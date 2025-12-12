Авария на Байконуре: российская пилотируемая космонавтика на паузе

Российская государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение полностью заменить поврежденную стартовую платформу на Байконурском космодроме. Информация об этом поступила от источников, цитируемых RTVI, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам экспертов, аварийная замена позволит значительно сократить сроки восстановления поврежденного стартового стола. Ранее рассматривалась возможность изготовления новой платформы с нуля, что потребовало бы гораздо больше времени.
Запасная платформа почти на месте
По предварительным данным, запасная платформа уже найдена и практически готова к монтажу. Источник уточнил, что речь идет именно о резервной конструкции, специально предназначенной для Байконура, а не платформе, используемой на других космодромах – в Плесецке, Восточном или Куру.
Такое решение позволит не только ускорить ремонт, но и сохранить график пилотируемых запусков, которые жизненно важны для поддержания программы МКС и работы российских космонавтов.
Авария, остановившая пилотируемую космонавтику
Инцидент произошел 27 ноября 2025 года: при запуске ракеты был поврежден уникальный стартовый комплекс, с которого производится выведение на орбиту пилотируемых кораблей «Союз». Именно этот комплекс является единственным на Байконуре, способным обеспечивать пилотируемые полеты к Международной космической станции.
Специалисты отмечают, что без быстрой замены платформы российская пилотируемая космонавтика рискует столкнуться с длительной паузой. Экстренные меры со стороны «Роскосмоса» направлены на минимизацию возможных сбоев и сохранение международных обязательств по доставке экипажей на МКС.
Что дальше ожидает космодром
Уже в ближайшие недели начнется монтаж запасной платформы, после чего специалисты проведут проверку работоспособности комплекса. Ожидается, что такой подход позволит вернуть космодром к полноценной эксплуатации без многомесячной задержки.
