18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 08:36

С 12 декабря доступ к снятию пенсионных средств в Казахстане закрыт

Новости Казахстана 0 1 282

С 12 декабря 2025 года платформа enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование пенсионных излишков (ЕПВ) для реконструктивных и восстановительных пластических операций. Решение принято в связи с резким ростом числа заявок на эту категорию услуг после ограничения возможности тратить средства на стоматологию и офтальмологию, сообщает Lada.kz. 

Фото: science.linguanet.com
Фото: science.linguanet.com

Пластика вместо стоматологии и офтальмологии

После того как заявки на стоматологические и офтальмологические услуги перестали приниматься, казахстанцы массово начали направлять свои пенсионные излишки на реконструктивные и восстановительные операции, в том числе для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.

В Отбасы банке отметили, что рост заявок оказался аномальным:

  • Ранее банк рассматривал в среднем 16 обращений в месяц по пластическим операциям;

  • В сентябре, после прекращения приёма заявок на стоматологию, их число увеличилось до 123;

  • В октябре – до 1 844;

  • В ноябре – до 3 878 заявок.

Декабрьский рекорд: рост в 130 раз

Особенно заметным стал рост в начале декабря. За первые восемь дней месяца, когда приём заявок на офтальмологию был приостановлен, поступило 2 093 заявки на пластические операции, что в 130 раз превышает среднемесячный уровень.

Суммарная стоимость заявок за декабрь составила 1,8 миллиарда тенге, что свидетельствует о том, что казахстанцы активно искали новые возможности использования своих пенсионных средств.

Заявления Отбасы банка: контроль и социальная ответственность

Ляззат Ибрагимова, председатель правления Отбасы банка, подчеркнула:

«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – наша обязанность. Резкий всплеск интереса к пластическим операциям создавал риск нецелевого расходования средств. Мы всегда действуем открыто и в интересах клиентов, ведь средства в ЕНПФ – это будущая пенсия граждан.

Казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Сейчас через посредников средства часто выводятся из ЕНПФ, и именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для нас важно обеспечить целевое использование средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения».

Прекращение приёма заявок

С 12 декабря 2025 года портал enpf-otbasy.kz прекращает приём заявок на использование ЕПВ для пластических операций с целью коррекции рубцов и врожденных пороков.

На данный момент в работе находится 6 294 заявки, и банк заверил, что все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Альтернативные направления использования пенсионных излишков

Даже после запрета, казахстанцы могут использовать свои пенсионные излишки для жизненно важных и дорогостоящих медицинских процедур, включая:

  • Лечение орфанных (редких) заболеваний;

  • Радионуклидную и радиойодтерапию;

  • Радиохирургическое лечение;

  • Протонную терапию.

Кроме того, ЕПВ можно направлять на улучшение жилищных условий:

  • Покупку жилья;

  • Частичное или полное погашение ипотеки в казахстанских банках;

  • Пополнение депозита в Отбасы банке для дальнейшего приобретения дома или квартиры.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь