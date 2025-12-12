Говядина в Казахстане подорожала почти на 30%: в каких регионах мясо стало лакшери

Цены на мясо в Казахстане продолжают стремительно расти, и каждый килограмм теперь действительно на счету. В каких регионах жители платят больше всего и где можно найти более доступное мясо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: tatat.ru

Общий рост цен: цифры, которые поражают

За последний год стоимость основных видов мяса заметно увеличилась:

Говядина – +29,7%, до 3,5 тыс. тенге/кг

Баранина – +26,7%, до 3,6 тыс. тенге/кг

Конина – +17,2%, до 3,5 тыс. тенге/кг

Свинина – +10,3%, до 2,5 тыс. тенге/кг

Курятина – +9,6%, до 1,6 тыс. тенге/кг

Практически во всех крупных городах рост цен заметен невооружённым глазом, а некоторые регионы бьют рекорды по подорожанию.

Где говядина стала непосильной роскошью

Петропавловск – 4 тыс. тенге/кг (+39,3%)

Кокшетау – 3,8 тыс. тенге/кг (+41%)

Усть-Каменогорск – 3,8 тыс. тенге/кг (+37,3%)

Актау – 3,8 тыс. тенге/кг (+26,4%)

В то же время более доступная говядина продаётся в Уральске, Актобе и Атырау – по 3 тыс. тенге за килограмм.

Алматы, Шымкент и Астана находятся в середине ценового диапазона:

Алматы – 3,3 тыс. тенге/кг (+22,6%)

Шымкент – 3,6 тыс. тенге/кг (+37,2%)

Астана – 3,7 тыс. тенге/кг (+24,8%)

Баранина: где дорого, а где выгодно

Самая дорогая баранина на кости продаётся в:

Астана – 4,3 тыс. тенге (+43,8%)

Шымкент – 4 тыс. тенге (+39,3%)

Караганда – 3,9 тыс. тенге (+15,9%)

Самые низкие цены отмечены в:

Уральск – 2,7 тыс. тенге (+9,6%)

Семей – 3,1 тыс. тенге (+29,3%)

Кызылорда – 3,2 тыс. тенге (+20%)

Алматы предлагает баранину за 3,7 тыс. тенге/кг (+15%), что относительно выгодно по сравнению с топ-региональными ценами.

Конина: самые дорогие и самые доступные регионы

Алматы – 4,2 тыс. тенге/кг (+13,9%)

Астана – 4 тыс. тенге/кг (+17%)

Актау – 3,9 тыс. тенге/кг (+28%)

Дешевле всего конина продаётся в:

Уральск – 3,1 тыс. тенге/кг (+22%)

Кызылорда – 2,9 тыс. тенге/кг (+14,8%)

Курятина: доступнее всего, но тоже подорожала

Самые высокие цены : Актау и Талдыкорган – 1,9 тыс. тенге/кг (+9,6–18,3%), Астана и Атырау – 1,8 тыс. тенге/кг (+6,3–12,2%)

Самые низкие цены: Актобе и Кызылорда – 1,3 тыс. тенге/кг (+4,9–9,5%)

Даже курятина, которая традиционно считалась самым доступным мясом, подорожала почти на 10% в среднем по стране.

Вывод: где покупать выгоднее

Если хочется сэкономить, стоит ориентироваться на Уральск, Актобе, Атырау и Кызылорду – здесь большинство видов мяса обходятся дешевле. В то же время жители Петропавловска, Актау, Алматы и Астаны сталкиваются с самыми высокими ценами.