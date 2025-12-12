Говядина в Казахстане подорожала почти на 30%: в каких регионах мясо стало лакшери

Цены на мясо в Казахстане продолжают стремительно расти, и каждый килограмм теперь действительно на счету. В каких регионах жители платят больше всего и где можно найти более доступное мясо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
За последний год стоимость основных видов мяса заметно увеличилась:
Говядина – +29,7%, до 3,5 тыс. тенге/кг
Баранина – +26,7%, до 3,6 тыс. тенге/кг
Конина – +17,2%, до 3,5 тыс. тенге/кг
Свинина – +10,3%, до 2,5 тыс. тенге/кг
Курятина – +9,6%, до 1,6 тыс. тенге/кг
Практически во всех крупных городах рост цен заметен невооружённым глазом, а некоторые регионы бьют рекорды по подорожанию.
Петропавловск – 4 тыс. тенге/кг (+39,3%)
Кокшетау – 3,8 тыс. тенге/кг (+41%)
Усть-Каменогорск – 3,8 тыс. тенге/кг (+37,3%)
Актау – 3,8 тыс. тенге/кг (+26,4%)
В то же время более доступная говядина продаётся в Уральске, Актобе и Атырау – по 3 тыс. тенге за килограмм.
Алматы, Шымкент и Астана находятся в середине ценового диапазона:
Алматы – 3,3 тыс. тенге/кг (+22,6%)
Шымкент – 3,6 тыс. тенге/кг (+37,2%)
Астана – 3,7 тыс. тенге/кг (+24,8%)
Самая дорогая баранина на кости продаётся в:
Астана – 4,3 тыс. тенге (+43,8%)
Шымкент – 4 тыс. тенге (+39,3%)
Караганда – 3,9 тыс. тенге (+15,9%)
Самые низкие цены отмечены в:
Уральск – 2,7 тыс. тенге (+9,6%)
Семей – 3,1 тыс. тенге (+29,3%)
Кызылорда – 3,2 тыс. тенге (+20%)
Алматы предлагает баранину за 3,7 тыс. тенге/кг (+15%), что относительно выгодно по сравнению с топ-региональными ценами.
Алматы – 4,2 тыс. тенге/кг (+13,9%)
Астана – 4 тыс. тенге/кг (+17%)
Актау – 3,9 тыс. тенге/кг (+28%)
Дешевле всего конина продаётся в:
Уральск – 3,1 тыс. тенге/кг (+22%)
Кызылорда – 2,9 тыс. тенге/кг (+14,8%)
Самые высокие цены: Актау и Талдыкорган – 1,9 тыс. тенге/кг (+9,6–18,3%), Астана и Атырау – 1,8 тыс. тенге/кг (+6,3–12,2%)
Самые низкие цены: Актобе и Кызылорда – 1,3 тыс. тенге/кг (+4,9–9,5%)
Даже курятина, которая традиционно считалась самым доступным мясом, подорожала почти на 10% в среднем по стране.
Если хочется сэкономить, стоит ориентироваться на Уральск, Актобе, Атырау и Кызылорду – здесь большинство видов мяса обходятся дешевле. В то же время жители Петропавловска, Актау, Алматы и Астаны сталкиваются с самыми высокими ценами.
