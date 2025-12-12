С 12 декабря доступ к снятию пенсионных средств в Казахстане закрыт

С 12 декабря 2025 года платформа enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование пенсионных излишков (ЕПВ) для реконструктивных и восстановительных пластических операций. Решение принято в связи с резким ростом числа заявок на эту категорию услуг после ограничения возможности тратить средства на стоматологию и офтальмологию, сообщает Lada.kz.

Пластика вместо стоматологии и офтальмологии

После того как заявки на стоматологические и офтальмологические услуги перестали приниматься, казахстанцы массово начали направлять свои пенсионные излишки на реконструктивные и восстановительные операции, в том числе для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.

В Отбасы банке отметили, что рост заявок оказался аномальным:

Ранее банк рассматривал в среднем 16 обращений в месяц по пластическим операциям;

В сентябре, после прекращения приёма заявок на стоматологию, их число увеличилось до 123 ;

В октябре – до 1 844 ;

В ноябре – до 3 878 заявок.

Декабрьский рекорд: рост в 130 раз

Особенно заметным стал рост в начале декабря. За первые восемь дней месяца, когда приём заявок на офтальмологию был приостановлен, поступило 2 093 заявки на пластические операции, что в 130 раз превышает среднемесячный уровень.

Суммарная стоимость заявок за декабрь составила 1,8 миллиарда тенге, что свидетельствует о том, что казахстанцы активно искали новые возможности использования своих пенсионных средств.

Заявления Отбасы банка: контроль и социальная ответственность

Ляззат Ибрагимова, председатель правления Отбасы банка, подчеркнула:

«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – наша обязанность. Резкий всплеск интереса к пластическим операциям создавал риск нецелевого расходования средств. Мы всегда действуем открыто и в интересах клиентов, ведь средства в ЕНПФ – это будущая пенсия граждан.

Казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Сейчас через посредников средства часто выводятся из ЕНПФ, и именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для нас важно обеспечить целевое использование средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения».

Прекращение приёма заявок

С 12 декабря 2025 года портал enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование ЕПВ для пластических операций с целью коррекции рубцов и врожденных пороков.

На данный момент в работе находится 6 294 заявки, и банк заверил, что все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Альтернативные направления использования пенсионных излишков

Даже после запрета, казахстанцы могут использовать свои пенсионные излишки для жизненно важных и дорогостоящих медицинских процедур, включая:

Лечение орфанных (редких) заболеваний;

Радионуклидную и радиойодтерапию;

Радиохирургическое лечение;

Протонную терапию.

Кроме того, ЕПВ можно направлять на улучшение жилищных условий: