонавтику

Инцидент произошел 27 ноября 2025 года: при запуске ракеты был поврежден уникальный стартовый комплекс, с которого производится выведение на орбиту пилотируемых кораблей «Союз». Именно этот комплекс является единственным на Байконуре, способным обеспечивать пилотируемые полеты к Международной космической станции.

Специалисты отмечают, что без быстрой замены платформы российская пилотируемая космонавтика рискует столкнуться с длительной паузой. Экстренные меры со стороны «Роскосмоса» направлены на минимизацию возможных сбоев и сохранение международных обязательств по доставке экипажей на МКС.

Что дальше ожидает космодром

Уже в ближайшие недели начнется монтаж запасной платформы, после чего специалисты проведут проверку работоспособности комплекса. Ожидается, что такой подход позволит вернуть космодром к полноценной эксплуатации без многомесячной задержки.