С 12 декабря доступ к снятию пенсионных средств в Казахстане закрыт

С 12 декабря 2025 года платформа enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование пенсионных излишков (ЕПВ) для реконструктивных и восстановительных пластических операций. Решение принято в связи с резким ростом числа заявок на эту категорию услуг после ограничения возможности тратить средства на стоматологию и офтальмологию, сообщает Lada.kz.
После того как заявки на стоматологические и офтальмологические услуги перестали приниматься, казахстанцы массово начали направлять свои пенсионные излишки на реконструктивные и восстановительные операции, в том числе для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.
В Отбасы банке отметили, что рост заявок оказался аномальным:
Ранее банк рассматривал в среднем 16 обращений в месяц по пластическим операциям;
В сентябре, после прекращения приёма заявок на стоматологию, их число увеличилось до 123;
В октябре – до 1 844;
В ноябре – до 3 878 заявок.
Особенно заметным стал рост в начале декабря. За первые восемь дней месяца, когда приём заявок на офтальмологию был приостановлен, поступило 2 093 заявки на пластические операции, что в 130 раз превышает среднемесячный уровень.
Суммарная стоимость заявок за декабрь составила 1,8 миллиарда тенге, что свидетельствует о том, что казахстанцы активно искали новые возможности использования своих пенсионных средств.
Ляззат Ибрагимова, председатель правления Отбасы банка, подчеркнула:
«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – наша обязанность. Резкий всплеск интереса к пластическим операциям создавал риск нецелевого расходования средств. Мы всегда действуем открыто и в интересах клиентов, ведь средства в ЕНПФ – это будущая пенсия граждан.
Казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Сейчас через посредников средства часто выводятся из ЕНПФ, и именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для нас важно обеспечить целевое использование средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения».
С 12 декабря 2025 года портал enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование ЕПВ для пластических операций с целью коррекции рубцов и врожденных пороков.
На данный момент в работе находится 6 294 заявки, и банк заверил, что все они будут рассмотрены в установленном порядке.
Даже после запрета, казахстанцы могут использовать свои пенсионные излишки для жизненно важных и дорогостоящих медицинских процедур, включая:
Лечение орфанных (редких) заболеваний;
Радионуклидную и радиойодтерапию;
Радиохирургическое лечение;
Протонную терапию.
Кроме того, ЕПВ можно направлять на улучшение жилищных условий:
Покупку жилья;
Частичное или полное погашение ипотеки в казахстанских банках;
Пополнение депозита в Отбасы банке для дальнейшего приобретения дома или квартиры.
